LIVET SNUDD OPP NED: Christian Lawley fra Bergen forteller om en livsforbedring han ikke trodde var mulig.

CF-syke Christian (39) blir dansk for å få behandling: − Jeg har opplevd et mirakel

KØBENHAVN (VG) Kona til Christian Lawley (39) er gravid, men Bergens-paret er enige om at han bør flytte til Danmark for å redde livet.

Av Bjørn Haugan og Live Austgard (foto)

Publisert: Nå nettopp

– For tre uker siden gjorde jeg alt for å unngå å gå tur. Jeg var så sliten at jeg orket ikke. Nå styrter jeg ut, frisk og opplagt, og går to turer opp til Ulriken hver dag. Jeg har opplevd et mirakel, sier Christian Lawley.

Vi møter ham ikke i Bergen, men i København.

Han har sykdommen cystisk fibrose (CF).

VG har de siste månedene skrevet om Ellen Winther og andre pasienter med sykdommen CF, som sakte, men sikkert ødelegger lungene.

Det finnes en amerikansk pille, kaftrio, som koster 227.000 kroner i måneden, som det norske organet Beslutningsforum, foreløpig ikke har godkjent for bruk i Norge.

Medisinen har vist seg å ha svært god effekt.

I Danmark får CF-rammede dette medikamentet på blå resept.

KONTRAST: Danske Jonas (19) får pillene gratis, mens norske Christian (bak) ikke får.

Christian og forloveden Silje venter barn i mars. Det er den gode nyheten.

Familiens dårlige nyhet er at Christians lungekapasitet i høst kom ned i 41 prosent.

– Vi måtte foreta et valg. Etter sommeren fikk jeg beskjed om at jeg er blitt resistent mot antibiotika, som jeg er avhengig av å bruke for å rense lungene. Det betyr at hvis jeg får lungebetennelse, så risikerer jeg å dø, fordi ingen medisin vil virke, sier han.

BILLEDBEVISET: En stolt Christian Lawley på toppen av Ulriken.

Paret la en plan.

– Vi bestemte at jeg skal flytte til Danmark for å få tilgang til pillene. Men for å flytte hit, må jeg gjennom en medisinsk godkjenningsprosess i Danmark – og å skaffe meg jobb her. Det er derfor jeg er i København nå, for å forberede mitt danske liv, sier han.

For at han skulle orke å gå gjennom den prosessen, bestemte paret seg for at de skulle forsøke å finansiere pillekjøp i tre-fire måneder.

– Vi hadde ikke råd til det, men en nevø la ut historien min på spleis. Pengene strømmet inn og det har kommet inn over 665 000 kroner. Det gir piller i knappe tre måneder. Vi besluttet å la det stå til og har sikret oss bankgaranti for tre måneders bruk, sier han.

ORKET IKKE: Lawley forteller at kona presset ham til å bli med på tur, men at han brukte alle unnskyldninger i boken for å bli sittende i sofaen.

For tre uker siden tok han den første pillen.

– Etter fire timer kjente jeg effekten. Jeg kunne puste dypt uten at det utløste hosting. Og formen ble plutselig ekstremt mye bedre, sier han:

– Jeg drev med maraton frem til 2017. Så sa lungene nei. Alt ble et ork. Kona mi presset meg for å få meg med til å gå tur, men jeg brukte alle unnskyldninger jeg kom på, for å unngå det. Kroppen orket det ikke.

Mannen vi møter i den danske hovedstaden, er ikke daff – han er full av energi.

– Jeg synes det er forferdelig å legge meg, for jeg vil nyte mest mulig av mitt nye liv. I løpet av tre uker har jeg blitt tilnærmet frisk. Årsaken er at pillene stanser dannelse av slimet i lungene, som jeg måtte bruke mange timer hver dag for å få opp, sier han.

Han har tatt en ny test.

– Lungekapasiteten hadde økt fra 41 til 48 prosent.

Vi går rundt i førjuls-Køben, med masse folk og dansk glede.

JULETUR: – Jeg vet det er smitterisiko å reise hit, men jeg må for å forberede flyttingen, sier Lawley foran julegranen på Rådhusplassen i København.

– Når tenker du å flytte?

– Forloveden har termin i begynnelsen av mars, så jeg håper pengene holder til nok piller frem til da og at jeg i den tiden har kommet gjennom de danske forundersøkelsene, som gjør at jeg kan flytte hit og få tilgang til pillene uten å betale for dem.

Han lover at det ikke blir permanent.

– Jeg flytter hjem til fruen og barn straks Beslutningsforum i Norge frigir de amerikanske pillene.

Paret bor på Sandsli utenfor Bergen.

Hans forlovede Silje, har godkjent mannens plan.

FELLES PLAN: Christian og Silje har lagt en plan. Hun forteller om avveiningene.

– Vi valgte som par å få barn, og det vil sannsynligvis være det største vi vil oppleve i livet. Det vil være vanskelig å glede seg ordentlig over når sannsynligheten for at jeg må gjøre det alene, er stor. Begge disse tankene og følelsene er vanskelig å ha, sier hun:

– Gleden over det som skal skje i mars og tanken på at samboeren din kanskje ikke får følge den nye livet. Det er vanskelig å tenke på.

Jobb i København er allerede sikret.

– Jeg jobber i et utviklingsselskap i Bergen – og i et treningssenter på si. De har kontakt med et treningssenter i Danmark, som har sikret meg jobb. Da gjenstår bare det medisinske og en leilighet. Et sted å bo fikser jeg alltid – og familien stiller opp med midler, sier han.

NO: På sin vandring gjennom København går han forbi Tivoli, men der er det for mange mennesker til at han tør gå inn.

Lawley har greid å stå i jobb, selv om han flere timer om dagen har måtte behandle lungene for å få opp slim.

Fire til seks ganger i året må han til Haukeland sykehus for å få intravenøs antibiotikabehandling av lungene.

– Jeg er evig takknemlig overfor min arbeidsgiver, som har lagt til rette for at jeg har kunnet jobbe. Nå kan jeg se for meg et normalt liv, hvor kollegaene mine skal slippe å høre på hostingen min, ler han.

I København møter han 19-år gamle Jonas Steinmeier, som også har CF. Han har fått medisinen gratis.

FRA 80 TIL 132: Jonas Steinmeier forteller om en stor seier, som har brakt ham fra fotballbenken tilbake på banen.

– Jeg hadde 80 prosent lungekapasitet da jeg begynte med Kaftrio/Kalydeco i september 2020. Da hostet jeg og var trett hele tiden. Jeg slet med å spille fotball og satt ofte på benken. Nå har jeg 132 prosent lungekapasitet og løper ofte fra kameratene på banen, sier en strålende fornøyd dansk ungdom.

– Kan du forklare det med 132 prosent?

– Lungekapasitet måles ut fra et gjennomsnitt på 100, men noen har høyere og noen har lavere. Jeg har nå en lungekapasitet på 132, sammenlignet med gjennomsnittet. Legen min sa han har 110 og var misunnelig på meg.

Christian forteller om sin kamp og om at norske helsemyndigheter foreløpig ikke vil ta regningen.

– Norge bør tenke seg om, sier Jonas:

GLAD UNG MANN: Jonas Steinmeier sliter med ikke å smile etter å ha opplevd en eventyrlig lungeforbedring.

– Nå går jeg på gymnaset og lever et normalt liv. Uten pillene ville jeg sakte, men sikkert gått mot et uføreliv. Norge bør tenke på hvilken kostnad det er at et menneske bidrar med inntekter gjennom jobb i et helt liv, sammenlignet med å gå ufør.

Ved cystisk fibrose-klinikken ved Rigshospitalet i København er overlege Tania Pressler leder.

Hun sier effekten av det amerikanske legemiddelet er ekstrem.

– 14 cf-pasienter har i to år blitt behandlet med kaftrio/kalydeco, mens de fleste har fått dem i rundt ett år. Resultatet har vært fantastisk, hvor mange har fått økt lungekapasitet med 20–30 prosent. De får mer energi og melder om et mye bedre liv.

– Gjelder det alle?

PILLE-HISTORIE: Overlege Tania Pressler sier hun aldri har opplevd en så positiv effekt.

– Nesten; det er noen som ikke får den samme effekten. Jeg har vært med lenge, men aldri opplevd noen medisin som har en slik positiv effekt på så kort tid. Dette er et utrolig stoff.

Hun legger leende til at det gir flere et bedre liv:

– Ektefeller melder om at de endelig får sove igjen, fordi deres cf-syke mann eller kone ikke lenger hoster om natten.

– Grotesk

I den danske hovedstaden møter vi også leder Helle Ousted, leder i den danske CF-foreningen.

Hun er brutal i sin vurdering av det norske neiet til pillene.

– Med de erfaringene som nå finnes med kaftrio/kalydeco, er det grotesk at Norge ikke godkjenner disse pillene. Jeg ville ikke brukt de ordene for ett år siden, men nå har vi så gode erfaringer, at det ikke lenger går an å påstå at det ikke finnes dokumenterbar effekt, sier Ousted.

– GRATIS: Leder Helle Ousted i den danske CF-foreningen sier 90 prosent av cf-pasientene i Danmark nå får gratis piller.

Hun sier at det er verdt det.

– 90 prosent av alle cf-pasienter over 12 år i Danmark, får nå pillene. Det er rundt 300 pasienter som får det. Når en syke gruppe får et mye bedre liv, og som Jonas sier; kan jobbe et helt liv, fremfor å gå ufør, da må alle skjønne at det er verdt det.

Frp helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, er også i Danmark for å høste erfaringer fra et land som tilbyr pillene gratis.

I KØBEN FOR Å LÆRE: Bård Hoksrud lytter nøye under presentasjonene av de danske resultatene.

– De danske erfaringene er så entydig positive for pasientene at det ikke lenger går an for Norge å vente med å endre godkjenningssystemet for medisiner. Det er så mye å tjene på at folk får et bedre liv – hvor mange kan jobbe, fremfor å være ufør, sier Hoksrud.

Han sier at det er noen det haster mer for enn andre:

– De som er så syke at de kjemper for å overleve; blant andre Ellen Winther. Det er også mange norske pasienter som lider unødvendig fordi vi er en sinke, og det kan ikke helsepolitikere i et av verdens rikeste land akseptere.

Han sier de vil kreve full gjennomgang av Beslutningsforum.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal være tregere i vår beslutningsprosess enn eksempelvis danskene.

– Pågår en ny vurdering

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke å svare på om de danske erfaringene med disse pillene er så gode at det ikke lenger går an for Norge å hevde at det ikke finnes god nok dokumenterbar effekt av dem.

PÅGÅR PROSESS: Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet sier det pågår en ny vurdering av de amerikanske pillene.

– Jeg er orientert om at det pågår en ny vurdering, og at Beslutningsforum har etterspurt en rask vurdering av dokumentasjonen og pristilbudet. Jeg håper også legemiddelprodusenten vil bidra til at dette arbeidet går så raskt som mulig.

Han sier at det allerede er foretatt en evaluering av Beslutningsforum og at de vil prioritere økt åpenhet og mer effektiv saksbehandling, heller enn å starte nye utredninger.