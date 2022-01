KRITISK: FrP-leder Sylvi Listhaug langer ut mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Listhaug om Støres Stoltenberg-samtaler: − Bør svare på alle spørsmål

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa først at han ikke hadde snakket med Stoltenberg om jobben. Nå ber Sylvi Listhaug (FrP) statsministeren om å snakke sant.

Av Sindre Camilo Lode

Jonas Gahr Støre unnlot å nevne kontakten han hadde i oktober med tidligere statsminister for Ap og nåværende Nato-sjef Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef.

Men mandag ble det klart at de to faktisk hadde snakket om jobben som sjef for Norges Bank.

Det skal ha skjedd 24. oktober da de to kameratene gikk en tur i skogen og Stoltenberg informerte statsministeren om at jobben som sentralbanksjef, kunne være av interesse.

Men denne kontakten unnlot Støre å nevne da NTB intervjuet ham om saken i desember – noe som har fått flere partitopper til å reagere sterkt.

Tirsdag ettermiddag hiver også Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug seg på kritikken.

– Når vi vet at Støre og Stoltenberg er nære venner, og har vært det over lang tid, burde statsministeren gjør alt han kan for å opptre ryddig, sier hun til TV 2.

Hun ber samtidig statsministeren forklare seg fullt ut rundt kontakten han har hatt med Stoltenberg om jobben.

– Om Støre vil opptre ryddig i denne saken, bør han stille opp og svare ærlig på alle spørsmål. Og oppklare om han faktisk løy til mediene ved å benekte kontakt med Stoltenberg.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at Stoltenberg vil være habil i jobben som sentralbanksjef.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er den andre, reelle kandidaten. Dagens Næringsliv har skrevet at Finansdepartementet tar sikte på en utnevnelse i statsråd fredag.

VENNER: Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Her i 2018.

Avviser at det var samtaler

Støre har så langt bare svart på en henvendelse fra NTB, som spurte ham hvorfor han i intervjuet med TV 2 15. desember unnlot å nevne kontakten med Stoltenberg 24. oktober.

– Stoltenberg og jeg gikk en tur søndag 24. oktober, da nevnte han at stillingen som sentralbanksjef kunne interessere ham. Jeg sa da umiddelbart at dette var et tema vi ikke kunne snakke om nå som jeg var statsminister. Jeg ville være inhabil i lys av vårt vennskap. Det avsluttet saken, og vi har ikke snakket om det i noen sammenheng siden, sier Støre i en skriftlig uttalelse til NTB.

De spør videre:

– Den kontakten som TV 2 nå omtaler, ble ikke oppgitt av statsministeren i intervjuet med NTB 15. desember 2021. Hvorfor ikke?

– Fordi vi aldri har diskutert noen sider ved spørsmålet om hans kandidatur. Jeg ble som andre kjent med at han var kandidat gjennom media og hadde ingen samtale med han om dette.

– Ble informasjonen om kontakten 24. oktober 2021 bevisst utelatt av statsministeren i svarene til NTB 15. desember 2021?

– Nei, den korte referansen fra vår tur i skogen 24. oktober var langt fra en samtale, det var et tema som ble parkert der og da.

TOPPJOBBER: Nato-sjef Jens Stoltenberg i samtale, ved en helt annen anledning, med partileder og statsminister for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre i juli 2021.

Stoltenberg snur også om kontakten

Nato-sjefen nektet først, i likhet med statsministeren, for at de hadde snakket om jobben som sentralbanksjef.

Mandag svarte Stoltenberg via sin rådgiver Sissel Kruse Larsen til TV 2 et kontant «nei» på spørsmål om han ved noen anledning hadde snakket eller kommunisert med Støre om stillingen.

Tirsdag snur Stoltenberg om kontakten.

– Stoltenberg nevnte for Støre at han vurderte å søke, dermed kunne de ikke snakke om stillingen, det har de heller ikke gjort, skriver Kruse Larsen til TV 2.

Hun ønsker ikke å svare på spørsmål om hvorfor hun mandag svarte nei på TV 2s spørsmål.

Støre viste på sin side til NTB tirsdag til ordlyden i NTBs spørsmål i desember, som var om han hadde «diskutert» eller «hatt noen samtale» med Stoltenberg om temaet.