Eks-ordfører om diplomat-video: − Umodent og urutinert

Norsk diplomat sa hun «hatet russere» til ansatte på et hotell i Murmansk. Tidligere Sør-Varangerordfører mener hele saken er en gavepakke til russisk etterretning.

– Hun har gått over en strek, sier Rune Rafaelsen, om den norske diplomatens utsagn: «jeg hater russere». Han er tidligere ordfører i Sør-Varanger og har vært leder for Barentssekretariatet. Rafaelsen mener utspillet er både umodent og urutinert.

– Dette kommer på et jævlig ugunstig tidspunkt.

Rafaelsen viser til at det norske generalkonsulatet i Murmansk nylig ble lagt ned, grunnet Russlands invasjon av Ukraina. I tillegg mener han utsagnene kan brukes til å støtte opp Russlands narrativ om hat mot Russland i vestlige land.

– Vi ser hvordan russiske medier bruker dette. Det er en gavepakke for russisk etterretning og media.

Viktig samarbeidspartner

Sør-Varanger grenser til det russiske fylket Murmansk, og har før Russlands - invasjon av Ukraina hatt et tett samarbeid med Russland.

– Omsetningen i det private næringslivet knyttet til Russland var på rundt 800 millioner for Sør-Varanger, sier Rafaelsen og viser til en undersøkelse fra 2018.

– Gjør ikke forholdene bedre

Også nåværende ordfører i Sør-Varanger reagerer på diplomatens utsagn.

– Nå er det ingen kontakt over landegrensene på myndighetsnivå, men dette gjør ikke forholdene bedre, sier ordfører Lena Norum Bergeng (Ap).

SAMARBEID: Ordfører Lena Norum Bergeng (Ap) håper på å gjenopprette dialog med Russland.

- Jeg synes ikke mennesker skal oppføre seg sånn mot andre mennesker, uavhengig av hvor de kommer fra.

Hun sier utsagnet ikke påvirker Sør-Varangers relasjon til Russland.

– Vi skal behandle Russland slik vi alltid har gjort, med verdighet og respekt.

Gjenopprette samarbeid

Ordføreren mener Norge burde gjenopprette dialog og samarbeid med Russland.

– For Sør-Varanger er det kjempeviktig. Russland er vår nabo. Men det ser vanskelig ut nå, det her vil ta tid, sier hun.