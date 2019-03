Politiet om de mystiske mennene: Kun fanget på film på forsvinningsdagen

«Luemannen» og «Telefonmannen» skal kun være fanget film samme dag som Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant. – Det er påfallende at de ikke har meldt seg, sier etterforskningsleder.

Nyheten ble kjent da politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt ble intervjuet på VGTV fredag ettermiddag.

– Vi har ikke sporing av de to samme i dagene før eller etter, sier Brøske.

Overvåkningsvideoene stammer fra Futurum Næringspark – arbeidsplassen til milliardæren Tom Hagen (69).

Politiet har saumfart et omfattende overvåknignsmateriale - men har ikke så langt altså ikke funnet andre bilder av de to.

Polititeori: Overvåket arbeidsplass

Politiet vet fortsatt ikke hvem de to mennene er.

«Luemannen» og «Telefonmannen» ble fanget på film tidlig om morgenen 31. oktober, samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

En av politiets teorier er at mennene overvåket arbeidsplassen til Tom Hagen.

– Vi har gjort noen valg når vi går ut og etterlyser disse to. Dette er på morgenen den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvinner, og det er utenfor ektemannens arbeidsplass, sier Brøske.

Den siste tiden har politiet brukt teknisk ekspertise til å analysere overvåkningsvideoen, noe som blant annet har gjort at de med sikkerhet kan slå fast at det dreier seg om to forskjellige menn.

Mistenkelige bevegelser

Ekspertene har blant annet slått fast høyden til de to mennene.

Klokken 07.36: «Luemannen» blir fanget opp av overvåkningskameraene. Han går på veien utenfor arbeidsplassen, før han brått snur. Han anslås å være mellom 180 og 188 centimeter høy.

«Luemannen» blir fanget opp av overvåkningskameraene. Han går på veien utenfor arbeidsplassen, før han brått snur. Han anslås å være mellom 180 og 188 centimeter høy. Klokken 08.00: «Telefonmannen» blir fanget på film. Han går med hette over hodet, og gjør en typisk telefonbevegelse idet han beveger seg ut av skjermbildet. Han anslås å være mellom 176 og 182 centimeter.

– Det er påfallende at de to ikke har meldt seg med tanke på den dekningen vi har hatt. Det er også påfallende med tanke på de bevegelsesmønstrene vi har her. Det er påfallende at de to ikke gjør seg til kjenne, sier Brøske.

Politiinspektøren peker på at syklisten, som også ble fanget på film og etterlyst, meldte seg bare to dager etter at politiet gikk ut med overvåkningsvideoen.