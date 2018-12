Ketil Solvik-Olsen (Frp) er irritert og mener Knut Arild Hareide (KrF) driver med «historiefortelling» når det kommer til forhandlingene i Nydalen. Her under et folkemøte i Bergen i 2013. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Solvik-Olsen: – Mistet respekten for Hareide

INNENRIKS 2018-12-20T04:18:55Z

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen sier han har mistet respekten for KrF-leder Knut Arild Hareide og mener han drev et spill for å få til Ap-samarbeid.

NTB

Publisert: 20.12.18 05:18

Solvik-Olsen gikk i august av som samferdselsminister og flyttet i november til USA sammen med familien. Allerede i januar setter han seg på flyet hjem til Norge igjen for å delta på regjeringsforhandlingene, skriver Dagbladet.

Han har vært med på forhandlingene fra Nydalen i 2013 til Jeløya i 2017. Frp-nestlederen håper partiene kan finne den samme tonen som i Nydalen.

– Den gang var Knut Arild Hareide og KrF innstilt på at de kunne gå i regjering med oss. Det var Venstre som ikke ville, men som ble modne i løpet av de neste fire årene, sier Solvik-Olsen og reagerer på hvordan Hareide opptrådte i høst da han forsøkte å få KrF til å velge side med AP, SV og Senterpartiet

– Å høre Knut Arild si at Nydalen-forhandlingene viste at det ikke var mulighet å finne enighet er bare tull, sier han.

– Den virkelighetsbeskrivelsen han hadde var ikke et forsøk på å få en ryddig diskusjon om fordeler og ulemper. Han hadde tatt en beslutning og kjørte sin sak utrolig kynisk, på en måte som gjorde at jeg mistet respekten for han, tilføyer Frp-nestlederen.

Hareide avviser at han har vridd på sannheten.

– Det er feil. Vi takket nei på grunn av den politiske forskjellen. Jeg mente da, og mener nå at den er for stor til å sitte i regjering med Frp, sier Hareide.