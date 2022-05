IKKE OVERRASKET: Tallene som kommer fram i undersøkelsen overrasker ikke Anne Aurora (18), selv om hun synes det er bekymringsfullt.

Annenhver russ er bekymret for overgrep

Anne Aurora (18) og vennene har laget seg forholdsregler i russetiden.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Annenhver russ tror årets russefeiring blir villere, og at det blir mer festing enn tidligere. Det viser en fersk undersøkelse Respons Analyse for alkovettorganisasjonen Av-og-til.

300 russ fra ulike steder i landet har svart på undersøkelsen.

I den kommer det frem at russen er bekymret for flere negative hendelser i russetiden.

1 av 3 er bekymret for at noen de kjenner skal oppleve vold/slagsmål

1 av 2 er bekymret for at noen de kjenner skal oppleve seksuelt overgrep

– Det er jo bekymringsfullt, men ikke særlig overraskende, sier bergensrussen Anne Aurora Ekeland Bjørkly (18).

– Det er nesten overraskende at det ikke er høyere tall, sier hun.

Vold og slåsskamper er ifølge Anne Aurora veldig utbredt når russebusser møtes.

I Bergen har russetiden vært i gang i en knapp uke. Likevel har Anne Aurora opplevd at venner har blitt utsatt for forsøk på neddoping eller overgrep.

– Når man ser det så nært, er det jo kritisk.

I undersøkelsen kommer det også frem at 1 av 3 russ er bekymret for at noen de kjenner skal oppleve seg presset til å prøve nye rusmidler.

Anne Aurora er ikke selv på buss, men vet at det ikke er uvanlig å for eksempel ruse seg på kokain på «rulling».

– Det største problemet er hvis folk ikke tør å ringe politiet hvis det skjer noe, mener Bjørkly.

Selv har hun hørt russ bli truet med utestengelse fra russebussen sin, dersom de kontakter politiet.

Økt risiko

– Disse tallene er alvorlige, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

De siste to årene har coronapandemien lagt en demper på russefeiringene. For første gang siden 2019 går russetiden som normalt i år. Russen rapporterer i undersøkelsen at de i snitt skal delta på 12 fester med høyt inntak av alkohol og/eller andre rusmidler.

Det er første gang Av-og-til stiller disse spørsmålene til russen.

– Debattene rundt russetiden går hvert år. Vi tenker det da er viktig å høre fra et representativt utvalg av russen selv, forklarer Kaski.

Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

At russetiden har vært annerledes de siste årene, gjorde at alkovettorganisasjonen ønsket å finne ut hva årets russ forventet av feiringen.

– Mange har nok høye forventninger om positive opplevelser i russetiden, men disse tallene viser at russen også går inn med bekymring, sier Ragnhild Kaski.

Hun tror russen vet at de er inne i en tid med forventninger om høyt alkoholkonsum.

– Med mye alkohol øker risikoen for å bli utsatt for ulykker, vold, overgrep og press.

Selv deler bergensruss Anne Aurora bekymringene mange russ har.

– Jeg har jo sett det skje med venner. Det er ubehagelig.

Hun og vennene har selv tatt forholdsregler for å unngå ubehagelige situasjoner i russetiden.

– Vi aksepterer om noen ikke vil drikke, og har blitt enige om at vi skal ringe politi eller ambulanse hvis det er behov for det. I tillegg skal vi alltid hjelpe om noen trenger det, forklarer hun.

Ifølge Bjørkly er det ofte press om å være med og drikke alkohol i hverdager, også når det er tentamener eller prøver dagen etter.

– Det kan være vanskelig å si nei. Man vil jo være med i gjengen.

VILT?: Anne Aurora (18) kjenner seg igjen i bekymringene som kommer frem i undersøkelsen.

Ikke inntrykk av villere feiring

Politibetjent Julie Krystad og politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll i Øst politidistrikt forteller til VG at de opplever årets russetid som lik russetiden før coronapandemien.

– Vi er ikke kjent med at det vil bli en villere feiring i år, men ettersom det har vært to år med pandemi vil vi tro at dette blir en «normal russefeiring» som i 2019.

Generelt har politiet godt inntrykk av årets russ

– Men dessverre er det alltid noen få som ødelegger for mange.

– Vi mottar en del støymeldinger fra befolkningen, men møter som regel hyggelig russ ute, som lytter til det som blir sagt.

Politibetjent Julie Krystad og politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll i Øst politidistrikt

Politiet oppfordrer til å ikke ta med mindreårige på rulling, og å tenke over at beruselse kan føre til svekket dømmekraft med tanke på vold og overgrep.

– Hvis russen opplever eller er vitne til ubehagelig hendelse er det lav terskel for å ta kontakt med politiet. Enten kan de ta kontakt på telefon eller de kan sende melding til Nettpatruljen. Er det en akutt hendelse må de alltid ringe 112.

Kaski i Av-og-til oppfordrer russen til å ta vare på hverandre.

– Snakk sammen i russegruppen, aksepter at noen ønsker å drikke mindre eller å ikke drikke i det hele tatt.

– Unngå å presse hverandre, og ha lav terskel for å be om hjelp fra noen dere vet er edru.