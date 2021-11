Mann skutt av politiet på Bislett i Oslo: − Var i ferd med å angripe personer

Politiet forsøkte først å kjøre ned en mann, som var i ferd med å knivstikke en person på Bislet i Oslo. Han forsøkte også å ta seg inn i politibilen før han ble skutt.

– Politiet har blitt angrepet av denne personen med kniv, sier Torgeir Brenden, innsatsleder i politiet

Han sier politiet først forsøkte å kjøre mannen ned, i det vedkommende var i ferd med å knivstikke en person.

– Han var i ferd med å angripe personer på gaten da politiet kom og fikk stanset det, sier han.

Spesialenheten for politisaker, som har som oppgave å etterforske politiet, er rutinemessig varslet. Justisminister Emilie Enger Mehl er informert om hendelsen, skriver NTB.

På en video VG har fått tilgang til hører man at det blir avfyrt seks skudd. Innsatsleder i politiet sier politiet må komme tilbake til årsaken til at det ble avfyrt skudd.

– Det ble avfyrt skudd i forbindelse med pågripelsen. Gjerningsmannen forsøkte aktivt å komme inn i politibilen, sier han.

Han sier politiet klarte å stanse dette tidlig, slik at ikke en tredjeperson kom til skade. To personer var involvert, og politiet ivaretar dem så godt de kan, sier Brenden.

– Vi kan tenke oss at han hadde til hensikt å angripe flere.

Tjenestebilen står under presenning på grunn av tekniske undersøkelser. Situasjonen er per nå ikke avklart, og det er mye politi i området.

– Vi driver fremdeles søk for å være sikre på at ikke andre er kommet til skadede, sier Brenden.

Hendelsesforløpet er så langt uklart, men en video VG har fått tilgang til viser en politibil som kjører på en mann som tilsynelatende har en kniv i hånden. Like etter åpnes døren til politibilen, og mannen går da til angrep på politiet.

En annen video viser at mannen står midt i gaten og veiver med det som ser ut som en kniv da en politibil kjører på ham.

Kristin Saunes (25), personlig trener og vitne til hendelsen, har filmet dramatisk video der mannen blir påkjørt av politiet. Hun forteller til VG at hun stod oppe i treningssenteret, som har vindu ned mot Thereses gate.

– Jeg ser da en mann som går ned gaten i dongeribukse, helt barbeint og med bar overkropp med en stor kjøkkenkniv i hånden. Han går ned forbi apoteket på Bislett. Det står en kvinne i telefonen ved inngangen til apoteket. Det var første personen jeg så at han måtte på. Hun ser på ham og han snudde seg mot henne og trakk knivet og sprang etter henne ut i gaten. Det var helt sykt, sier hun til VG.

Hun forteller at hun så politiet komme like etterpå.

– Kvinnen og mannen sto midt i veien og jeg tok opp mobilen og begynte å filme. Kvinnen sto på ene siden av politibilen og mannen på andre siden. Han tok knivet og hakket i ruten på politibilen. Så løp kvinnen og satte seg inn i en bil bak politibilen. Da gikk mannen foran politibilen. Da kjørte politiet over ham før de avfyrte tre til fire skudd. Jeg tror det var fire. Det var også en skadet politimann som hadde blitt knivstukket.

– Jeg våknet av at en dame skrek og trodde noen ble påkjørt, så ser jeg en mann i bar overkropp med kniv som løper nedover gaten. Politiet var ikke langt etter, og forsøkte å kjøre på han, og de kjører ganske hardt inn i veggen. Da døren åpnes, går han nesten amok på politimannen i bilen, så begynte han å sparke for livet. Så hører jeg skudd, forteller en nabo som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

Arne Heiberg Okkenhaug bor like i nærheten. Han sier til VG at han så fra vinduet sitt at det kom en fyr løpende i bar overkropp, som han sier var helt vill i blikket, og at politiet måtte kjøre ham ned inntil en vegg. Så kom mannen ut av hans synsvinkel, men Okkenhaug hørte mellom fire og seks skudd.

Lars Kristian Gjelstad (26) bor i en leilighet rett over gaten.

– Jeg var sen til jobb og skulle lage meg te og hørte bråk og ser ned. Jeg hørte minst fire skudd, sier han til VG.

– Jeg ser da en fyr som en politibetjent og en politidame har prøvd å fange med bilen sin. Og jeg ser at han «duden» ligger bak noen blomster». Politimannen er stresset og politikvinnen prøver å få av ham utstyret. Det er tydelig at politimannen var blitt skadet.

Ifølge Gjelstad kom det raskt flere politibiler til. Han ble vitne til at mannen politiet jaktet på ble hentet av ambulanse. Deretter skal den skadede politimannen ha blitt hentet.

VGs journalist på stedet forteller at trikkene står stille i Thereses gate og at trafikken i området står.

