Politimester Beate Gangås og politiadvokat Børge Enoksen møter pressen i forbindelse med skyting natt til lørdag.

Politimesteren i Oslo: − Full tillit til eget mannskap

Oslos politimester rykker ut med støtte til egne ansatte, etter at fagforeningen advarte mot mulig «mindre handlingsorienterte» politifolk i hovedstaden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Politimesteren har full tillit til eget mannskap og at oppdraget ble løst i henhold til gjeldende praksis og prosedyrer, sier politimester Politimester Beate Gangås i en uttalelse sendt VG av kommunikasjonsavdelingen.

Politidirektoratet og PST skal evaluere håndteringen, men har ennå ikke gitt et mandat for evalueringen. Gangås sier de vil ta med seg læringspunkter videre.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av masseskytingen i Oslo natt til 25. juni, som kostet to menn livet og skadet over 20 personer.

I etterkant ble flere Pride-arrangementer avlyst etter anbefalinger fra politiet, fordi de ikke kunne garantere for sikkerheten.

Fredag bekreftet Oslo-politiet at de hadde en bil og politifolk 75 meter fra åstedet, da sivile personer overmannet dobbeltdrapsmannen Zaniar Matapour (43).

Først fire og et halvt minutt senere ble Matapour pågrepet av politiet.

I basketaket med de sivile avfyrte Matapour et skudd med pistolen. Politiet har flere ganger rost de siviles innsats og sagt at de satt livet sitt på spill for å uskadeliggjøre gjerningspersonen.

Mandag krevde lederen i Oslo-politiforening at også politifolkene fikk ros for sin innsats etter angrepet.

Han fryktet at «politifolk blir mindre handlingsorientert ved neste korsvei» om de ikke fikk tydelig støtte fra ledelsen.

– Mannskapene må ikke bli usikre på om de har arbeidsgiveren sin i ryggen, sa Marius Bækkevar.

FAGFORENINGSLEDER: Marius Bækkevar i Oslo politiforening.

Den ferske tillitserklæringen fra Gangås til de ansatte tas godt imot.

– Dette synes jeg var bra fulgt opp av politimesteren. Jeg er sikker på at dette blir godt mottatt av mannskapene og bidrar til tryggere og offensive mannskaper også ved neste hendelse.