Pågrepet i Sarpsborg også tiltalt for uaktsomt drap på sin sønn

Mannen som er siktet for drapet i Sarpsborg er tiltalt for uaktsomt drap etter at hans sønn, en fire måneder gammel gutt, døde i sitt hjem i 2017.

– Det stemmer at min klient er tiltalt for uaktsomt drap i 2017, etter at et barn druknet, sier mannens forsvarer Harald Otterstad til VG.

Ifølge tiltalen skal mannen i 30-årene ha plassert sin fire måneder gamle sønn i en badebalje, for så å ha forlatt spedbarnet i baljen og gått til et annet rom i et kortere tidsrom. Mens faren var borte skal sønnen ha havnet under vann og druknet.

I starten av desember ble mannen tiltalt.

Forsvareren forteller at bakgrunnen for at det har gått så lang tid fra barnet døde og til tiltalen ble tatt ut er at de sakkyndige måtte vurdere om mannen var tilregnelig under gjerningen.

– Etter å ha foretatt observasjoner konkluderte de med at han var tilregnelig, sier Otterstad.

Utvidet siktelsen

16. februar 2017 rykket nødetatene ut til en leilighet i Sarpsborg , etter å ha fått melding om en død baby. Helsepersonell forsøkte å gjenopplive spedbarnet i en time før de konstaterte at gutten var død. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad .

Politiet mente dødsfallet var mistenkelig, og etterforsket det. Da valgte de å sikte guttens far for overtredelse av straffelovens paragraf 288, fordi han skal ha forlatt barnet i en hjelpeløs tilstand.

1. mars 2017 ble siktelsen utvidet til å gjelde uaktsomt drap.