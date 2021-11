LISENSJAKT: Disse fire ulvene i Lettjennareviret ble skutt i Elverum i Innlandet – innenfor ulvesonen like etter at lisensjakten startet i januar 2020.

Ulvejakt-start: Kan skyte 26 ulv utenfor ulvesonen

1. desember går startskuddet for vinterens ulvejakt – i første omgang utenfor ulvesonen. 26 ulv kan felles, inkludert et nyetablert par i Rendalen/Stor-Elvdal. Antall dyr som skal felles i selve ulvesonen avgjøres i desember.

De største vedtatte kvotene som kan felles, er på 12 dyr i region 4 og region 5 – som omfatter gamle Hedmark og Akershus, og 7 dyr i region 3, eller gamle Oppland fylke.

Til tross for klage på vedtaket fra rovviltnemndene fra både Naturvernforbundet, foreningen Rovviltets Røst og NOAH – for dyrs rettigheter, opprettholder Klima- og miljødepartementet kvoten på inntil 12 ulver i gamle Hedmark og Akershus utenfor ulvesonen.

ROVDYR-POLITIKER: Aleksander Øren Heen (Sp) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet med ansvar for blant annet rovdyrforvaltning.



I avgjørelsen legger departementet vekt på at det er ønskelig å begrense utbredelsen av ulv utenfor den fastsatte ulvesonen, heter det i vurderingen av klagene.

Tidligere i høst, før stortingsvalget og regjeringsskiftet gikk Statsforvalteren i Oslo og Viken inn for at 24 ulv kunne felles innenfor ulvesonen. I praksis – de tre ulverevirene Mangen, Hornmoen og Rømskog – under vinterens lisensfelling.

Men nå konsentrerer regjeringen seg om felling utenfor ulvesonen:

– Dette er den måten vi skal regulere og etterleve Stortingets vedtak om bestandsmålet for ulv på. Det er ikke sikkert det blir felt 26 ulv utenfor ulvesonen, men det er tatt høyde for et slikt tall i tilfelle streifdyr beveger seg inn i de angitte områdene, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og miljødepartementet til VG.

Dermed vil det totale fellingstallet på ulv kommende vinter, ventelig bli på rundt 50 eller noe over 50 individer.

FELT I RENDALEN: To ulver felt av Statens naturoppsyn vinteren 2019/2020.

Naturvernforbundet mener kvoten på felling utenfor ulvesonen er satt for høyt og i strid med både Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og Norges internasjonale forpliktelser knyttet til konvensjonen om biologisk mangfold.

Forbundet mener også at nemndenes vedtak vil være en helt uakseptabel forvaltning av en fredet og kritisk truet art. Forbundet fremhevet i klagebehandlingen at 12 ulver på utsiden av ulvesonen i de mest ulvetette måtte reduseres betydelig.

Info Bestandsmålet for ulv Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.

Bestandsmålet er på 4–6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Det ble vinteren 2020–2021 registrert 57–58 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 52–56 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. (Kilder: Klima- og miljøverndepartementet, Rovdata) Vis mer

Men departementet fastholder rovviltnemndenes vurdering – og støtter et maks-uttak på 26 ulver.

Ut fra Miljødirektoratets faglige tilråding fremgår det at det trolig har etablert seg et nytt ulvepar nord for ulvesonen i Hedmark. Nærmere bestemt i området som det såkalte Deisjøparet ble flyttet vekk fra, i Evenstadkjølen, nord for Glomma i Stor-Elvdal kommune.

De to ulvene er påvist i et område hvor det ikke er tamrein og det ikke slippes sau på utmarksbeite. Likevel fastholder departementet at disse to ulvene kan felles.

Samtidig har Deisjøparet, som ble flyttet sørover – inn i ulvesonen i Settenreviret hovedsakelig i Aurskog/Høland kommune, fått minst seks valper i år, ifølge Rovdata.

SETTENREVIRET: Tre valper fotografert med viltkamera i det nye Settenreviret i oktober 2021. Valpene er trolig avkom etter Deisjøparet, som ble flyttet sørover til skogene i Aurskog/Høland i tidligere Akershus.

Arnfinn Uthus er varaordfører og en mangeårig lokal Sp-politiker som bor i Elverum. Skogkommunen «huser» rundt en fjerdedel av ulvebestanden i Norge, og ligger i ulvesonen.

Han er tilfreds med at den nye regjeringen vil følge stortingsvedtaket om bestandsmålet for ulv med en mer omfattende ulvejakt i vinter.

– Det er bra at den nye regjeringen, i motsetning til den forrige-, vil komme ned på Stortingets bestandsmål. Jeg vil at regjeringen neste år vurderer å tillate lisensjakt innenfor elgjakt-perioden høsten 2022. Det vil gjøre fellingen av ulv mindre konfliktfylt, sier Uthus til VG.

FORNØYD: Arnfinn Uthus er mangeårig varaordfører og gruppeleder for Sp i Elverum kommunestyre.

Det er hittil dokumentert og antatt at 83 sau og 3 tamrein er

skadet eller drept av ulv i områdene utenfor ulvesonen, etter 1. januar 2021. Skadene vurderes i stor grad å være forårsaket av enslige, oftest unge, streifdyr av ulv.

Den nye Støre-regjeringen sa i forbindelse med presentasjonen av Hurdalsplattformen at den jobbet for et lavere bestandsmål for ulv i Norge.

I første omgang skal regjeringen utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa blant annet at det blir et mer effektivt uttak og at de skal gå gjennom rovdyrpolitikken i den nye regjeringen.

I Sverige, som har en atskillig større ulvebestand enn Norge, kan 33 ulv i syv svenske fylker bli skutt under neste års lisensjakt, har de svenske fylkesmyndighetene bestemt.