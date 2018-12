STATSRÅDTUR: Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) på offisiell Iran-reise som statsråd i 2016. Foto: Harald Henden

Sandberg brøt karantenen på forretningstur til Iran

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg dro på forretningsmøter i Iran i oktober, noe Karantenenemda mener er brudd på karantenen han har fått.

Publisert: 20.12.18 16:01 Oppdatert: 20.12.18 16:16

Da Sandberg i august trakk seg som statsråd, fikk han karantene i seks måneder. Dette for å unngå at kunnskap, nettverk og innsikt han har i fiskeridepartementet kan brukes som en fordel i egen relatert virksomhet.

I en redgjørelse for Karantenenemda i oktober oppgir Sandberg at han har hatt forhandlingsmøter og forretningsmøter i Iran , med et håp om å etablere næringsvirksomhet.

Han dro til Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

I sitt vedtak skriver Karantenenemda til Sandberg at «du har brutt vedtaket om karantene du ble ilagt 20. september 2018. Du pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Du pålegges også å avstå fra slike aktiviteter i perioden med saksforbud, innen feltene saksforbudet gjelder for».

Konklusjonen kommer til tross for at Sandberg i sin redgjørelse til nemda skriver at han ikke har gitt eller opplyst noe som berører saker som lå til hans kompetanse eller innsyn i regjeringens arbeid som fiskeriminister.

Etterlønn

Sandberg får etterlønn like lenge som perioden han har karantene, altså seks måneder. Ifølge Dagbladet blir etterlønnen på 650.000 kroner.

Årslønnen som statsråd og fiskeriminister var ifølge avisen på 1,3 millioner kroner, noe som betyr at Sandberg vil få full statsrådslønn i et halvt år etter sin avgang.

Sandberg bekreftet i august at han trakk seg som fiskeriminister etter en turbulent tid , med blant annet den mye omtalte Iran-ferien.

Han trakk seg samtidig som nestleder i Fremskrittspartiet.