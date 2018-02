SOSIALT: Einar og Emma Gillmor sitter ofte sammen i stua og spiller. Her viser han frem spillplattformen Roblox. Foto: Hallgeir Vågenes

Einar (9) spiller dataspill fire timer daglig: – Bra for utviklingen, mener moren

Publisert: 06.02.18 13:38

Emma Gillmor mener sønnens dataspilling har gjort han flinkere på skolen. Nå oppfordrer hun andre foreldre til å støtte barn som har data som hobby.

– Jeg synes spilling er en bra ting. Jeg har blitt en av de flinkeste i klassen i både engelsk og matte, sier Einar Gillmor (9).

Han bruker opptil fire timer om dagen på dataspill. Mor Emma Gillmor er positiv til hobbyen hans, og tror det har gjort han sterkere i flere fag.

– Jeg tror spillingen er veldig utviklende. Det er motorikk, de lærer språk og det er sosialt. Han ligger nok et nivå over de fleste i klassen sin. Det ender ofte opp med han må gå og hjelpe de andre når han er ferdig med oppgavene sine, ler hun.

– Dropp tvang og forbud

Einar sitter ofte sammen med moren i stua når han spiller. Hun er alltid i nærheten, og har en viss oversikt over hva han driver med.

– Jeg spiller selv av og til, og ofte sitter vi i sofaen og spiller hver for oss mens vi prater. Å være tilstede med hverandre er nok det beste man kan gjøre.

Hun mener oppskriften til å ha et sunt forhold til dataspill er å droppe bruken av tvang og forbud, men heller sette grenser når noe blir usunt.

– Jeg tenker at hvis et barn skal bli en sosialt fungerende person, må vi la det ha følelsen av å styre sitt eget liv. Selvfølgelig er jeg der hele tiden og legger føringer, men de må få ha følelsen av å ha tatt egne valg.

Konflikt mellom foreldre og barn

Selv om Gillmor-familien har funnet balansen, opplever tre av ti foreldre konflikt i hjemmet på grunn av barns spilling. Tirsdag lanserte Lotteritilsynet og Medietilsynet kampanjen og nettsiden «Snakk om spill».

Kampanjen er en del av regjeringens handlingsplan mot spillproblemer, og målet er at foreldre skal få informasjon og hjelp til å snakke med barna om spillvaner. De har også lansert en egen film for å illustrere at spill ikke bare er et meningsløst tidsfordriv.

Rapport: Unge jenter dårligst på trygg mobilbruk

Prosjektleder Bjørn Leirdal tror årsaken til at spilling er en såpass hyppig konflikt i norske barnehjem skyldes mangel på kunnskap.

– Det er nok i ferd med å endre seg litt, men oppfatningen av at spilling ikke er like greit som andre fritidsaktiviteter eksisterer fortsatt.

Han mener derfor det er viktig at foreldre får informasjon og lærer seg mer om spill slik at de kan snakke med barna om det.

Vil leve av hobbyen

Einars store drøm er å bli spillutvikler. Emma forteller at hun er opptatt av å ta sønnens spillhobby seriøst, og vise han mer avanserte ting som har med spill å gjøre.

– Nylig viste jeg han en bok om spillutvikling. Den er egentlig er for profesjonelle spillutviklere og på engelsk, men jeg tenker at det er bra for han å vite hva som finnes å strekke seg etter. Det finnes et utrolig høyt nivå på det han er interessert i.

Fikk sjokkregning: Victor (10) brukte 58.000 i mobilspill

Men selv om hun ikke er bekymret over sønnens spillvaner, trekker hun frem en mulig konsekvens ved barnas internettspill.

– Favorittspillet hans, Roblox, var kjent for å ha blitt pedofilenes paradis en gang tidligere her, da voksne menn gikk inn og ga seg ut for å være tiåringer. Slikt har jeg nulltoleranse for.

– Men hvis det hadde skjedd med meg så hadde jeg bare trykket på «Esc» og report-knappen, skyter Einar inn.