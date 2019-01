VG-fotografenes beste bilder i 2018

For et år det har vært. Marit Bjørgen tok gull i OL, og la opp. Hareide satset alt, og tapte makten i KrF. En av de største diamantene verden har sett ble funnet i Kongo. VGs fotografer har vært tilstede. Her har vi samlet våre beste bilder fra det siste året.

JANUAR

I over fire timer diskuterte Aps sentralstyre partiledelsens håndtering i Giske-saken. Det var ikke planen at noen av varslene skulle leses opp. Hadia Tajik ville det annerledes.

FEBRUAR

Fra 9. til 25. februar var verdens beste vinteridrettsutøvere samlet i Pyeongchang. Dette var Marit Bjørgens siste OL. Og det var tidenes beste OL for Norge, 39 medaljer imponerte en hel verden. Og vår fotograf Bjørn S. Delebekk var der og fulgte begivenhetene.













1 av 5 Norge hadde to mann på pallen etter OL-utforen. Aksel Lund Svindal (i midten) tok gull, Kjetil Jansrud sølv og Beat Feuz bronse. BJØRN S. DELEBEKK

MARS

Det skapte mye rabalder, men Mari Grønlund og Elin Kviteberg ble gift likevel. Bryllupet ble møtt med motstand fra det religiøse miljøet i Lyngen i Troms. Mange mente at det likekjønnede ekteskapet er en synd og strider mot Guds ord.



















1 av 8 ANNEMOR LARSEN

APRIL

En av verdens største diamanter som ble funnet av pastoren Emmanuel Momoh. Kono-distriktet øst i Sierra Leone er et av de rikeste diamantfeltene i verden. Edelstenene spilte en sentral rolle i den grusomme borgerkrigen som herjet landet fra 1991 til 2002. Det var da de fikk navnet bloddiamanter.













1 av 5 EVIG HÅP: Uten mat, i stekende sol. Hver dag går de i gang med gravingen, med et morgenfriskt håp. ESPEN RASMUSSEN

MAI

Absolutt alt er ødelagt inne i høyre leggen til Mojahid Shoaid fra Gaza. Bein, vev, årer og hud er en eneste masse. Her løftes den opp før kirurgen kutter beinet like nedenfor kneet.

JUNI

De ofrer alt for å bli like store som nasjonalhelten Luis Suárez. For foreldrene er talentene en vei ut av fattigdommen. I Uruguay handler det om å vinne – med alle midler – fra barna sparker sin første ball. «Barra brava» er fansen til Nacional, en av to de to store klubbene i Uruguay. Under kampene er det ellevill stemning på tribunene.

















1 av 7 DRØMMER: Guttene blir kjørt i busser ut til treningsfeltet til Liverpool FC - en gammel gård. Her holder ungdomsspillerne til på 160 mål, fordelt på ti baner med helautomatisk vanningsanlegg til et par millioner kroner, klubbhus og en låve som er blitt ombygget til treningsstudio. GØRAN BOHLIN

JULI

Ved Elgsjø på Notodden jobbet Sivilforsvaret iherdig med å slukke skogbrannene i midten av juli. Den ekstreme sommeren i 2018 utløste flere branner enn normalt.

AUGUST

Da Terje Søviknes (Frp) ringte sin datter (14) og fortalte henne at han ville gå av som statsråd, gråt de sammen - av glede. Fordi pappa da ville komme hjem.









1 av 3 1. plass: Da Terje Søviknes (Frp) ringte sin datter (14) og fortalte henne at han ville gå av som statsråd, gråt de sammen - av glede. Fordi pappa da ville komme hjem. Helge Mikalsen

SEPTEMBER

August er spent da han begynner på skolen, fem år gammel. To år senere har han pustevansker i timen og kaster opp morgenen. Seksårsreformen slaktes av forskere og barnepsykiatere - nå slår også lærerne alarm.

OKTOBER

KrFs Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad skal debattere under et medlemsmøte i Buskerud KrF på Noresund. Det var fullt kaos på møtet. Debatten om hvor mange «røde» delegater det skulle være ville ingen ende ta. Hareide tapte kampen i partiet og skal gå av som leder.

NOVEMBER

I november publiserte VG en spesialutgave dedikert til historien om Tanja Arntsen som anmeldte en voldtekt i 2015. Det tok 1077 dager før saken ble avsluttet. VGs fotograf Jørgen Braastad fulgte, sammen med reporter Camilla Fredstad Huuse, Arntsen og hennes kamp for å bli trodd, og hans reportasje er kåret til månedens beste.





















1 av 9 TOPPEN: Høsten 2015 satte Tanja seg et mål: Hun skulle tilbake på den høyeste fjelltoppen på Sandhornet. 993 meter over havet. JØRGEN BRAASTAD

DESEMBER

Grefsenkollen bo-og avlastningshjem. Ellen Arnstad klemmer sin sønn Joachim (24). To ganger har hun tatt morkakeprøver for å få visshet om at Joachims søsken ikke har samme alvorlige, genetiske sykdom som ham. Abortdebatten høsten 2018 opprørte henne så sterkt at hun for første gang valgte å dele sin personlige historie.