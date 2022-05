Stortings-fordelene: Anbefaler kraftige innstramminger

1. Therese Johnsen (leder), Oslo: Tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen og avdelingsdirektør i Statskonsult. Nå pensjonist.

2. Eirik Holmøyvik, Bergen: Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, med spesialisering innen konstitusjonell rett.

3. Amund Noss, Oslo: Partner i CMS Kluge advokatfirma. Tidligere ekspedisjonssjef og leder av Finansdepartements skattelovavdeling, og erfaring fra Regjeringsadvokaten.

4. Brit Brenno, Oslo: Tidligere assisterende direktør i Stortingets administrasjon og leder av konstitusjonell avdeling. Nå pensjonist. Var sekretær for et utvalg som på begynnelsen av 2000-tallet utredet ulike ordninger og ytelser for stortingsrepresentantene.

5. Thrine Skaga, Tjøme: Assisterende daglig leder i Fagforbundet. Advokat.

6. Tore Frellumstad, Nesoddtangen: Advokat i Abelia.

7. Fredric Holen Bjørdal: Representerte Arbeiderpartiet på Stortinget 2013–2021 for Møre og Romsdal.

8. Kent Gudmundsen: Representerte Høyre på Stortinget 2013–2021 for Troms.

9. Karin Andersen: Representerte Sosialistisk Venstreparti på Stortinget 1997–2021 for Hedmark.