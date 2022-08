NATURRESERVAT: Geitholmen i Bærum er et naturreservat hvor en koloni med den kritisk truede hettemåken har pleid å holde til.

Fikk bot etter eggplukking på naturreservat: − Boten er for mild

I siste halvdel av mai forsvant omkring 1200 hettemåkeegg fra minst 411 reder på Geitholmen i Bærum. Politiet hevder saken er grundig gjennomgått, men fugleekspert Sindre Molværsmyr og NOAH mener straffen tyder på det motsatte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG omtalte saken i juli, hvor den da blant annet ble beskrevet som en av de mest alvorlige sakene innen norsk faunakriminalitet.

Masterstudenten Sine Dagsdatter Hagestad og fugleeksperten Sindre Molværsmyr mente det var noen som hadde plukket eggene. Derfor anmeldte Molværsmyr forholdet sammen med Statens Naturoppsyn, og senere anmeldte også NOAH.

Fugleekspert og rådgiver Morten Helberg i naturvernorganisasjon Birdlife Norge, fortalte til VG at dette var svært alvorlig.

– Ingen har klart å gjøre like mye skade med én kriminell handling på biologisk mangfold før, sa han.

Hettemåken er rødlistet.

KRITISK TRUET: Hettemåken er en kritisk truet art. Fugleekspertene Sindre Molværsmyr og Morten Helberg har fortalt at hettemåkekolonien også er viktig for andre fuglearter som kan søke beskyttelse der.

Det ble tatt ut en siktelse mot én person som nå har mottatt en bot på 30.000 kroner.

– Straffen er vurdert ganske bredt, både hvilken straff saken skal rammes av, og vi har vurdert beviselighet ganske inngående og foretatt en grundig etterforskning, forteller politiadvokat Eric Lindset til VG.

Lindset forteller at hva som kan bevises i forhold til den straffbare handlingen er svært viktig for hva som blir straffen.

– Det må tas i betraktning at forsvinningen kan ha andre årsaker enn fysisk plukking av eggene også.

Forelegget beskriver at siktede plukket mer enn 30 hettemåkeegg.

VIKTIG INDIKATOR: Endringer i bestanden til hettemåken kan skyldes større endringer i andre økosystemer. En nedgang i hettemåkebestanden kan være en indikator på endringer i jordbruket og andre arealbruksendringer som påvirker en lang rekke arter negativt, ifølge fugleeksperten Sindre Molværsmyr.

Mener politiet kunne gjort mer

Fugleekspert og avdelingsingeniør hos Norsk institutt for naturforskning, Sindre Molværsmyr, mener at boten ikke har noen avskrekkende effekt for gjentakelse.

– Boten er for mild og andre tilfeller av eggplukking hos langt mindre utrydningstruede fuglearter har blitt straffet med tilnærmet lik bot tidligere. Problemet her er at politiet ikke har noen tilsvarende alvorlige saker å sammenligne med når de har bestemt boten, forteller han.

– Har du opplevd at politiet har tatt saken på alvor?

– Nei, det er flere ting de kunne gjort.

– Den lave boten er kanskje et resultat av at politiet ikke er innforstått med skadeomfanget på bestanden.

FUGLEEKSPERT: Sindre Molværsmyr er fugleekspert og avdelingsingeniør hos Norsk institutt for naturforskning.

Som følge av eggplukkingen mislyktes hele hettemåkekolonien på 600 reir denne hekkesesongen. Uavhengig av hvor mange egg som faktisk ble plukket, resulterte handlingen i at 10% av hele Norges hettemåkebestand mislyktes.

– Inntrykket er at politiet ikke har gjort en veldig grundig jobb, avslutter Molværsmyr.

Politiadvokat Eric Lindset sier til VG at saken er tatt på største alvor av politiet, at den er grundig etterforsket og at det har blitt brukt mye ressurser på den.

MASTEROPPGAVE: Sine Dagsdatter Hagestad skulle skrive masteroppgave om naturlig variasjon og fulgte derfor utviklingen på Geitholmen tett.

Kritisk truet

Masterstudenten Sine Dagsdatter Hagestad, som overvåket hettemåkene igjennom hekkesesongen, forteller at siden hettemåken er kritisk truet så teller hvert eneste individ.

– Hettemåkene strever allerede nok med å finne gode hekkeplasser og mat, og når de endelig finner et trygt sted utsettes de for eggplukking.

Hagestad hevder den skyldige sannsynligvis har sett på måkene som et problem.

– Det er smålig og representerer godt dagens natursyn i Norge: Vi tar ikke naturkrisen på alvor. Vi fjerner glatt det vi anser som et problem, uten å prøve mer tilrettelegging først.

– Det er helt tydelig at politiet ikke ser alvoret i saken, avslutter Hagestad.

Saken er ikke over

Statens naturoppsyn anmeldte også saken, og forteller til VG at de håper at straffen vil ha en avskrekkende effekt mot gjentaking.

Lars Tore Ruud, seniorrådgiver hos Statens naturoppsyn, sier at forelegget ikke betyr at saken er over.

– Det er fortsatt mulighet for at både anmelderne eller mistenkte klager og at saken fortsetter.

Ruud sier til VG at Statens naturoppsyn sammen med Miljødirektoratet vil se nærmere på avgjørelsen om straffen.

– Dette er fortsatt en sak som er levende, avslutter Ruud.

Hevder flere var involvert

NOAH, en organisasjon for dyrs rettigheter, anmeldte også saken kort tid etter at VG omtalte den, på grunn av det enorme skadeomfanget på den kritisk truede hettemåken.

FOR MILD STRAFF: Flere hevder forelegget er for mildt i forhold til skaden som ble gjort på hettemåkebestanden.

– Kun én av gjerningspersonene har fått et forelegg på skarve 30.000 kroner. Det har ingen avskrekkende effekt, og er ikke i tråd med at det var en substansiell inngripen i bestanden.

NOAH hevder det er mer enn én person involvert i eggplukkingen, og hevder å ha vitner som kan dokumentere det.

– Forelegget gjenspeiler absolutt ikke alvorligheten i lovbruddet og NOAH klager på avgjørelsen, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH-LEDER: Siri Martinsen.

NOAH mener at kritisk truede dyr skal ha beskyttelse, og at det må reflekteres i straffeutmålingen.

– Vi kan ikke ha en situasjon i Norge der lovverket og rødlisten knapt betyr noe. Strafferammen for miljøkriminalitet er ganske nylig hevet, og burde dermed gi rom for en sterkere reaksjon, sier Martinsen.