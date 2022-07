LAGT NED: Flere hundre gravstøtter er lagt ned på Vår Frelsers gravlund.

Legger ned gravstøtter etter at valp døde: − Ser brutalt ut

I juni døde valpen Toby (5 måneder) etter å ha fått en gravstøtte i hodet på en kirkegård. Nå har Oslo kommune innført tiltak.

For litt over en måned siden døde hundevalpen Toby etter at en gravstøtte falt over ham på Gamle Aker Kirkegård.

Hunden var i bånd og gikk inntil en gammel gravstein. Så plutselig veltet den over valpen:

– Datteren min forklarte at det sa «klakk», akkurat som en rottefelle, sa faren til hundeeieren, Henning Hammer (72) til VG i juni.

TUR: Toby på tur i Gamle Aker Kirkegård dagen før han døde.

Steinen traff hunden i hodet og datteren fikk hjelp til å løfte opp steinen. Veterinæren kunne etterpå bekrefte at Toby døde momentant da steinen veltet over den.

– Jeg vil bare at ikke dette skal skje med noen andre, sa Hammer til VG.

Det har Oslo kommune nå gjort noe med. Aftenposten omtalte saken først.

DATT NED: Henning Hammer ved gravsteinen som traff hunden Toby i hodet i juni.

Dødsfallet har bidratt til at jobben går fortere

Nå ligger 300 gravstøtter på Vår Frelsers gravlund og 80 på Gamle Aker kirkegård på bakken.

Konstituert avdelingsleder for gravplasser i Oslo kommune, Stein Nerland, sier at de sikrer gravplasser hele tiden, men at arbeidet har gått litt fortere nå på grunn av hendelsen i juni.

– Hunden Toby har bidratt til intensiveringen av jobben som normalt pågår hele året, sier Nerland til VG.

BESKJED: En beskjed fra Oslo kommune er klistret på gravstøttene som er lagt ned.

De to gravplassene anslås å være de eldste i Oslo, men de skal også gå gjennom de 114.000 gravstøttene som er i kommunen, sier han.

– Vi anslår at vi kommer til å legge ned cirka 1000 monumenter fordelt på 20 gravplasser.

Men det er ingen grunn til å være bekymret, ifølge Nerland:

– Det er en svært liten andel som er i faresonen, forteller han.

Han sier at de alltid må kontrollere gravstøtter etter vinteren. Når vannet i bakken fryser, bidrar det til å skyve på monumentene. I tillegg er det noen som ikke er boltet.

Det må være flere personer som hjelper til, siden snittvekten er på nesten 300 kilo.

– Vi har forståelse for at det ser brutalt ut, men vi har fått stor forståelse for det vi har gjort, sier han.

Mange av monumentene blir sikret og mest sannsynlig satt opp igjen til høsten, forteller Nerland.

Liker at kommunen tar grep

En familie som tilbringer mye tid på kirkegården til Vår Frelsers gravlund ved St. Hanshaugen i Oslo er Ann Cathrin Andersen (34), Gard Eliassen (37) og datteren Lulu Agatha Andersen Eliassen (1).

– Jeg går på kirkegården nesten hver dag med Lulu. Vi pleier å løpe rundt her sånn som i dag. Jeg har sett at noen av gravsteinene ligger, men visste ikke hvorfor, sier Andersen.

Hun kjente ikke til hendelsen med hunden, og hun synes det er godt at kommunen har tatt grep etter den uheldige hendelsen ved nabolunden.

PARK: Familien Andersen Eliassen bruker Vår Frelses Gravlund som en park.

– Det er gamle steiner som kan falle. Klart det kan være farlig. Her er det rikt dyreliv, og folk går tur med hundene sine. Samtidig synes jeg de fleste hunder bør gå i bånd på offentlige steder. Det kan kanskje forhindre at slike ting skjer, sier hun.

Hennes partner Gard Eliassen har derimot fått med seg dødsfallet.

– Det er jo helt forferdelig. Vi vil jo ikke at noe sånt skal skje med datteren vår, sier han til VG.

BEKYMRET: – Steinene må selvsagt vedlikeholdes, og det ansvaret ligger hos kommunen, sier Ann Cathrin Andersen. Hun er mor til Lulu Agatha (1) som elsker å løpe rundt på gravlunden.

Andersen sier at hun ikke har tenkt på datterens sikkerhet rundt gravsteinene tidligere.

– Lulu løper rundt og har lyst til å plukke blomster fra gravsteiner, og hun kan jeg ikke ha i bånd. Det må jeg passe på nå, at de faktisk kan velte, sier hun.

Eliassen roser kommunen, og sier han synes de vedlikeholder gravlunden godt til vanlig.

– Det er veldig synd at kommunen har veltet noen av steinene, men jeg tror de kommer til å fikse det. Ellers blir det farlig for oss som bruker stedet som park, sier han.