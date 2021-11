– TRAGISK: Den stigende smittekurven er tragisk, mener May-Britt Tomasbråten, og skulle ønske det nå ble innført påbud om munnbind.

Ønsker strengere coronatiltak: − Jeg skjønte at dette kom til å skje

De nye coronatiltakene er ikke strenge nok, mener flere osloborgere VG har snakket med. De etterlyser et påbud om munnbind.

Ikke påbud, men anbefalinger om munnbind i kollektivtransport, taxi og butikker, og ved kontakt med helsetjenesten. Det var de nasjonale tiltakene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på tirsdag, og som ble gjentatt av Oslobyrådsleder Raymond Johansen samme kveld.

Hovedstaden hadde mandag det høyeste tallet på nye smittede som noen gang er registrert, 831. Trenden på antall innlagte er oppadstigende med 89 coronasmittede innlagt i lokale helseforetak.

Oslo kommune har nå hevet beredskapsnivået til nivå tre – det høyeste nivået.

Dette innebærer ikke nedstengning, og heller ikke for eksempel et påbud om munnbind. Det skuffer flere av Osloborgerne VG treffer på gaten tirsdag kveld.

– Nå burde de ikke stoppet ved «anbefalinger». Det nærmer seg jul og det er stappfullt av folk i butikkene. Det burde bare være sånn at «går du innenfor disse veggene, skal du ha munnbind på», sier May-Britt Tomasbråten (57) til VG.

Hun går tur med naboens to hunder i området der hun bor, rett ved en teststasjon for covid-19. Tirsdag kveld snirkler køen seg langt ut på fortauet utenfor. Tomasbråten har kunnet følge pågangen ved senteret i løpet av året som har gått. Nå er det brått mange her.

– Jeg synes det er ganske tragisk. Vi burde ikke åpnet opp så mye som vi gjorde. Jeg skjønte at dette kom til å skje, sier kvinnen til VG.

– IKKE LIKE FORSIKTIGE SOM FØR: Oslokvinnen Marit Nordlie (52) mener vaksineringen blir en hvilepute for mange.

Info FAKTA: NYE REGLER OG ANBEFALINGER Fra onsdag 1. desember gjelder følgende anbefalinger: Nye råd om munnbind: Regjeringen innfører nå en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling.

Spesielt for helse: Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Mer hjemmekontor noen steder: Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor. Og følgende påbud Karanteneregler: Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Regler for smittede: Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon. – Kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten bør i tillegg vurdere behovet for egne og strengere lokale tiltak, skriver helseminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding. Vis mer

– Burde vært strengere

I bydel Linderen er Marit Nordlie ute og lufter lille Kompis. Hun sier hun gjerne går med munnbind, og synes myndighetene like godt kunne påbudt det nå.

– Det er så mange «anbefalinger» nå. Nå er vi liksom tilbake i gjenge igjen, derfor er vi ikke så forsiktige som før. Jeg tenker at det burde være litt strengere, sier kvinnen til VG.

Taxisjåfør Tahir Aziz (51) slipper av et kjærestepar utenfor teststasjonen like ved.

Han synes det er fint at det forrige uke ble innført anbefaling om munnbind i taxi, og sier at han håper at så mange som mulig av passasjerene følger anbefalingen.

– Selv bruker jeg alltid munnbind, både i butikker og på kollektivtransport. Det er en effektiv måte å beskytte både meg selv og andre, sier Aziz gjennom bilruten.

MUNNBINDBRUKER: Taxisjåfør Tahir Aziz (51) bruker alltid munnbind, og håper passasjerene hans gjør det samme, selv om det ikke er påbudt.

Oppe til vurdering

På pressekonferansen i Oslo tirsdag kveld sier byrådsleder Raymond Johansen at et påbud per nå ikke vil innføres.

– Vi vil vurdere munnbindpåbud, det er riktig, men vi kommer ikke med det i dag. Så vil jeg jo påstå det at den enorme innsatsen som gjøres på testing både på skoler og ellers, er jo for å avdekke skjult smitte, svarer han på spørsmål fra VG.

Hastende over paradegaten Karl Johan kommer tre menn med instrumentkasser. De er sent ute til en spillejobb. De beholder roen, tross stigende smittetall og skiftende tiltak.

– Det er kjipt, men vi begynner jo å bli ganske vant til dette. Jeg er bare glad for at ikke det er jeg som sitter med oppgaven å skulle bestemme, sier André Kalstad (42) til VG.

På grunn av permitteringer på jobben blir det ikke julebord for Kalstad i år.

– Det går greit. Verst er det for kompisen vår som er singel. Vi har sagt han kan få være med i vår kohort, smiler Kalstad.

JULESPILL: André Kalstad ( 42) og Karl Håkon Lilløy Mandelid ( 28) var på vei til en spillejobb samtidig som coronatiltakene ble kjent.

«Vanlig» julebord

Nordlie på Linderen har allerede svingt seg på julebord, på den kjente puben Lorrys forrige helg.

– Julebordet var «vanlig», var akkurat som før pandemien. Og det var ekstremt hyggelig, må jeg innrømme!

Hun sier hun synes hele situasjonen er vanskelig.

– Det er fælt å si det, men vi tar det kanskje ikke så seriøst, lenger? Jeg tror nok at det at vi er vaksinerte blir en hvilepute for mange. Men vi kan jo fortsatt bli smittet, ikke sant?, sier Marit Nordlie.

– Alene i julen?

I fjor måtte mange familier avstå fra å samles i julen. På Linderen har May-Britt Tomasbråten med bekymring sett smittetallene stige igjen.

– Er det nesten sånn at vi må sitte alene i julen, da?, spør hun.

Nettopp det måtte hun gjøre i fjor. 57-åringen har en stor familie. I år har de planlagt å være ni sammen på julaften.

– Men hvis det plutselig skal være «meteren», så vet jeg ikke ...

Selv om smitten er stigende, vil ikke statsminister Støre fraråde folk å samles for å feire jul, sa han på pressekonferansen tirsdag.

– Innenfor de rammene synes jeg at folk skal planlegge for å se familien i jula, slik det ser ut fra i dag, 30. november, sa Støre.

Men noe julebord blir det uansett ikke på Oslokvinnen Tomasbråten, som jobber i helsesektoren. Kollegaene mener konsekvensene hvis noen blir smittet, er for store til at det er verdt å ta sjansen, sier hun.

– Vi skulle utsette det til januar 2022, men nå snakker vi om januar 2023 i stedet!