Erna Solberg om Listhaug-bråket: – Jeg kunne vært tidligere ute med unnskyldning

PARIS (VG) Statsminister Erna Solberg (H) mener det for det borgerlige samarbeidets skyld var nødvendig å støtte daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Det er sikkert mange ting man kunne gjort annerledes i en sånn prosess, for det er noe med dynamikken. Jeg kunne vært tidligere ute med en unnskyldning. Men når ting utvikler seg raskt, er det lett med etterpåklokskap, sier statsminister Erna Solberg (H).

VG møter statsministeren på en restaurant i Paris, dagen før hun skal åpne et antikorrupsjonsforum i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

De siste ukene har norsk politikk vært herjet av en politisk storm som traff Solbergs regjering med full styrke. Dramaet startet da daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) i et Facebook-innlegg skrev at Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet.

Kunne blitt regjeringskrise

Det tok flere dager før Listhaug beklaget, og statsminister Erna Solberg (H) ble kritisert for å ha kommet for sent på banen.

– Hvorfor kom unnskyldningen fra regjeringen så sent?

– Vi var på regjeringskonferanse om budsjettet, og unnskyldningen kom etter det. Vi styrer landet også, slår Solberg fast.

Hun vedgår at de siste ukers drama kunne endt med regjeringskrise.

– For meg er det sånn at når man har gitt en uforbeholden unnskyldning, og dette hadde også Listhaug gitt i Stortinget, og man diskuterer at statsråder skal ha andre poster i regjeringen, så gikk det langt inn på det jeg mener er statsministerens rett til å bestemme. For meg er det tydelig at det her var behov for å sette foten ned. Derfor diskuterte vi det reelt, sier hun til VG.

– Du har jobbet hardt for å få til dette borgerlige samarbeidet. Var du virkelig klar for å sette dette på spill for denne saken?

– Jeg mener at det var viktig for oss å ikke bryte det borgerlige samarbeidet. Samarbeidet er viktig, og det er viktig at Frp så at regjeringen ville stille seg bak en av deres statsråder. Men det betydde at regjeringen fikk utfordringer, men samtidig var det mindre utfordrende for det borgerlige samarbeidet, sier hun.

Mener retorikken satte politikken i skyggen

Bakgrunnen for Listhaugs Facebook-innlegg var at Arbeiderpartiet, sammen med stortingsflertallet, stemte mot å la Justisdepartementet frata norske fremmedkrigere passet uten å gå til domstolen.

Solberg oppsummerer ved å trekke frem at retorikken satte politikken i skyggen i denne saken.

– Det var ikke mulig å få en politisk diskusjon om saken, fordi retorikken hadde overtatt. Jeg var opptatt av at dette var en sak som var substansiell. Jeg tror ikke norsk politikk har behov for en så spisset retorikk. Den diskusjonen vi bør få, er hvordan man mest effektivt bekjemper terrorisme. Det gjør vi ikke med for sterk retorikk, sier hun.

– Når innså du at dette kunne skape en så alvorlig situasjon som den som oppsto?

– Da jeg sa unnskyld på onsdag, og Jan Tore Sanner og Sylvi Listhaug fremførte en unnskyldning i Stortinget, men det ikke var nok for Arbeiderpartiet, og de varslet at de ville støtte Rødts mistillitsforslag, innså vi hvor alvorlig dette kunne være, sier hun.

Solberg legger til at det var i løpet av helgen at hun merket hvor hardt den posten slo, særlig i Arbeiderpartiet.

– Dette kunne blitt en regjeringskrise. Et flertall på Stortinget varslet et mistillitsforslag, men regjeringen mente at det er statsministerens rett til å bestemme hvem som er statsråder. Da ville vi stilt oss bak Listhaug, sier hun.











Historiske lærdommer

I 1986 måtte Kåre Willochs regjering gå av etter at Frp med Carl I. Hagen i spissen satte foten ned for en økning i bensinavgiften. Jan P. Syses regjering, som hadde makten i bare litt over ett år, ble sprengt i 1990 da Senterpartiet var uenige i forberedelsene frem mot EU-avstemning i 1994.

Felles for regjeringskrisene er at de skapte varige samarbeidsproblemer blant borgerlige partier.

– Politikere kan bruke historien som redskap for å ta avgjørelser. I hvor stor grad spilte borgerlige kriser inn denne gangen?

– Vi har siden Willoch-regjeringen hatt borgerlig flertall på Stortinget ved syv av ti valg. Det har likevel ofte blitt mindretallsregjeringer ledet av Arbeiderpartiet, fordi borgerlig side ikke har klart å samarbeide. Velgerne har sagt at de ønsker seg borgerlig politikk, og da må vi også klare å levere, sier hun.

Den eneste regjeringen som i etterkrigstiden har gått av etter et mistillitsforslag, er imidlertid Einar Gerhardsen (Ap) i kjølvannet av Kings Bay-saken.

Uendret samarbeidsklima

– Hvordan er samarbeidsklimaet i kjølvannet av denne krisen? Bedre eller dårligere?

– Samarbeidsklimaet innad i regjeringen er jo godt og kommer til å være godt. Vår opplevelse internt i regjeringen er at dette var en sak vi håndterte ved å stille oss solidarisk, og så er det klart at det er et vanskeligere med tanke på KrF, som mente de burde stått tydeligere opp. Men for meg er det ingenting som har endret seg i utgangspunktet. Vi må fortsette å finne gode løsninger, sier statsministeren.

Solberg trekker frem at Listhaug-saken kan føre til at et bedre debattklima omkring temaer som terrorisme og innvandring.

– Jeg tror på akkurat disse områdene, er det viktig å ikke bruke så store ord som mange gjør, sier hun.