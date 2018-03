Kvinne fra Aust-Agder vant 167 millioner i Eurojackpot

Publisert: 24.03.18 10:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-24T09:23:44Z

Kvinnen sov dårlig etter å ha vunnet hele 167 millioner kroner i Eurojackpot.

– Jeg snakket akkurat to ord med vinneren i dag, og hun var i veldig godt humør. Hun hadde sovet litt dårlig, det var litt mye tanker og inntrykk, men hun var veldig fornøyd, forteller Sverre Houmb, trekningsredaktør hos Norsk Tipping til VG.

Kvinnen fra Aust-Agder som fikk med seg hele førstepremiepotten på 167 millioner kroner i ukens trekning av Eurojackpot ønsker full anonymitet. Men Norsk Tipping forteller på sine nettsider at hun ble veldig glad, men hadde vansker med å fordøye at hun i løpet av et øyeblikk fredag kveld ble 167 millioner kroner rikere.

Ifølge Norsk Tipping ønsket kvinnen å gjøre seg gjeldfri og feriere i varme strøk.

– Jeg har veldig lyst til å reise på en lang ferietur til Thailand nå, sa den anonyme vinneren ifølge Norsk Tipping.

Agder-kvinnen kommer til å huske datoen 23. mars resten av livet. Det er dagen da hun var den eneste Eurojackpot-spilleren som hadde akkurat denne Eurojackpot-vinnerrekka:

Hovedtall: 4–14–42–22–33

Stjernetall: 1–10

Vinnersjansen for førstepremien i Eurojackpot er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke. Premien til kvinnen i Agder er den fjerde største premien som har gått til utbetaling fra Norsk Tipping noensinne. Den største premien er på hele 441 millioner kroner. Det var til en norsk alenevinner i Eurojackpot, og det var den 18. august i fjor.