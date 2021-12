GATESLAG: Streikende arbeidere og statspolitiet slåss på slusebroen ved Skotfoss i juni 1931, få dager før Menstadslaget. Senere gransket Stortinget forsvarsminister Vidkun Quisling og hans rolle.

Kampen om de hemmelige dokumentene

I over to hundre år har Norges øverste folkevalgte fått se hemmelige dokumenter om hvordan landet styres, for å kontrollere regjeringen. Nå frykter flere at en ny veileder skal sette en stopper for det.

Hva har Krim-krigen på 1850-tallet, Vidkun Quisling og Menstadslaget, norsk okkupasjon av Grønland, 2. verdenskrig, salg av håndgranater til Cuba, gruveulykkene i Kings Bay, ny hovedflyplass på Gardermoen og bankkrisen på 90-tallet til felles?

Stortinget fikk innsyn i interne, og noen ganger hemmeligstemplede, regjeringsdokumenter. De ga svar på hva som faktisk hadde skjedd og hvem som hadde ansvaret.

Retten til innsyn er omtalt i Grunnlovens paragraf 75 f:

«Det tilkommer Stortinget (...) å la seg forelegge statsrådets protokoller og alle offentlige innberetninger og papirer».

Nå frykter jusprofessorer og stortingsveteraner at innsynsretten uthules, og på sikt fjernes, slik at regjeringen og embetsverket kan slippe at noen får se dem i alle kortene.

GRUNNLOVEN: Ifølge Grunnloven har Stortinget rett til å få oversendt regjeringens dokumenter. Nå debatteres hva det skal bete.

– Urovekkende

– Det er urovekkende at Statsministerens kontor nå sår tvil om det rettslige grunnlaget for effektiv demokratisk kontroll i Norge, i strid med Grunnlovens ord og Stortingets syn.

Det skrev nylig jusprofessorene Christoffer C. Eriksen (UIO), Benedikte M. Høgberg og Eirik Holmøyvik i VG. De tre jobber blant annet med statsrett.

– Både Stortinget og regjeringen må kjenne sine roller, sier Holmøyvik.

Han er medlem i Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning, som gir råd til land om rettsutvikling.

– ALVORLIG SAK: Jusprofessor Eirik Holmøyvik.

Årsaken til advarslene er endringer i et ganske ukjent hefte, en veileder kalt «Regjeringens forhold til Stortinget». Den ble laget av Statsministerens kontor (SMK) i 2012. I desember i fjor ble den oppdatert for første gang på åtte år.

«Omstridt» og «uavklart»

– Plutselig hevdet embetsverket på SMK at Stortingets innsynsrett i regjeringens dokumenter var «omstridt», uten at det fantes endringer i Stortingets egen tolkning av loven, i praksis eller i det juridiske grunnlaget, sier Eriksen til VG.

Jusprofessoren viser til at Stortinget selv, siden innføringen av parlamentarismen i 1884, har hatt siste ord om hva de folkevalgte kan kreve av regjeringen.

– Det har vært krystallklart at det er Stortinget som har det avgjørende og siste ord om tolkningen av sin egen kompetanse etter Grunnloven. Embetsverket skal hverken legge seg opp i eller forsøke å skape uklarhet om den kompetanse som Stortinget har direkte etter grunnloven, sier Eriksen.

KRITISK: Professor Christoffer Conrad Eriksen (t.h.), her under fremleggelsen av og Libya-utvalgets rapport.

I september i år endret embetsverket ved SMK ordlyden på nytt:

«Det er uavklart om innsynsretten etter Grunnloven § 75 f omfatter forvaltningens interne dokumenter (...)».

Ekspedisjonssjef Therese Steen og seniorrådgiver Anders Flaatin Wilhelmsen ved SMK svarte nylig de tre professorene i VG. De to juristene skriver at de «har vanskelig for å se at vi med dette har sådd «tvil om hva Grunnloven betyr»» og mente det ikke var grunnlag for kritikken og skrev videre:

«I retningslinjene redegjør vi for gjeldende rett. (...) Spørsmålet om Stortinget har rett til innsyn i regjeringens interne arbeidsdokumenter har vært diskutert i 60 år.»

Men de tre jusprofessorene avviser at innsynsretten er omstridt eller uavklart. De viser til at regjeringen de siste 200 årene har levert ut interne dokumenter, etter at Stortinget har truffet vedtak om det.

To tverrpolitiske utvalg oppnevnt av Stortinget har behandlet innsynsretten: Frøiland-utvalget i 2003 og Harberg-utvalget i 2021.

Flertallet i begge utvalgene konkluderte med at den omfatter interne regjeringsdokumenter. Harberg-rapporten er nå til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Info Harbergutvalgets konklusjoner Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon ble nedsatt av Stortinget 25. mai 2019 og avga herved sin rapport 1. februar i år. Medlemmene var: Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) (leder)

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) (nestleder)

Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap)

Stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H)

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV)

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V)

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R)

Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG)

Vararepresentant til Stortinget Carl I. Hagen (Frp)

Professor Eirik Holmøyvik

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Professor Jostein Askim

tidl. ekspedisjonssjef Riksrevisjonen Therese Johnsen Om bruk av Grunnlovens paragraf 75 f skriver blant annet utvalget følgende: «Når det gjelder innsynsrettens rekkevidde, gjelder den alle offentlige dokumenter. På den tiden Grunnloven ble skrevet, er det klart at «offentlig» gjaldt i motsetning til private dokumenter. Grunnloven skiller ikke mellom interne dokumenter og dokumenter som er offentlige etter offentleglova. Det har derfor vært, etter av klaringen ved behandlingen av Frøiland-utvalgets rapport, enighet om at Stortinget har krav på alle dokumenter, interne så vel som offentlige. at Stortinget kan kreve utlevert alle regjeringens og forvaltningens dokumenter, noe som var omstridt i teori- en tidligere, men som er i tråd med tidligere historisk praksis. Dette er nå presisert i FO. § 50. Et problem som har vist seg i praksis, er at ikke alle arkivverdige dokumenter, som referat, e-poster og sms- er, blir arkivert. Dette vanskeliggjør innsyn. Når Stortinget ber om innsyn, har ikke departementet selv oversikt over hvilke dokumenter som er relevante, fordi de ikke er registrert eller arkivert. I noen tilfeller blir arbeidet med å lete frem alle relevante dokumenter omfattende. Et sentralt grunnlag for Stortingets informasjons- krav er Grunnloven § 82, som slår fast at regjeringen plikter å meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av de saker den fremlegger. Regjeringen kan oppfylle sin opplysningsplikt over- for Stortinget ved å formidle opplysninger om en sak til den komiteen som behandler saken, forutsatt at komi- teen formidler opplysningene til Stortinget i forkant av stortingsbehandlingen. Med dette som utgangspunkt er det praksis for at komiteene får oversendt alle dokumenter og opplysninger som anses nødvendige for be- handling av saker som komiteene har fått tildelt. Innen- for rammen av en sak må komiteen i stor utstrekning kunne avgjøre hva som er nødvendig for behandling av saken. Dette er altså knyttet til de konkrete saker som komiteene har til behandling, og det er komiteen som sådan (komitéflertallet) som kan begjære dokumentinnsyn. Denne praksisen gir ikke komiteen retts- krav på innsyn eller fremleggelse av dokumenter. Som følge av opplysningsplikten vil slike begjæringer som hovedregel likevel bli etterkommet. At Stortinget imot- satt fall kan vedta dokumentfremleggelse etter Grunn- loven § 75 f, kan også i praksis bidra til at regjeringen gir innsyn. Stortingets informasjonskrav etter Grunnloven § 82 går foran lovgivning og praksis som isolert sett begrenser informasjonstilgangen. Det avgjørende vurderingstemaet vil derfor i alle tilfeller være om opplysningene er «nødvendige» for behandlingen av saker regjeringen fremlegger, og at opplysninger som fremlegges, ikke skal være «uriktige eller villedende».» Vis mer

– Uakseptabel situasjon

To tidligere ledere av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er også kritiske til formuleringene i veilederen fra juristene ved SMK.

– At man forsøker å etablere en praksis der departementene skal overprøve Stortinget er alvorlig og en uakseptabel situasjon, sier tidligere stortingsrepresentant og komitéleder Martin Kolberg (Ap).

KRITISK: Ap-veteran Martin Kolberg.

Kolberg henviser blant annet til Sanner-saken, der Finansdepartementet nylig avviste en forespørsel om å sende over saksdokumenter fra kontrollkomiteen. Det var første gang et departement avviser en forespørsel om dokumenter siden SMKs jurister kalte innsynsretten for «omstridt».

Dokumenter kan kaste lys over hvordan daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) før stortingsvalget i september ba sitt eget embetsverk om å utsette innsyn i dokumenter vedrørende Oljefondet, fordi de ikke var «tjent med» det i valginnspurten.

Departementet holder dokumentene tilbake «av hensyn til å verne om fortroligheten i Finansdepartementets interne avgjørelsesprosesser».

Tidligere stortingspresident og kontrollkomité-leder Dag Terje Andersen (Ap) har fulgt saken via mediene.

– STERKT SIGNAL: Tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap).

– Når det i denne saken er en enstemmig kontrollkomité som ber om informasjon, så er det et veldig sterkt signal. Stortinget har også mulighet til å fatte vedtak i plenum om å pålegge regjeringen om å utlevere dokumenter. Men i et velfungerende demokrati så bør det ikke være nødvendig å bruke grunnloven for å få tilgang til slike dokumenter, har Andersen uttalt til VG.

– Alvorlig

Holmøyvik er kritisk til at departementet nekter innsyn for å verne om interne prosesser.

– Skal Stortingets rett til innsyn fungere, så må regjeringen akseptere at kontroll- og konstitusjonskomiteen får innsyn fortløpende i saker de stiller spørsmål om. De er i praksis den forlengede armen til Stortingets flertall.

– Sanner-saken er en alvorlig sak. Den handler om mer enn tidsfristen for å behandle innsynsbegjæringer. Det ser ut som valgkamp-taktiske hensyn gjorde at Finansdepartementet brøt offentlighetsloven på initiativ fra statsråden. Det er noe Stortinget bør ettergå skikkelig. Stortinget bør kjenne sin rolle og presse på.

Våpensalg til diktator

I kommentarutgaven til Grunnloven utgitt i jubileumsåret 2014 omtales en lang rekke saker der Stortinget etter vedtak har fått utlevert dokumenter fra regjeringen.

På 1800-tallet ble retten til innsyn særlig brukt for å granske regjeringens utenrikspolitikk. Stortinget gransket hvordan norske havner ble stengt under Krim-krigen og fikk utlevert dokumenter med statsrådenes egne vurderinger av norsk bistand til Danmark i den dansk-tyske krig i 1864.

«8. brigades angrep ved Dybbøl» av maleren Vilhelm Rosenstand finnes ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Nesten 100 år senere ba Stortinget i plenum om å få interne dokumenter om våpensalg til Cubas diktator, generalen Fulgencio Batista, etter at Raufoss Ammunisjonsfabrikker solgte landet en større mengde håndgranater og ammunisjon.

Cuba var allerede i borgerkrig. Da ammunisjonen endelig kom fram til Cuba i januar 1959, falt den i hendene på en ny makthaver, kommunistdiktatoren Fidel Castro.

FIKK NORSKE VÅPEN: Cubanske kommunister endte opp med norske våpen solgt til forgjengeren. Fra venstre: Fidel Castro, Ernesto «Che» Guevara og president Osvaldo Dorticos.

Under den påfølgende oppvasken fremmet Senterpartiets Erling Engan et forslag om at Stortinget skulle bli forelagt alle dokumenter vedrørende eksporten av ammunisjon og våpen.

Daværende statsminister Einar Gerhardsen (Ap) sa i den påfølgende stortingsdebatten:

– Stortinget (har) selvsagt full anledning til å be om få seg forelagt alle de opplysninger de ønsker, og ingen regjering kan oversitte et slikt uttalt ønske fra Stortingets side.

Det avslørende innholdet i dokumentene førte til lange debatter.

Sendte soldater mot arbeidere

En annen hendelse som utløste gransking var Menstad-slaget. Kampene med politiet brøt ut da 2000 arbeidere protesterte mot streikebryteri sør for Skien 8. juni 1931.

Daværende forsvarsminister Vidkun Quisling satt inn gardesoldater fra Oslo og sendte fire marinefartøy.

KONFLIKT: I forkant av Menstad-slaget var det sammenstøt mellom arbeidere og politi flere steder, blant annet på slusebroen ved Skotfoss.

Et halvt år senere hevdet Quisling å ha blitt utsatt for et overfall inne i Forsvarsdepartementet. Noen kastet pepper i øynene hans og stakk ham med kniv, fortalte han i pressen. Saken ble aldri oppklart av politiet.

I april 1932 gikk han på Stortingets talerstol og hevdet at krefter i Arbeiderpartiet og kommunister sto i hemmelig ledtog med sovjetrusserne for å ta makten i en væpnet revolusjon.

– Kort tid etter vedtok Stortinget å be om alle papirer relatert til Quislings innlegg i trontaledebatten, Menstad-slaget og det påståtte angrepet inne i departementet som han hadde fortalt om i pressen, sier Eriksen.

Mye av dokumentene stammet fra den militære etterretningstjenesten, som hadde gransket Ap-folk og kommunister. En spesialkomité som sto for granskingen, som viste at det ikke var dekning for flere av Quislings utfall og angrep mot venstresiden.

Året etter var karrieren hans som statsråd, og i den etablerte politikken, over. Quisling ble henrettet for landssvik i 1945 på grunn av bistanden til tyske okkupanter under 2. verdenskrig.

QUISLING: Vidkun Quisling var forsvarsminister på 30-tallet, men forlot Bondepartiet til fordel for Nasjonal Samling.

Statsministerens kontor viser til kronikken ekspedisjonssjef Therese Steen og seniorrådgiver Anders Flaatin Wilhelmse svarte professorene med i VG.

– Spørsmålet om hvorvidt Stortingets rett til innsyn i regjeringens interne arbeidsdokumenter er «uavklart», er en juridisk debatt som har pågått i 60 år. Det lar seg ikke gjøre å redegjøre for denne debatten i dette formatet, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse

Videre viser hun til en uttalelse fra Sivilombudsmannen i 1999 (SOM-199-33): «Det synes i praksis å være enighet om at r-notatene faller utenfor Grunnloven § 75 f. De protokoller denne bestemmelsen viser til, er statsrådets protokoller og ikke regjeringsprotokollene. R-notatene har som utgangspunkt vært antatt ikke å være omfattet av uttrykket «offentlige Indberetninger og Papirer», jf. Grunnloven § 75 f.».

– «R-notatene» det vises til er regjeringens interne arbeidsdokumenter. Utover det viser vi til kronikken, skriver Hjukse.