Klarer du å gjette hva disse selskapene gjør?

Vy, Enova, Mantena, Equinor, Mesta og Norec - med denne VG-quizen kan du bevise at du vet hva de gjør.

Publisert: 13.03.19 14:59







Tirsdag var en stor dag for NSB . Etter ett års planlegging skulle de endelig legge frem sitt nye navn med brask og bram.

De skal hete Vy.

Det kommer fra det franske ordet for å se, «voir», og det er Snøhetta som står bak både navnet og designen. Språkrådet er imidlertid oppgitt over at nok et statlig selskap får et navn som ikke viser hvilken bransje de opererer i.

Ta quizen for å sjekke om du er enig.

– Jeg tror folk vil like oss bedre om en stund», er beskjeden fra NSB-sjefen.