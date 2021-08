Bergen går inn i helgen med høye smittetall, spesielt blant unge. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Høy smitte i Bergen: Utelukker ikke strengere tiltak

– Folk som skal ut i Bergen i helgen, bør holde seg mest mulig i ro og bare snakke med folk de kjenner fra før, sier fungerende smittevernoverlege Kjell Haug i Bergen.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

Med 82 nye smittetilfeller registrert torsdag og 81 fredag, har Bergen kommune innført flere nye tiltak for å snu den alvorlige situasjonen. Blant annet skal utesteder som spiller musikk ikke ha et høyere lydnivå enn at det er mulig å snakke sammen på én meters avstand. Det er også innført munnbindpåbud dersom enmeteren ikke kan holdes på serveringsstedene.

Ekstra mannskap er på jobb gjennom helgen for å kontrollere at forskriftene følges.

Men fungerende smittevernoverlege Kjell Haug skulle aller helst sett at folk holdt seg to meter fra hverandre.

– Enmeteren er i snaueste laget når det dreier seg om deltavarianten. Den kan smitte på mer enn en meter, sier Haug.

Men å innføre en tometersregel ville vært et svært inngripende tiltak for utelivsbransjen i Bergen.

– Det gjelder dessuten å finne tiltak som oppleves som akseptable, slik at det blir fulgt opp. Hvis vi hadde gått løs på hjemmesituasjonen i større grad, tror jeg det hadde blitt oppfattet som negativt.

Byrådet i Bergen har kun kommet med en anbefaling om ikke å samles mer enn ti personer i private hjem.

BEKYMRET: Fungerende smittevernoverlege Kjell Haug i Bergen kommune skulle helst hatt tometersgrense. Foto: Privat

Men Haug tror bergenserne nå er blitt mer oppmerksomme på at pandemien slett ikke er over.

– Mitt inntrykk når jeg går gjennom Bergen sentrum nå er at folk bruker munnbind og tar det på alvor, sier han.

Haug oppfordrer alle som skal på byen i Bergen denne helgen til å sitte mest mulig i ro og ikke snakke med folk de ikke kjenner fra før.

– Det er veldig varierende kvalitet på utestedene, noen har god ventilasjon, mens andre steder er det tett og klamt og dermed lett at smitten sprer seg.

Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Det er dessuten håpløst å drive smittesporing når folk har vært sammen med noen de ikke vet hvem er, sier Haug.

Hovedtyngden av smitten i Bergen har ligget stabilt i aldersgruppen 20–35 den siste tiden, men det er nå også økning blant de eldste tenåringene.

SOVEPUTE: – Mange har kanskje blitt mindre forsiktige etter å ha fått dose 1, tror helsebyråd Beate Husa (KrF). Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Alvorlig situasjon

– To dager på rad med over 80 smittede er en alvorlig situasjon og det er ikke en utvikling vi kan ha over lengre tid, sier helsebyråd i Bergen, Beate Husa.

– Det er nok sammensatte årsaker til smittebildet og utviklingen, men det viktige nå er at dette har fått stor oppmerksomhet, og det håper jeg vil påvirke både hvordan folk oppfører seg og at flere registrerer seg for vaksinering, sier hun

I Bergen kommune er det fortsatt 35.000 over 18 år som ennå ikke har registrert seg for vaksinering.

Hun er bekymret for at det er mange av de smittede som har mange nærkontakter.

– Vi ser også at det er mange av de smittede som har begynt på vaksineringsprogrammet, noe som kan tyde på at det har vært en liten sovepute at de har fått første dose. Men mot dette deltaviruset trenger man to doser for å være beskyttet, advarer helsebyråden.

EKSTRA TILSYN: – Vi har et forsterket tilsyn på utestedene i helgen, men har god erfaring med at bransjen er samarbeidsvillige og konstruktive, så jeg tror ikke det blir mange prikker og pålegg, sier helsebyråd Beate Husa. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Den fungerende smittevernoverlegen vil aller helst at folk skal holde to meters avstand?

– Ja, men å innføre en slik regel vil få store konsekvenser, som vi i så fall må utrede. To meter er langt. Vi får vurdere situasjonen i dagene som kommer. Jeg kan ikke utelukke at det blir enda strengere tiltak fremover, men vil ikke gå inn på hvilke konkrete tiltak det kan være, det vil avhenge av smittebildet, sier Husa.