KAN TA MER: Paracet inneholder virkestoffet paracetamol

Legemiddelverket: Nå kan du ta mer paracetamol

Statens legemiddelverk endrer doseringsanbefalingene for det populære legemiddelet paracetamol. Nå kan man ta det inntil fire ganger i døgnet, istedenfor tre.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Doseringen var tre doser i døgnet, men ettersom paracetamol brytes ned fort, vil det ikke gi tilstrekkelig smertelindring ved store plager, sier overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk til NTB.

– Vi har derfor oppjustert anbefalingen for døgndosering til fire doser i døgnet for å sørge for at denne målgruppen ikke får for lav konsentrasjon av legemiddelet mellom hver dose, sier han.

Paracetamol er virkestoffet i smertestillende tabletter som ofte selges reseptfritt, som Paracet, Panodil og Pinex. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjorde slike legemidler halvparten av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte i 2021, målt i doser.

Ikke bekymret for økt bruk

I 2021 ble det solgt i overkant av 10 millioner pakninger, altså omtrent to pakker på 20 tabletter per innbygger i Norge. Salget økte også i 2021 sammenlignet med 2020. Paracetamol var det fjerde mest brukte legemiddelet på landsbasis i 2021.

Likevel er ikke Finckenhagen bekymret for at den økte døgndoseringen vil føre til økt bruk av legemiddelet. Det har tidligere vært advart om at nordmenn, og spesielt unge, bruker Paracet mer enn nødvendig.

– Vi er ikke bekymret for at endringen i døgndoseringen sender feil signal til nordmenn, sier Finckenhagen, og legger til:

– De fleste som bruker Paracet, tar bare en pille når de trenger det, og bruker sjelden maksdoseringen over flere dager.