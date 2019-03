I RETTEN: En politimann de neste to ukene på tiltalebenken i tinghuset på Gjøvik. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Gjorde narkobeslag hos politimann: – Stammer fra min døde mor

GJØVIK TINGRETT (VG) De narkotiske stoffene og dopingmidlene som ble funnet hjemme hos den tiltalte politimannen hadde ligget der i flere år, forklarer han i retten.

Publisert: 05.03.19 18:29







Politimannen mener midlene ble liggende i huset hans etter at hans mor, som ifølge ham brukte mange medisiner, døde.

– I all hovedsak er dette slik jeg kan forstå det ting jeg har funnet da jeg ryddet opp etter moren min, sa 51-åringen i retten.

Han forklarer at moren hadde flere diagnoser, og sier at han ikke hadde oversikt over alle medisinene hun tok.

les også Tiltalt politimann: – Hun oppfattet meg som en blanding av politimann og bror

Ved to ulike ransakinger fant politiet både narkotiske stoffer og det som regnes som dopingmidler hjemme hos mannen.

Deler av beslaget mener mannen han fikk av en kamerat som jobber som dørvakt.

– Kameraten min fant noen tabletter og jeg sa at han bare kunne gi dem til meg så jeg kunne ta dem med på jobb. Jeg husker ikke at jeg fikk det, men det gjorde jeg vel, sier han.

«Barbiedop» i fryseren

Mannen er også tiltalt for å ha tatt 900 ampuller med melanotan, såkalt barbiedop, fra beslagsrommet på Gjøvik politistasjon.

I rettssalen bare 300 meter lenger bort i gaten, nekter han for å ha gjort dette.

– Det var ikke jeg som tok beslaget. For meg var det ukjent at vi hadde det, jeg kjente ikke til saken.

les også Fornærmede om tiltalt politimann: – Veldig nysgjerrig på hvordan narkotika fungerte

AKTØRER: Aktor Per Martin Utkilen og forsvarer Bernt Heiberg. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Politimannen mener det burde være mulig for politiet å finne ut hvem som tok beslaget ettersom det skal være videoovervåkning der.

Spesialenheten mener også at politimannen ved flere tilfeller fra 2014 til 2017 skal ha solgt melanotan videre til en kvinne som også er tiltalt i saken.

Under ransaking fant politiet ampuller med stoffet blant annet i fryseren hjemme hos tiltalte.

Han forklarer at de tilhørte en nå avdød venninne av hans daværende kone.

– En kilo amfetamin på kontoret

Straffesaken mot mannen ble opprettet etter at en kollega oppdaget en pose med amfetamin som lå på politimannens kontorpult.

Politimannen forklarer at kollegaen umiddelbart konfronterte ham med funnet.

– Jeg svarte ganske enkelt at det bare var noe amfetamin. For meg var det bare det og ingen big deal. Jeg sa at jeg hadde funnet det på gulvet og at jeg trodde det var mistet i forbindelse med at det skulle sendes inn til destruering, sier tiltalte.

Ifølge ham gikk kollegaen så og hentet en overordnet.

– De kom tilbake og sa til med at dette var fryktelig alvorlig. Jeg sa at det var ikke noe alvorlig for meg det, det var helt greit, sier politimannen.

– Jeg tok ikke det beslaget for å stjele det. Skulle jeg stjålet det ville jeg ha puttet det i lommen og tatt det med meg hjem, ikke latt det ligge på pulten i flere dager. Jeg kan ikke helt se problemet. I stedet for å si at det var verdens største feil at jeg puttet det i lommen burde man kanskje si at det var bra at jeg fant det, forklarer han.

les også Politimann i retten: Nekter for seksuell omgang med informant

Tiltalte har også forklart at det ikke var uvanlig at det lå narkotikabeslag på kontoret i påvente av det skulle sendes til destruering og bli registrert som et beslag.

Som eksempel forteller han om da det ved et tilfelle skal ha ligget en kilo amfetamin på kontoret hans.

– Da jobbet jeg med verdens verste hodepine, for jeg tåler ikke lukten av sånne ting, sier politimannen.

Spesialenheten mener også at politimannen ved flere tilfeller fra 2014 til 2017 skal ha solgt melanotan videre til en kvinne som også er tiltalt i saken.