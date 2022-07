Bar-skytingen: ​​Oslo-politiet var 75 meter unna da sivile stoppet Matapour

Sivile jaget og tok kontroll på den bevæpnede dobbeltdrapsmannen Zaniar Matapour, da han avfyrte det siste skuddet natt til 25. juni. Først 4,5 minutter senere pågrep politiet ham.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To personer ble drept og flere titalls skadet da Zaniar Matapour (42) skjøt mot to puber i Oslo natt til 25. juni. Mens Matapour skyter og jages av sivile nedover Rosenkrantz gate i Oslo, står en mørk bil med baklysene tent på gaten i samme kvartal, viser en video tatt av en person i enden av gaten.

Mens smellene gjaller og folk løper vekk, blir bilen stående i ro på fortauet.

Plutselig kommer Matapour løpende ut i gatekrysset, rundt 75 meter bak bilen. Flere sivile personer jager etter ham. Matapour har mistet maskingeværet, men har fortsatt på seg en ladd pistol.

Han blir tatt igjen, taklet og lagt i bakken. Mens flere sivile personer forsøker å få kontroll på ham, avfyrer Matapour et siste skudd med pistolen.

Kvartalet der skytingen og pågripelsen fant sted.

– De somlet nede i gata

Sekunder etter kjører bilen ut i gaten, i motsatt retning av basketaket. Så stopper den og setter på blålys. En mann som holdt dobbeltdrapsmannen nede og sloss med ham om pistolen beskriver situasjonen slik til VG:

– Jeg så den sivile bilen da jeg lå oppå ham. Så skrudde de på blålys. De brukte lang tid. Vi risikerte våre liv, mens de somlet nede i gata. Jeg husker blålysene kom på, men uten at det kom noe hjelp.

Mannen sier han antok at personene i bilen var politifolk og at han ikke forsto hvorfor de holdt avstand og ikke kom til unnsetning.

UTSIKT: Fra bilspeilet der bilen med blålys stod, har man god sikt mot der basketaket mellom Matapour og de sivile som la ham i bakken om natta og holdt kontrollen fram til politiet kom.

En video viser at bilen står stille med blålysene på midt i gaten i rundt 15 sekunder, før de slås av. Så kjører den inn til siden for å parkere igjen og sjåføren går ut for å åpne bagasjerommet.

VG har siden 4. juli spurt politiet en rekke spørsmål om politibilen. Tidligere denne uken ville ikke politiadvokat Børge Enoksen si noe om hvorvidt bilen var en politibil.

Etter at VG tidligere fredag publiserte en sak om politiets manglende svar, bekrefter nå Gunn Anita Bjørnbakk på en pressekonferanse at det var en politibil som tilhører Oslo politidistrikt og at den var i tjeneste.

Hun ville ikke svare på hvorfor politibetjentene i bilen ikke involverte seg i basketaket.

TV2 har tidligere publisert en video som tydelig viser bilens bevegelser og blålysene (fra 45 sekunder i TV2s video).

Info Tips oss Har du video eller bilder fra skytingen 25. juni? Da vil vi gjerne høre fra deg! Kontakt VGs journalist på eiliv@vg.no eller tlf/Signal 45291836. Vis mer

Samtidig som de sivile personene forsøker å ta fra Matapour våpenet, stiger også en passasjer ut av bilen. De to personene står fortsatt bak bilen med åpent bagasjerom når videoen slutter.

Det skal gå rundt 4,5 minutter fra de sivile først legger Matapour i bakken til han blir pågrepet av politiet.

MINNESTED: Oslo-folk og tilreisende la blomster utenfor London pub.

– Naturlig spørsmål å stille

Verken Bjørnbakk eller politiadvokat Enoksen vil si noe nærmere om bilen og hvorfor politibetjentene ikke griper inn.

– Politidirektøren har bestilt en vurdering av hendelsen. Sånne type spørsmål vil nok inngå i den vurderingen, sier Enoksen til VG.

FEM MINUTTER: Her pågriper politiet Zaniar Matapour, etter at sivile først la ham i bakken og hadde holdt ham nede i fem minutter.

At politiet ikke ville svare tidligere i uken, fikk bistandsadvokat for ofrene, Christian Lundin, til å reagere:

– Flere av personene på disse videobildene er mine klienter. De er opprørte over det som har skjedd og at de ikke har fått mer informasjon. De ønsker informasjon fra politiet om hendelsesforløpet, herunder om bilen kom dit på bakgrunn av en tilkalling eller om de allerede hadde den bilen i området.

KRITISK: Advokat Christian Lundin bistår flere av de fornærmede etter skytingen.

– Her er det mye som tyder på at det var en politipatrulje i nærheten av skytingen. Så de fornærmede lurer på hvorfor de ikke grep inn. Hvilken instruks hadde de? spør Lundin.

– I kjølevannet av 22. juli er det interessant både hva prosedyrene og instruksen til politiet er i denne situasjonen, fortsetter bistandsadvokaten.

Terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 kostet 77 mennesker livet og skadet mange. Politiets håndtering ble senere gransket og kraftig kritisert, blant annet i Gjørv-kommisjonens rapport. Mange nye prosedyrer og regler ble utviklet for å sikre bedre respons fra politiet.

VG har laget en tidslinje basert på informasjon fra politiet, vitner og videoer fra stedet. Ifølge VGs tidslinje ble det første skuddet avfyrt i Rosenkrantz gate 01:12:48.

Det siste skuddet avfyres i Kristian IV gate 01:14:16. Matapour pågripes av politiet klokken 01.18.47.

– Er det noe dere så langt har oppdaget som politiet kunne gjort annerledes i det tidsvinduet?

– Vi vil jo berømme de sivile som tok det ansvaret og uskadeliggjorde ham så raskt. Det fortjener de oppmerksomhet for og det er nok en oppmerksomhet de vil bli tildelt etterhvert. Når det gjelder den politioperative innsatsen på stedet, så ønsker ikke jeg å kommentere den nå, sier politiadvokat Enoksen.

Presentert for at det tok fem minutter fra Matapour ble lagt i bakken til politiet kom, sier Enoksen:

– Igjen, så er det en veldig god innsats fra de sivile som har holdt kontroll på ham i relativt lang tid, sier Enoksen.