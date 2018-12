ABORT TIL BESVÆR: Statsminister Erna Solberg (H) mener den teknologiske utviklingen bidrar til at abortloven må endres. Foto: Frode Hansen, VG

Derfor vil Erna Solberg endre omstridt abort-paragraf

Barn med utviklingsavvik som Downs syndrom kan nå leve lange og rike liv, ifølge statsminister Erna Solberg (H). Derfor mener hun at abortloven kan endres, selv om flertallet i hennes eget parti er imot.

I dette intervjuet med VG tar Høyre-lederen og statsministeren ingen selvkritikk for å åpne abortdebatten, midt i kampen om KrFs sidevalg tidligere i høst.

Høstens største politiske kamper har dreid seg om å vinne KrFs gunst, og statsministeren ble anklaget for at hennes utspill om endring av abortloven bidro til å vippe det knappe KrF-flertallet over på borgerlig side.

– Meningsmålingene sa veldig tidlig at et flertall av KrFs tillitsvalgte i utgangspunktet var positiv til dagens regjering. Man kan alltid diskutere hvem som kuppet hvor, og diskutere hvem som påvirket mest, men det viktigste var at KrF diskuterte reell politikk, sier Solberg.

Her er Ernas faglige argumenter

Hun sier hun har stått på én og samme linje hele tiden:

– Vi har helt fra jeg lot meg intervjue i VG om saken , sagt at vi er åpne for å snakke om disse problemstillingene i eventuelle forhandlinger. Det er det jeg har lovet.

– Kan paragraf 2c i abortloven forandres?

– Det er mulig å gjøre det vi mener er riktig; å gripe fatt i hovedutfordringen som har vært diskutert i Høyre og Kristelig Folkeparti, selv om et flertall i vårt parti ikke er enig i det, sier Solberg.

– Og det er at det har skjedd en utvikling knyttet til levetid og livskvalitet for en del grupper hvor deres egenskaper, deres utviklingsavvik, deres ekstrakromosomer, i dag gir grunnlag for et langt og rikt liv.

Solberg sier at deres virkelighet, deres gode liv, kolliderer med et lovverk som gjør dem til en diagnose som danner grunnlag for abort.

Dette er utfordringen

– Det at deres utviklingsavvik står som en diagnose som gir grunnlag for å ta abort, oppleves som diskriminerende for de det gjelder. Det er den utfordringen vi har pekt på i 2c, sier statsministeren.

Hun sier det er en listing og tradisjon bak den paragrafen, som kan diskuteres.

– Noen sier det er en nøytral paragraf. Jeg mener det er litt enkel jus, fordi bak dette ligger en historie og fortolkning som gjør at noen opplever det som veldig diskriminerende at deres egenskaper er et selvstendig grunnlag for å ta abort.

Søker fortsatt løsning

Samtidig er hun klar på at kvinnens vurderinger er viktigst, og at man faktisk må legge større vekt på dem.

– Jeg mener det hadde vært mulig å finne en løsning. Det får man se når man er ferdig med diskusjonene. Jeg mener, slik jeg har sagt tidligere, at vi må legge større vekt på kvinnens opplevelse av egen situasjon og de vanskelighetene de har.

– Det er blir fremholdt at du fintet Ap-leder Jonas Gahr Støre med relativt luftige lovnader til KrF om abort: Mange lot seg påvirke på KrF-årsmøtene at du åpnet for å diskutere abort og du vant frem med din strategi?

– Ga feil inntrykk

– Det er ingen ukjent sak at Høyre ligger nærmere KrF i verdispørsmål. Ap har vært for å bruke tidlig testing for å finne avvik ved å bruke for eksempel tidlig ultralyd, altså å bruke teknologien på et tidligere stadium for å finne avvik.

– Det har vært en stor debatt som skiller Høyre og Ap, sier hun og legger til:

– Det var et område hvor Knut Arild Hareide forsøkte å spille ned at vi var nærmere og jeg mener at han ga feil inntrykk av hva jeg sto for. Eller hva Venstre sto for. Eller hva Frp sto for, sier statsministeren.

Hareide: Avviser kritikken

KrF-leder Knut Arild Hareide er ikke enig med statsministeren i at han har gitt et feil inntrykk av hennes abortsyn:

– Jeg har ikke kommentert paragraf 2C, ut over at jeg har gitt Erna honnør for at hun løftet temaet, sier Hareide til VG.

– Jeg har vært opptatt av at Høyre har beveget seg nærmere Ap i noen spørsmål, som eggdonasjon og kunstig befruktning for enslige. Så har jeg sagt at innenfor gen- og bioteknologi er det Frp, Venstre og Ap som har størst avstand til KrF, sier Hareide.

– For øvrig visste jeg, da jeg pekte på Ap og Sp tidligere i høst, at endring i 2C ikke var en sak som vi ville få gjennomslag for med Ap, legger han til.

– Er det sannsynlig at dere kan få endret 2C, med den motstanden Solberg har møtt både i egne rekker, og i Frp og Venstre?

– Jeg vil ikke kommentere noe som skal avklares i regjeringsforhandlingene KrF nå skal starte med de tre regjeringspartiene, svarer Hareide.

Onsdag formiddag ga KrFs landsstyre og stortingsgruppe enstemmig grønt lys til å gå videre til regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre.

Frp: grønt lys

Tirsdag kveld ga også Frps landsstyre og stortingsgruppe grønt lys til videre regjeringsforhandlinger med de tre andre partiene.

Men Frps talsperson i abortsaken, Åshild Bruun-Gundersen, sier det ikke er snakk om å føye seg etter statsministeren og KrFs behov for å endre abortloven.

– For vår del er det ingenting som har endret seg underveis. Høyre og KrF har lagt paragraf 2 C på forhandlingsbordet. Men for Frp er det ingen grunn til at den skal ligge der. For oss er det helt avgjørende at kvinnen får ta denne beslutningen om abort selv, sier Bruun-Gundersen til VG.

Hun er alt annet enn fornøyd med at statsministeren holder liv i abortloven som forhandlingstema, og minner om at Fremskrittspartiet kommer til å stille sine representanter på Stortinget fritt i dette spørsmålet.

– For meg er det fremdeles like uaktuelt å stemme for en innskrenking av abortloven, fastslår Frp-representanten.