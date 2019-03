FULLTALLIGE: Et­ter over åtte år på røm­men er Estopita en­de­lig hjem­me hos sine ei­e­re Ali­ne Arriola og Martin Kiuw. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Katten Estopita hjemme etter over åtte år på rømmen

I 2010 forsvant katten Estopita og broren Touie. Over åtte år senere er de begge på plass hjemme igjen. – Jeg er ikke i tvil om at hun husker huset og lukta vår, sier Martin Kiuw.

Eline Grønvoll, iTromsø

Publisert: 01.03.19 20:58







– Hun var litt urolig da vi hentet henne, men det gikk seg fort til. Da vi la oss om kvelden, kom hun inn på soverommet og la seg i senga sammen med oss. Jeg er ikke i tvil om at hun husker huset og lukta vår, sier Martin Kiuw etter å ha fått katten Estopita hjem igjen – etter hele åtte år.

Katten, som ekteparet Martin Kiuw og Aline Arriola fikk fra Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø da den var kattunge i 2009, forsvant nemlig sammen med broren sin Touie i 2010.

– Vi flyttet til Stockholm i 2010 og tok kattene med oss. Det fungerte dårlig. Kattene trivdes ikke i den lille leiligheten i den store byen, sier Kiuw.

Ekteparet hadde også fått sitt første barn, og det likte Estopita dårlig. Hun kunne være borte en hel uke om gangen i Stockholms gater.

– Noen venner av oss i Tromsø ønsket å ta vare på kattene. Vi fraktet dem til Tromsø hvor de fikk et nytt hjem, men så forsvant de dessverre en uke etterpå, sier Kiuw.

Ikke til å tro

De nye eierne lette etter kattene i ett år uten hell. Etter en stund skaffet de seg nye katter. Touie ble funnet av Dyrebeskyttelsen like etterpå.

– Vi hadde flyttet tilbake til Tromsø på det tidspunktet, så vi tok Touie tilbake med åpne armer. Han kjente igjen stemmen min fra første sekund, og det var tydelig at han ikke hadde hatt dårlig erfaring med mennesker mens han var på rømmen. Det er vi veldig glade for, sier Kiuw.

Ekteparet hadde imidlertid aldri turt å håpe at Estopita også skulle finne veien hjem igjen. Da telefonen ringte fra Dyrebeskyttelsen torsdag morgen med beskjeden om at hun var funnet, ble Kiuw og Arriola målløse.

– Det er rett og slett ikke til å tro. At hun i tillegg er i så godt hold, tyder på at hun må ha bodd hos noen og hatt det fint, smiler Kiuw.

For at Estopita skal bli trygg og ikke forsvinne igjen, har ekteparet tenkt å holde henne inne i et par uker.

– Slik det er nå er hun kun trygg på meg og Alina. Hun freser og knurrer til broren sin og til hunden vår, Våga. Det vil nok gi seg når hun får landet litt, sier Kiuw.

ID-merking er livsviktig

Estopita er katt nr. 106 som har blitt tatt inn i varmen hos Dyrebeskyttelsen bare i år. Kun et fåtall er ID-merket. Estopita var heldigvis en av dem med chip i nakkeskinnet.

Nestleder i Dyrebeskyttelsen, Hege Gausdal Foshaug, mener ID-merking burde være lovpålagt.

– Det er veldig vanskelig å gjenforene dyr og eier uten ID-merking. Noen heldige dyr blir omplassert til nye hjem, sier Foshaug.