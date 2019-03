STREIKER UANSETT: Lykke Celine Winther-Bay, nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo. Foto: Privat

Nektes gyldig klima-fravær

Ingen fylker i Norge gir elevene gyldig fravær for å delta i klimaprotestene. Likevel skal tusenvis av norske elever streike på fredag.

Nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo, Lykke Celine Winther-Bay, vil streike selv om hun får fravær. Hun synes det er trist at skolen setter en stopper for engasjementet til elevene.

– Norske elever har ikke streikerett, men vi har rett på politisk fravær. Klimastreiken burde være gyldig politisk fravær fordi det er en måte å organisere og engasjere seg på, sier Winther-Bay i Elevorganisasjonen.

Bildet over er fra en demonstrasjon i Paris. Foto: Boivin Samuel/ABACA / ABACA

– Det er bra at barn og ungdom står opp for klimasaken. Unge har forandret verden før, og kommer til å gjøre det igjen, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Likevel vil han ikke la klimastreik kvalifisere til gyldig fravær på videregående skole.

– Hovedregelen er at streik ikke gir unntak fra fraværsgrensen, selv om det er mange gode formål å streike for, sier han.

– At vi ikke får gyldig fravær for dette, svekker elevdemokratiet. Dette er altfor dårlig, sier Winther-Bay i Elevorganisasjonen.

Ugyldig fravær i alle fylker

Det har tidligere blitt rapportert at deltakelse i streiken er ugyldig i fravær i 16 av 18 fylkeskommuner. Men dette gjelder alle.

VG har vært i kontakt med samtlige fylkeskommuner, og alle 18 oppfatter loven som klar på dette punktet: De streikende får ikke gyldig politisk fravær fra skolen.

– Jeg har en forståelse av at alle fylkene har tatt samme beslutning om at det blir ugyldig fravær. Det handler om tolkning av loven, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring i Hordaland, der det var skolestreik forrige uke.

I Bergen demonstrerte streikende elever for klimaet 14. mars. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Er man medlem av en politisk organisasjon, kan man i følge loven få gyldig politisk fravær for å delta i en aktivitet gjennom den politiske organisasjonen man er med i. Dette gjelder også for hele landet.

– Loven er så tydelig, at her er det ikke rom for skjønn, som mange kanskje vil at vi skal utøve. Det skulle det kanskje vært, sier Børre Krudtå, utdanningssjef i Troms.

Det som kan variere utifra hvor man bor, er om de få som har hatt en sentral og omfattende rolle i organiseringen av streiken kan få gyldig politisk fravær, selv om de ikke er medlem av en organisasjon. I Oslo, Buskerud, Oppland og Hordaland skal skolene ta en individuell vurdering i disse enkelttilfellene. Flere steder er ikke dette konkret vurdert på forhånd.

Her blir det streik

Det er Natur og Ungdom som står bak fredagens skolestreik, der det er ventet at flere tusen norske elever skal delta. Ifølge nettsidene deres, blir det streik disse stedene:

Østlandet: Oslo, Larvik, Horten, Re, Tønsberg, Sandefjord, Fredrikstad, Mysen, Hemsedal, Drammen, Rælingen, Lillestrøm, Nesodden, Nittedal, Ås, Skien, Trysil, Ringebu, Gjøvik, Elverum og Hamar.

Oslo, Larvik, Horten, Re, Tønsberg, Sandefjord, Fredrikstad, Mysen, Hemsedal, Drammen, Rælingen, Lillestrøm, Nesodden, Nittedal, Ås, Skien, Trysil, Ringebu, Gjøvik, Elverum og Hamar. Vestlandet: Bergen, Sauda, Haugesund, Egersund, Stavanger, Klepp, Førde og Sogndal.

Bergen, Sauda, Haugesund, Egersund, Stavanger, Klepp, Førde og Sogndal. Midt-Norge: Trondheim, Kristiansund, Volda, Sunndal og Ålesund.

Trondheim, Kristiansund, Volda, Sunndal og Ålesund. Sørlandet: Mandal, Kristiansand, Vennesla, Arendal, Tvedestrand.

Nord-Norge: Svolvær, Sortland, Bodø, Harstad, Senja, Svalbard, Tromsø, Salangen, Vadsø og Alta.

Startet med Greta

Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Ungdommene som streiker krever mer effektive tiltak for å begrense den globale oppvarmingen. De siste ukene har elever i 123 land streiket. Det har allerede vært klimastreiker i noen norske byer, men arrangementet på fredag er det første nasjonale.

Klimaopprøret «Fridays for future» startet med 16 år gamle Greta Thunberg (under) fra Sverige. Thunberg har i løpet av det siste halvåret blitt et ikon for miljøbevegelsen. Nå er hun også nominert til Nobels fredspris.

– Hun er utrolig flink og er et viktig symbol på en stor bevegelse, sier Lykke Celine Winther-Bay.

