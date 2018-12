FEIL: De nye bomstasjonene på Nord-Jæren åpnet 1. oktober i høst. Nå må all rushtidsavgift som er innkrevd betales tilbake på grunn av teknisk feil. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Rogaland: Betaler tilbake titalls millioner i bompenger

INNENRIKS 2018-12-09T10:34:55Z

En teknisk feil på bompengesystemet på Nord-Jæren har ført til at mange bilister har blitt fakturert for mye i rushtidsavgift. Nå skal flere titalls millioner betales tilbake til bilistene, og avgiften er satt på vent.

Publisert: 09.12.18 11:34 Oppdatert: 09.12.18 12:12

Tidligere i år var bilistene på Nord-Jæren i harnisk over ny bomring. Nå viser det seg altså at de har blitt fakturert feil for rushtidsavgiften:

Ifølge Styringsgruppen for Bymiljøpakken er antallet feil så mange at det vurderes som uakseptabelt, og nå legges hele rushtidsavgiften på is ut desember mens det rettes opp.

FAKTA: Bomringen på Nord-Jæren Bymiljøpakken er et spleiselag for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, med en rekke tiltak for å bedre infrastruktur og få ned biltrafikken i regionen.

Pakken har et budsjett på 30 milliarder kroner til blant annet utbedring av kollektivtrafikk, sykkelvei og nye firefelts veier mellom blant annet Stavanger og Randaberg. Den største delen av finansieringen er med bompenger.

Bymiljøpakken har en timesregel. Denne gjør at du blir fakturert bare en gang i timen, uavhengig hvor mange bomstasjoner du passerer, og du betaler den bomsatsen som gjelder ved første bompassering. Rushtid gjelder på hverdager mellom kl. 07.00 og 09.00 samt 15.00 og 17.00.

Feilen har medført at mange bilister har blitt ilagt rushtidsavgift, selv om de har passert den første bomstasjonen før kl. 07 om morgenen eller før kl. 15 om ettermiddagen. Avgiften i rushtiden er som hovedregel det dobbelte av vanlig takst, med 22/44 kroner for lette kjøretøy. Kilde: Stavanger Kommune/bymiljopakken.no

Samtidig blir all rushtidsavgift fakturert tilbake til 1. oktober nå tilbakebetalt eller ført som tilgodehavende på den enkeltes konto.

Inntekten fra denne avgiften til Bymiljøpakken Nord-Jæren er beregnet til 16 millioner kroner i måneden.

– Det som skjer nå er at alt som har blitt betalt i rushtidsavgift siden 1. oktober betales tilbake eller føres som tilgodehavende. Dermed risikerer man ikke at noen bilister betaler for mye, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen til VG.

Økonomiske konsekvenser

– Enkelt sagt er det mangel på registrering som fører til at folk har blitt fakturert for høyt. Det er så å si umulig å si eksakt hvor mange dette gjelder, sier Gustavsen.

På toppen av dette blir rushtidsavgiften satt på vent fra og med mandag 10. desember, frem til feilen er rettet. Dette er ifølge Gustavsen ventet å bli en gang i januar.

Bompengepakken på Nord-Jæren ble innført 1. oktober, til mye motstand fra lokalbefolkning. Flere demonstrerte, og dagen før avgiftene ble innført utførte noen hærverk mot 5 av de 38 bomstasjonene i Rogaland.

Aktivister avbrøt også et bystyremøte i Stavanger for å demonstrere mot bompenger som du kan se i denne videoen:

Ordfører i Stavanger kommune, Christine Sagen Helgø, sier at det er trøbbel med både timeregelen og det tekniske utstyret.

– Det er et så stort antall feilfaktureringer at Vegdirektoratet har avgjort at avgiften må stoppes midlertidig. Det har vi i styringsgruppen sluttet oss til, sier Sagen Helgø til VG.

Så lenge avgiften betales tilbake, får det en konsekvens i form av mindre inntekter til Bymiljøpakken. Ifølge Sagen Helgø er det ikke aktuelt å kreve inn det tapte på et senere tidspunkt. Det er per nå heller ikke aktuelt å forlenge bompengeperioden. Over 15 år skal det kreves inn 25 milliarder kroner i bompenger.

– Perioden skal vare i 15 år, så jeg tror vi klarer å håndtere finansieringen. Hvordan det skal løses må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, først må feilen ordnes opp i, sier hun.

Trøblete timeregel

Det er det regionale bompengeselskapet Ferde AS som er operatør for innkrevingen. Selskapet har prosjekter i flere regioner over hele Vestlandet, men ifølge Vegvesenet er det ingen indikasjon på at feilen gjelder flere steder enn på Nord-Jæren.

– For det første var det spesielt mange nye bomstasjoner her i høst, 38 stykker, og det er ikke unormalt med noen feil ved igangsetting. For det andre er det kun i dette området denne timeregelen er utformet akkurat slik, sier Gustavsen i Vegvesenet.

Timeregelen for rushtidsavgift i regionen fungerer slik at bilisten kun betaler avgift for den første bomstasjonen de passerer, og deretter kan passere alle stasjoner den neste timen uten å betale noe mer. Så lenge man har passert den første bommen før 07.00 om morgenen eller 15.00 om ettermiddagen, vil man ikke bli påkrevd rushtidsavgift for de bommene man passerer den neste timen, selv om det er innenfor rushtiden. Men denne første passeringen har i mange tilfeller ikke blitt registrert, forteller Gustavsen.

– Det er én av feilene, men det er sannsynlig at det finnes flere feil her. Jeg har ikke den tekniske innsikten til å kommentere hver enkelt feil, sier han.