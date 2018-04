Erna om ny justisminister: – Det er statsråden selv som har ansvaret for å vurdere sin habilitet

Publisert: 04.04.18 16:23 Oppdatert: 04.04.18 17:24

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-04T14:23:23Z

Statsminister Erna Solberg (H) opplyser til VG at hun ikke har sett kundelistene til den nye justisministeren, Tor Mikkel Wara (53).

Tor Mikkel Wara (Frp), som har vært ute av politikken i 25 år, er formelt oppnevnt som justisminister, kunngjorde statsminister Erna Solberg på pressekonferanse i ettermiddag.

Inntil i dag har Wara vært seniorpartner i det profilerte kommunikasjonsbyrået First House.

Både Sp- leder Trygve Slagsvold Vedum, Torgeir Fylkesnes (SV) og PR-byrå-veteran Hans Geelmuyden, krever at den nye justisministeren legger frem egne kundelister fra PR-byrået First House.

På spørsmål fra VG om statsministeren selv har bedt om å se kundelistene, svarer hun:

– Det han har oppgitt til meg er at han ikke har jobbet med noen større kunder, eller store forhold som går direkte på justisministerens ansvarsområde. Men han har jobbet mye med næringsliv, og det betyr at han som statsråd må passe på habiliteten sin, sier Solberg.

Avviklet forhold

Hvorfor har du ikke selv bedt om å få se kundelistene?

– Fordi det er First House som eier disse kundelistene. Det er ikke meg som kontroller det, det er statsråden som har ansvaret for selv å vurdere. Gjør man feil i det, så er det et alvorlig problem for en statsråd.

Må han selge seg ut av First House?

– Han har avviklet forholdet sitt til First House, sier Solberg til VG.

Erfaring og kompetanse

Tor Mikkel Wara overtar etter at Sylvi Listhaug (Frp), som valgte å ga av 20. mars i kjølvannet av striden om Facebook-post

– Tiden for spekulasjoner er over. Jeg har gleden av å presentere Tor Mikkel Wara som ny justis- beredskaps- og integreringsminister, sier Solberg på pressekonferansen.

– Vi har fått god justisminister med både erfaring og kompetanse. Det er tidligere blitt sagt at statsråder ikke har erfaring, det har Tor Mikkel Wara, sier statsministeren.

Under pressekonferansen spurte flere medier om Wara sin bakgrunn fra First House og hvem som har stått på den nye justisministerens kundeliste

– Det at man har jobbet i andre steder og hatt kunder som har krav på konfidensialitet, kan ikke vi fra regjeringens side endre. Det er First House som må åpne om kundeliste. Og det har jeg forståelse for at de stor grad kommer til å gjøre, sier Solberg.

Vurderer habilitet selv

Den nye justisministeren har over 20 års erfaring fra PR-byråer som påvirker, lobbyist og ekspert på krisekommunikasjon bak seg.

– Det er statsråden selv som har ansvaret for å vurdere sin habilitet. Det legger jeg til grunn fremover. Jeg har fått betryggende svar på at det er liten grad av kryssende forhold, kryssende saker, sier statsministeren.

På spørsmål om Tor Mikke Wara har hatt jobbet for fremmede makters interesser, svarte Erna Solberg at det har hun ingen kjennskap til.

– Det er internasjonale selskaper som First house har jobbet for. Hvis man eier et selskap, sørger man for en armlengdes avstand til, det er håndtert av statsråder tidligere, sier hun.

Jeg håper på god stabilitet fremover. Men man må alltid vite at man måtte kunne gå av, sånn er det å sitte i en mindretallsregjering.

Dette er et forhold som Firsh House må avklare. De har listet opp en del kunder akkurat nå. Men vi kan ikke oppheve klausuler som private har gjort med sine kunder.