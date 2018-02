BYBANEN: Bergens berømte bybane. Her i dagslys. Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

Bybanetur ble 90 ganger dyrere for full politiadvokat

Publisert: 03.02.18 02:22

INNENRIKS 2018-02-03T01:22:16Z

Tjenestemannen trakk fram politiskiltet da han ikke slapp på Bybanen midt på natta. Han og en rusmisbruker med sykkel skulle få gratisbillett, mente han.

Klokken var like før 03.00 i slutten av januar i fjor, da politiet i Bergen ble varslet om at en av deres egne hadde forsøkt å bruke tjenestebeviset sitt for å kjøre Bybanen gratis.

Vekteren som meldte fra sier han forklarte at politiet selvsagt kunne få kjøre gratis i tjenesten, men at dette ikke gjaldt på fritiden. Den synlig berusede politiadvokaten var ikke enig, og mente han hadde politimyndighet 24 timer i døgnet. Han forbarmet seg også over en blakk rusmisbruker som sto på perrongen med en sykkel, og forlangte at også han skulle få være med uten billett.

Da vedkommende ble høylytt ringte vekteren politiet. En annen vekter ombord har forklart seg som vitne til Spesialenheten for politisaker, og bekrefter deler av hendelsesforløpet.

Dyr tur

Da politipatruljen som ble sendt ut kom i kontakt med sin kollega, stilte han seg uforstående til at han skulle ha gjort noe slikt. Han fant heller ikke tjenestebeviset på seg, før det etterhvert dukket opp på innerlommen i jakken, og han innrømmet at det kanskje hadde skjedd. Jourhavende jurist bestemte blodprøvetaking, som viste 2,04 i promille.

Til Spesialenheten forklarte politiadvokaten selv at han bare forsøkte å få rusmisbrukeren inn gratis, ettersom han selv hadde vært vekter en gang i tiden, og de av og til var snille med de som ikke hadde penger. Han sier han kun tok fram tjenestebeviset for å overbevise vekteren om at han faktisk var politi, men innrømmer at han viste dårlig dømmekraft.

Det er på det rene at vedkommende til slutt kjøpte en billett til 80 kroner. Til sammen ble turen nøyaktig 88,5 ganger dyrere enn nødvendig, ettersom Spesialenheten ga ham et forelegg på 7000 kroner.

Grovt brudd på tjenesteplikten

I sin vurdering bemerker de at det ikke var forhold på Bybanen en sen natt til lørdag som ga politiadvokaten «rett eller plikt til å tre inn i tjenesten, slik at han med dette skulle ha anledning til å kjøre gratis».

«Av hensynet til allmennhetens tillit til politiet og politiets troverdighet, er det avgjørende at tjenestepersoner ikke misbruker eller forsøker å misbruke sin stilling, herunder politilegitimasjon, for å oppnå uberettigede fordeler» står det videre.

Spesialenheten vurderte derfor bruddet på tjenesteplikten som grovt. Politiadvokaten vedtok forelegget.

Vest politidistrikt opplyser til VG at de tar Spesialenhetens avgjørelse til etterretning, og at episoden ikke får ytterligere konsekvenser for politiadvokaten.

Vedkommende ønsker heller ikke å kommentere episoden.