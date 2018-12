KRAFTIG VIND: Det er ventet kraftig vind i Sør-Norge i helgen. Meteorologene sier Rogaland vil få kjenne mest på vinden, og det kan blåse opp til liten og full storm. Slik så det ut da stormen «Urd» herjet julen for to år siden. Foto: Klaudia Lech

Oppholdsvær og fint i Nord, mens kraftig vind herjer over Sør-Norge i helgen

INNENRIKS 2018-12-14T21:00:42Z

Det blir mildt i store deler av landet, men det er også ventet kraftig vind og snøfokk som gir dårlig sikt i Sør-Norge.

Publisert: 14.12.18 22:00

Det skal bli svært vindfullt i hele Sør-Norge fra lørdag av, ifølge meteorologene , og det er ventet vanskelige kjøreforhold flere stedet. Men imens det blåser kraftig i Sør-Norge, blir det stort sett fint vær i Nord-Norge .

Det blir roligere vindforhold enn det som har vært der i en periode . Vinden vil avta på lørdag, men øker på igjen søndag.

Det er heller ikke ventet særlig med nedbør i nord. Storm-meteorolog Stig-Arild Fagerli forteller at Nord-Norge fortsatt vil ha litt innvirkninger ha høytrykket som ligger over Russland, og at det kan komme noe nedbør i form av snø enkelte steder, men at det stort sett vil være opphold hele helgen.

– Det ser ut som det er Trøndelag og Nordland, Troms og Finnmark som får det fineste været i helgen, sier Fagerli.

Meteorologen forteller at det egentlig blir greit vær i helgen, men at unntaket er Sør- og Østlandet.

Liten til full storm

Meteorologisk institutt sendte torsdag ut et farevarsel som gjelder fra lørdag kveld og ut søndagen, på grunn av den kraftige vinden som er ventet i Sør-Norge.

Statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Eldbjørg Moksnes forteller at vinden vil øke til sterk kuling på lørdag i Hordaland og Sogn og Fjordane. Mest vind vil det komme i Rogaland, her vil det ifølge statsmeteorologen blåse opp til liten storm lørdag ettermiddagen.

– Også på søndag vil det bli mye vind på Vestlandet og i Rogaland, og det vil også komme en del vind i fjellområdene i Sør-Norge.

Statsmeteorologen forteller at det kan blåse opp til full storm for en periode lengst sør i Rogaland.

Lett snødryss

De sterke vindkastene vil sannsynligvis forårsake dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold i områder der det vil falle snø.

Årsaken til den kraftige vinden, er at det kommer inn et lavtrykk fra vest og et høytrykk fra Øst-Europa. Luften som kommer inn fra havet blir nokså fuktig, så det vil også komme noe snø.

– I Sørøst-Norge vil det komme inn noe lett dryss med snø lørdag, Moksnes.

Meteorologen sier det er ventet i hovedsak snø i vestlige området, Telemark og på Sørlandet, men at det ikke ser ut til å komme mer enn rundt noen få millimeter nedbør.

– På kysten av Sørlandet er det også mulig at nedbøren vil komme i form av sludd og muligens som regn i en periode.