Elden: Politiet har henlagt straffesaken mot mirakelpredikant

Helsetilsynet anmeldte mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens virksomhet. Nå er straffesaken henlagt. Det opplyser Pedersens advokat John Christian Elden til VG.

Advokaten mener henleggelsen «var som forventet».

– Forholdet rammes ikke av straffeloven, og det er religionsfrihet i Norge også for kristne. Pedersen kan nå gå en roligere jul i møte, skriver Elden i en SMS.

VG avslørte i høst hvordan predikant Svein-Magne Pedersen har samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer i India. Pedersen har hevdet at han har bygget 24 barnehjem i India, og at han har «2000 munner og mette», gjennom hans stiftelse Misjonen Jesus Leger.

VG har avslørt at Pedersen aldri har finansiert 24 barnehjem , men to. Ett av dem har vært nedlagt i tre år, og der bor det bare kuer. Det andre er ikke i drift som barnehjem – men brukes til å tilby et titalls barn leksehjelp.

Saken ble møtt med sterke reaksjoner, og krav om politietterforskning.

Avsløringene resulterte i at Helsetilsynet begjærte påtale mot predikanten, og ba politiet om å etterforske. Det er denne etterforskningen som, ifølge Elden, nå er henlagt.

Pedersen kommenterer henleggelsen på sin Facebook-side, og omtaler det som «gledelige nyheter».

– Politiet hadde henlagt Helsetilsynets anmeldelse av oss angående Alternativ behandlingsloven. Helsetilsynet hadde anmeldt oss for brudd på denne loven i forbindelse med forbønn for syke og at vi proklamerte og forkynte vitnesbyrd fra mennesker som var blitt helbredet. Det var ikke tvil hos politiet: Her var det ikke snakk om noe straffbart forhold. Derfor ble saken henlagt den 18. desember i år, skriver Pedersen.

Han benytter også anledningen til å takke advokaten sin.