POLITIBETJENTEN: Da Sør-Vest politidistrikt gikk med på å gi Jill fra Stavanger en uforglemmelig 70-årsgave, tok de oppdraget på høyeste alvor. Her har Jill stoppet en sjåfør som kjørte vinglete. Foto: Sør-Vest politidistrikt

Jill (70) fikk være politi for en dag

Publisert: 03.04.18 17:56 Oppdatert: 03.04.18 19:29

Da Jill fra Stavanger fylte 70 år, fikk hun en helt spesiell gave fra Sør-Vest politidistrikt.

Hva gir du til en kvinne som har alt? En opplevelse hun sent vil glemme. Og det var nettopp dette datteren Brit Christin Niman Aarre gjorde for sin mor Jill.

– Hun skulle fylle 70, og sa at hun ikke trengte noen ting. Men at hun liker opplevelser. Og da sa det pang, og jeg ringte rett til politiet og sa: Har dere lyst til å leke litt. Og de sa ja, sier datteren til VG.

Å være politi var mors store barndomsdrøm.

– Hennes far var politi, og hun har alltid hatt lyst til å være politi. Nå har hun fått prøvd seg og hun har hatt en helt fantastisk dag. Hun sier hun ikke forventet noe slikt i det hele tatt, sier Aarre.

Gjorde et unntak for Jill

Det er Sør-Vest politidistrikt som i en Facebook-post forteller om det helt spesielle oppdraget de påtok seg 20. mars, da de lot Jill prøve seg som politibetjent.

– Dette var noe uvanlig forespørsel til politiet. Vanligvis gjelder slike forespørsler yngre folk, og da takker vi nei. Siden dette var en eldre dame tenkte vi at det kunne være kjekt om vi fikk det til, og det gjorde vi jo, sier Kristian Johansen, leder av ordensseksjonen i Stavanger til VG.

Datteren kunne ikke være mer takknemlig.

– Det er helt fantastisk gjort av politiet, de var så utrolig sporty. De var veldig klare på at dette er ikke noe de gjør, at de heller ikke har ressurser til det, men de gjorde et unntak.

Fikk politi på døren, fryktet det verste

Oppdraget var regissert helt og holdent av politiet, men koordinert av datteren.

Jill hadde vært på ferie og hadde nettopp kommet hjem. Hun ante fred og ingen fare, da datteren ringte og ba henne være hjemme på et tidspunkt. Unnskyldningen var at hun skulle få noe på døren, som hun måtte signere under på. Moren fryktet det var et dødsbudskap. Men så var det altså politibetjenter fra Sør-Vest politidistrikt.

Hva som skjedde videre forteller politiet slik:

« 70-år gamle Jill fra Stavanger fikk låne uniformsjakke og caps, og ble plassert i passasjersetet i politibilen. Plutselig svingte en bil ut rett foran politibilen, og den kjørte både vinglete og sjåføren snakket i mobilen. Det var ikke annet å gjøre enn å stanse bilen, og Jill fikk beskjed om å gå ut og sjekke bilen og finne ut hva dette var for noe. Den sporty 70-åringen hoppet i det, og gikk fram til sjåføren.

Etter en liten prat fant Jill ut at det var en sivilpatrulje som også var en del av overraskelsen. 70-åringen fikk låne håndjern, og sjåføren ble pågrepet og kjørt til arresten»

Opplevelse for livet

– Det som gjorde dette oppdraget så kjekt var at Jill var sporty og tok tingene på sparket. Hun var ikke redd for å kaste seg uti det vi ba henne om å gjøre, selv om hun stusset litt på at vi overlot jobben til henne, sier Johansen.

70-åringen har fått en opplevelse for livet, men vil ikke ha mer oppstuss rundt seg selv. VG får derfor bare prate med datteren, som formidler at moren syns det er morsomt at folk kan le av historien politiet har delt på Facebook.

Familien får ikke lovprist politiet nok.

– Dette er så utrolig fint gjort av politiet. De har også en omsorgsoppgave. De skal være samlende og støttende, og det viste de her. At de også har andre sider. Jeg vil gi dem enorm kred for det de gjorde for mamma, sier Aarre.

– Vi politifolkene som var med på dette koste oss veldig sammen med Jill, avslutter Johansen.