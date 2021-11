20 SEKUNDER: Håndvask har hele veien blitt trukket frem som et viktig smitteverntiltak. Men de aller fleste smittes i luften.

Nakstad om coronasmitte: − Håndvask har veldig liten effekt

Spriting og vasking av hender har blitt en naturlig del av hverdagen i kampen mot coronaviruset. Men allerede i fjor var det klart at det har mindre å si, sier Nakstad.

– For covid-smitten har håndvask veldig liten effekt, med mindre man hoster rett i hendene og er i direkte berøring med en annen rett etterpå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Den klart mest vanlige måten å bli smittet på, er ved å være i nærheten av en smittet person. Nakstad mener det holder å vaske hendene når du kommer hjem og før du spiser.

– Det har nok vært for mye håndsprit og håndvask, ikke minst i skolen. Det er unødvendig å vaske hendene 16 ganger om dagen slik elevene ble lært opp til ved mange skoler våren 2020.

Under pandemien ble nordmenn daglig påminnet om å holde meteren, være hjemme når man er syk og ha god håndhygiene. Fremdeles løfter FHI frem håndhygiene som første punkt over listen over smittevernråd.

– Har sagt det mange ganger

HELSEDIREKTORATET: Espen Rostrup Nakstad sier de har visst lenge at de aller fleste smittes ved å være i nærheten av noen smittede, ikke gjennom kontaktflater.

Nakstad sier de har visst lenge at få smittes gjennom hånd eller overflater:

– At de fleste ikke smittes av coronaviruset gjennom direkte kontakt, har vært ganske åpenbart siden i fjor høst. Det var omtrent da munnbind-diskusjonen kom for alvor.

– Hvorfor har ikke folk fått vite at håndsprit ikke har stor betydning mot coronaviruset?

– Det har jeg sagt mange ganger, og har sagt det viktigste (holde avstand, isolere seg når man har symptomer, red.anm.) først. FHI har valgt ikke å endre sine råd og har fremhevet håndvask. Vi må legge de rådene til grunn.

– Har dere ikke et selvstendig ansvar for å opplyse folk?

– Vi har det, men vi må følge FHIs smittevernfaglige råd, og akkurat dette er et rent smittevernråd. Det er dessuten et godt råd mot andre smittsomme sykdommer som spres i samfunnet, og det har betydning også i en pandemi.

Men all spriting og vasking av hender, er ikke forgjeves.

Nakstad mener man ikke skal underslå signaleffekten av å se en håndspritdispenser i butikken, og tror det gjør at flere holder avstand.

– Det er greit at folk har den rutinen synes jeg, men det er riktig å informere om hva som er viktigst.

I tillegg hindrer håndvask spredning av andre smittsomme sykdommer, spesielt omgangssykeviruset norovirus.

Lufting av rom viktigere

– Hvor mye har du vasket hendene og spritet deg?

– Når jeg har gått i butikken og på spisesteder har jeg benyttet håndsprit, i tråd med de offisielle rådene.

– Skjønner du at folk kan føle seg litt lurt, når de har brukt håndsprit så lenge?

– I starten visste man ikke hvor mye som skulle til for å smittes. Selv om de færreste nok smittes via hudkontakt, kan håndvask bety noe særlig hos dem som hoster i hendene og hos barn som lettere får snørr på fingrene. Men det har ikke vært en dominerende smittevei, og det har vi visst lenge. Det er ventilasjonen i lokalet man befinner seg i og avstanden til andre som er viktigst, ikke håndspriten.

– Det er nok mange som har vasket eller desinfisert seg for mye. Det er hverken bra for huden eller smittevernet. Det å desinfisere stoler og bord som folk har sittet ved, er nok «overkill» – det kan man droppe.

– Har dere gått tydelige nok ut, når folk ikke har fått det med seg?

– Selv om det har lite for seg, har det noe for seg, og er således et viktig smitteverntiltak selv om det ikke er det viktigste. Hvis folk både er hjemme når de er syke, holder avstand, hoster i albuekroken og vasker hendene passe ofte, har vi lyktes veldig godt.

FHI: Smitte i luften er viktigst

Folkehelseinstituttet er ansvarlige for å utforme smitteråd. Seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle er en av instituttets eksperter på smitteveier, og sier i likhet med Nakstad at den absolutt viktigste smitteveien er gjennom dråper i luften.

– Vi ser at den vanligste smitten skjer når du er i nærheten av en som er smittet og at du puster inn dråpene. Kontaktsmitte kan ha en rolle men vi vet ikke hvor stor. Men den spiller nok en mindre rolle enn dråper/aerosoler.

– Så vet man at det er noen tiltak som er mer effektive. Men totalpakken av tiltak likevel er viktig. Og her ønsket man at det ikke skulle være noen som ble smittet.

FHI: Seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle sier det er viktig å stanse alle smitteveier, inkludert den som eventuelt skjer via hender.

Hun mener de har vært tydelige på at smitte fra dråper i luften er klart viktigere enn kontaktsmitte, blant annet gjennom denne nettsiden.

På spørsmål om hvorfor håndvask fremdeles blir fremhevet som et av de første rådene på smittevernråd for befolkningen, sier hun at det aller øverst på står at det viktigste er at folk holder seg hjemme når de er syke. Men alle råd er viktige, og spesielt viktig i en vinter med flere luftveissykdommer, understreker hun.

– Hovedrådet har vært å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til andre der det er mulig, bruk av munnbind når det er mye smitte lokalt, samt vaksinasjon.

– Totalpakken er viktig

– Inntrykket i samfunnet har vært at håndsprit og håndvask er like viktig som avstand?

– Det er vanskelig for meg å ta påstanden din over for gitt, men god håndhygiene er likevel et viktig råd. Man ønsker å bryte også den smitteveien. Vi har hatt tiltak mot alle smitteveier vi kjenner til, det er vanlig når man har infeksjonssykdommer. Da prøver man å stoppe alle smitteveier.

– Hvis du bare skal ha en tanke i hodet, er det å stoppe innåndingen. Når det er mye smitte, ville jeg valgt munnbind hvis jeg måtte velge mellom munnbind og håndvask, sier hun og understreker at hun ville valgt begge.

LØFTER FREM KONTAKTSMITTE: To av fire råd for å unngå smitte på myndighetenes nettsted helsenorge.no er rettet mot kontaktsmitte.

Smitte via dråper som kommer ut når vi prater, hoster og lignende er den vanligste smittemåten for alle luftveisinfeksjoner.

– Vi er usikre på hvor viktig det med kontaktsmitte er for smitte med coronaviruset, men det er jo mange års erfaring med at håndhygiene har vært et svært effektivt tiltak for å begrense smitte med en rekke andre virus, som kan ramme befolkningen, særlig nå om vinteren.

Smitterisikoen er størst nær en smittet person som snakker/roper/synger, men over tid og uten tilstrekkelig ventilasjon kan alle som er i rommet bli smittet. Risikoen for å bli smittet kan du regne ut selv i denne saken.