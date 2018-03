Høyt oppe satt den, og kald var den. Til høyre er arapapegøyen gjenforent med sin eier. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Papegøye på vift, reddet med lift

Publisert: 25.03.18 18:48

Turen ut i den forlokkende vårsolen endte med at ara-papegøyen måtte reddes av brannvesenet.

Den hadde ikke vett nok til å komme seg ned fra bjørketreet på egne vinger der den hadde vaglet seg til 10 meter over bakken.

Men brannvesenet i Re kommune i Vestfold visste råd. Og ved 16-tiden søndag kunne papegøyen gjenforenes med sin eier, etter at brannvesenet hadde satt opp en lift. I liften var både brannkonstabel Rune André Hansen og papegøyens eier.





– Jeg tok med eieren opp i kurven for å gjøre det mest mulig skånsomt for fuglen og for at den ikke skulle fly videre, forteller Hansen til VG.

Eieren hadde allerede en stund forsøkt å lokke ned det gulblå skjønnheten, men uten hell. Den holdt standhaftig stand i bjørketreet. Hverken godord eller mat fristet nok til at papegøyen ville flakse ned for egen maskin.

– Den var i litt dårlig forfatning da vi tok den ned, litt redd og kald. Den prøvde også å bite eieren et par ganger før vi var nede på bakken, sier Hansen.

– Dette var ikke noe vanlig oppdrag?

– Nei, det var det ikke. Men jeg har vært med på dette før, det var en papegøye det også men en litt mindre utgave. Vi er der for å hjelpe, ingen oppdrag er for små eller store, sier en serviceminded brannkonstabel.

