RANDSFJORDEN (VG) Bente og Per Myrvold lurer på når de får satt ut båten. Det er ikke noe vann å sette den i. Nå er Randsfjorden avhengig av regn.

Det er nemlig ikke nok snø i fjellet til å få opp vannstanden til normalt nivå.

Ekteparet Myrvold har båtplass ved Randselva, få meter unna huset. Men med dagens lave vannstand kan det ta en stund før de igjen kan nyte båtlivet selv om vannstanden har begynt å stige igjen.

– Jeg lurer på når vi får satt ut båten i sommer. Jeg vet ikke om vi får satt den ut, sier Bente og kikker ned på den innskrumpede elven.

Hun reagerer på at de har tappet ned fjorden så mye når det er lite snø i fjellet.

BÅTPLASS: Per Myrvold må fortsatt vente tålmodig på å få ut båten sin. Det kan bli en stund til siden det ikke finnes nok snø i fjellet til å fylle opp Randsfjorden som sees i bakgrunnen. BRYGGEREKKE: De venter på vannet. Randsfjorden blir tappet ned hvert eneste år, men ekteparet Myrvold som bor i det tredje huset i rekken, sier det er lenge siden vannstanden har vært så lav som nå. FØLGER MED: Per Myrvold holder et øye på vannstandsoppdateringene på I-paden.

– Det er helt tragisk å se, men de vil vel tjene penger på strømmen. De tapper alltid ned, men det er veldig sjelden at det er så lavt. Det er lite snø i fjellet så det kommer ikke noe tilsig, sier Bente (61) som har bodd langs Randsfjorden hele sitt liv.

– Stiger den sånn som dette får vi kanskje satt ut båten i august, sier ektemannen Per Myrvold (64) lakonisk.

– Unormalt

Ringerikskraft opplyser at de kun forholder seg til konsesjonen fra NVE.

– Dette er ikke det laveste nivået vi har hatt 1. mai. Det som er unormalt er at det ikke er nok snø til å fylle fjorden. Vi er avhengig av nedbør for å få sommervannstand i Randsfjorden, sier Helge Bergstrøm, representant for Foreningen til Randsfjordens Regulering.

– Har dere vært grådige?

– Vi følger et reglement der det ikke er åpning for at vi kan gjøre vurderinger den ene eller andre veien. Den 10. april skal fjorden ned til 131,5 meter over havet (MOH) ifølge reglementet. Logikken er at man skal få plass til et normalt snømagasin for å unngå flom, sier Bergstrøm som også er produksjonssjef i Ringerikskraft.

ÅPENBART: Store sandbanker har blitt blottlagt i Randsfjorden. LAVT: Vannstanden i Randsfjorden er nå 132,0 meter over havet. Det er 50 cm over lavest tillatte vannstand.

Men det er ingen flom i sikte.

Randsfjorden øker nå med 2 cm i døgnet og ligger 50 cm over lavest tillatte vannstand. Spørsmålet er hvordan den skal komme opp til lavest tillatte sommervannstand på 133,75 moh.

– Den fyller seg jo, men det tar unormalt lang tid. Normalt fyller fjorden seg på tre-fire uker om våren. Nå trenger vi regn, sier Bergstrøm.

PUMPESTOPP: Lars Gulla (82) dyrker gress, men med så høye strømpriser som det er nå kommer han ikke til å pumpe vann opp fra Randsfjorden for å få bedre avling. Det blir for dyrt. Heldigvis kjøpte han kunsgjødsel før prisene føk i været.

– Ukjent farvann

Avdelingsleder Arnfinn Brede i Glitre Energi, som er ansvarlig for regulering av Tyrifjorden, er bekymret. Han har aldri sett noe lignende.

– I snøleggingsperioden for Drammensvassdraget, som er fra november til april, har vi i år bare fått mellom 40 og 50 prosent av normal nedbørsmengde. Det er kommet godt under 150 mm i hele perioden, sier han og legger til at en del av snøen allerede smeltet i løpet av vinteren.

Tyrifjorden får vann fra Sperillen og Randsfjorden. Brede forteller at ifølge NVE-konsesjonen skal luken i vassdraget ved Vikersund alltid stå helt åpen under vårflommen.

– I mine 13 år i Glitre har jeg aldri opplevd at man risikerer at Tyrifjorden ikke overfylles med luken i full åpen posisjon fra slutten av april og til vårflommen er over. Men nå er snømengdene så små at vi har begynt å stenge luken, sier Brede til VG.

Denne uken reduserte de utslippet fra 100 kubikkmeter i sekundet til 70. Vanligvis skal vannføringen på denne tiden av året være 170 kubikkmeter per sekund.

– Dette har vi aldri gjort før. Vi argumenterer for at det ikke kommer en vårflom, sier Brede og opplyser at de er i samtaler med NVE om dette.

– Konsesjonsvilkårene har ikke tatt høyde for et scenario uten vårflom. Dette er nytt for alle. Det er ukjent farvann, mener avdelingslederen i Glitre som tilbrakte søndagen på kontoret blant regneark og værprognoser.

– Det har vært veldig lite nedbør i mars og april og de første 14 dagene i mai ser ikke spesielt lovende ut de heller. Det er ikke beroligende, sier Brede.

Vårflom i Sørøst-Norge lite sannsynlig

NVE sier at de aldri kan avlyse en vårflom siden det avhenger av værutviklingen fremover.

– Men som følge av at det er veldig lite snø i fjellet, er sannsynligheten for en stor vårflom svært liten i Sørøst-Norge. Hvis det ikke kommer mye regn i løpet av mai, vil vårflom i Drammensvassdraget, Randsfjorden og Tyrifjorden sannsynligvis være mye mindre enn vanlig, skriver hydrogeolog og seksjonssjef Hervé Colleuille i NVE i en e-post til VG

Han peker på at man tidligere har hatt stor vårflom i Sørøst-Norge, blant annet i 2011 og 2013, selv om at det var relativt lite snø i fjellet.

– Dette fordi det kom veldig store nedbørsmengder i løpet av to-tre dager, mens snøsmeltingen i fjellet var i gang.

– Utrolig lite snø

Ekteparet Myrvold har hytte på Synnfjell nær Dokkfløydammen og der har det vært veldig lite snø. Det kan grunneier og bonde Kjetil Koll, som bor 13 km unna demningen og eier et hyttefelt rett ved dammen, bekrefte.

DOKKFLØYDAMMEN: Vannstanden i dammen er 694,6 MOH, noe som er helt normalt for årstiden ifølge Hans Christian Udnæs, ansvarlig for Vassdragsdrift i Glommen og Laagens Brukseierforening. Bildet viser at det ikke er mye snø i terrenget rundt. SNØEN SOM FALT I FJOR: Dette bildet ble tatt 26. mars 2021, ved et hyttefelt som ligger 500–600 meter fra Dokkfløydammen.

– Det er utrolig lite snø. Gamle folk som bor her oppe kan ikke huske at det har vært så lite noen gang, sier Koll (46) til VG.

Han forteller at en målestav ved dammen har vist maks 46 cm i vinter mens normalen er mellom 1,5 meter og 2 meter med snø.

Lørdag tok han noen bilder for VG. De viser at det knapt er snø i området.

Det er Dokkelva som er oppdemt og ligger i rør til kraftstasjonen i Torpa, forteller Koll, før vannet går i rør videre til Randsfjorden.

UTVIKA CAMPING: Stranden på Utvika camping er romsligere enn vanlig nå som vannstanden er så lav.

Også i Tyrifjorden, som ligger nedenfor Randsfjorden, har det dukket opp «nye» strender etter hvert som det har blitt mindre vann i fjorden.

Denne uken gikk NVE ut og ropte varsku om «svært lav grunnvannstand.»

– I tillegg er vannstanden i flere store innsjøer på Østlandet lavere enn normalt. Dette gjelder blant annet Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden og Krøderen, hvor vannstanden er 30–60 cm lavere enn normalt for årstiden, ifølge direktoratet.

I FJÆRA: Ramune Markevic (48) tar seg en tur i fjæra med hundene.

Ramune Marcevic tusler rundt med hundene Mia og Lilly ved Utvika Camping. Hun skulle gjerne hatt mer vann i fjorden.

– Det er kjempetrist at det er så lite vann, sier hun. Vanligvis pleier det å renne en liten foss ved siden av familiens campingvogn.

– Nå er det helt tørt.

FAMILIEBEDRIFT: Brede Johbraaten driver Utvika Camping sammen med kona Torill.

Brede Johbraaten, en av innehaverne av Utvika Camping, regner med at vannstanden vil normalisere seg. Han minnes at vannet sto like lavt for en del år siden.

– Jeg tror de har solgt unna mye av vannet fordi prisene har vært gode. Men dette er alles vann, det er ikke bare kraftverkene og NVE som skal råde over det, sier Johbraaten som forventer at fjorden fylles opp som vanlig.

– Vi regner med at sommersesongen blir som den skal være, sier han.

Da skal vanntrampolinen ut.