DYSTRE TALL: Aldri før har flere norske kvinner fått brystkreft.

Nye brystkreft-funn gir håp - men norske kvinner må fortsatt vente

Brystkreft øker blant norske kvinner, samtidig gir en ny oppsiktsvekkende studie håp for brystkreftrammede.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Pasienter med brystkreft med spredning kan få flere måneder ekstra levetid, viser ny forskning presentert under den årlige konferansen American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago søndag.

Studien gir håp for mer målrettet kreftbehandling og kan åpne for nye behandlingsmuligheter for tusenvis av pasienter med brystkreft med spredning.

– Dette er stort. Vi snakker om et helt nytt behandingsprinsipp som kan få store konsekvenser for videre behandling av brystkreft, sier overlege Hans Petter Eikesdal og avdelingsdirektør ved Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus til VG.

POTENSIAL: Dette er ikke en løsning på kreftgåten, men studien viser at behandlingsprinsippet kan fungere for en stor andel av dem med brystkreft, sier overlege Hans Petter Eikesdal ved Haukeland universitetssjukehus som selv til stede på konferansen i USA.

Teppebomber kreften

Det er legemiddelet Enhertu, utviklet av Daiichi Sankyo og AstraZeneca, som nå gir nytt håp til brystkreftrammede. Enhertu består av en kombinasjon av cellegift og et antistoff som gis intravenøst. Antistoffet har vært brukt i flere tiår, men i den nye medisinen lokaliserer antistoffet de syke cellene før cellegiften slippes løs og teppebomber og dreper kreftcellene.

Behandlingen ble opprinnelig utviklet for pasienter med HER2-positiv brystkreft.

De utgjør om lag 15 prosent av pasienter som har brystkreft med spredning. Det nye er at også pasienter med HER2-negativ eller HER-normal brystkreft kan ha effekt av medisinen. Disse utgjør om lag halvparten av alle brystkrefttilfellene med spredning. Det betyr at potensielt langt flere kvinner nå kan få en behandling som gir økt levetid.

– Medisinen er foreløpig testet på en brystkreft med spredning, men i teorien kan den nye metoden også brukes i behandling av andre typer kreft er HER2 proteinet er til stede på overflaten. Det er et legemiddel med stort potensial, sier Eikesdal.

Lever lenger

– Pasientene som var med i studien fikk opptil seks måneder overlevelsesgevinst sammenlignet med pasienter som fikk vanlig cellegift, sier Eikesdal.

Studien fant en 49 prosent redusert risiko for at kreften utvikler seg og 36 prosent mindre risiko for å dø sammenlignet med de som fikk vanlig cellegift. Overlevelsen økte fra 5,4 måneder for de som fikk vanlig cellegift til 10.1 måneder for dem som fikk Enhertu.

557 pasienter fra Asia, Europa og Nord-Amerika med såkalt HER-negativ, HER-positiv, eller HER2-lav metastatisk brystkreft var med i studien. Mens noen fikk Enhertu, fikk andre vanlig cellegift.

Nå skal forskerne undersøke om Enhertu også har effekt tidligere i sykdomsforløpet.

Brystkreft øker mest

Samtidig som studien bringer nytt håp til brystkreftrammede, kom Kreftregisterets med nye nedslående tall:

Antall nye krefttilfeller har økt under pandemien. Brystkreft økte mest, med 15 prosent, viser kreftstatistikken for 2021 som ble lagt fram onsdag. Det er det høyeste antall brystkrefttilfeller registrert noensinne.

Hvert år får i snitt 3.500 norske kvinner brystkreft. I 2021 økte antallet til 3991, en økning på 567 tilfeller.

ØKER: – Kreftøkningen kan dels forklares med at 2020 var et spesielt år hvor smittevernstiltakene affiserte kreftdiagnostikken, sier direktør ved Kreftregisteret Giske Ursin i en presseuttalelse.

For dyrt, for tregt?

Det er imidlertid ikke sikkert den nye medisinen godkjennes i Norge.

I dag kan pasienter med HER2 positiv brystkreft betale for medisinen selv. Med en prislapp på 140.000 kroner i måneden er det de færreste forunt. Beslutningsforum vurderer i disse dager om Enhertu skal refunderes. Om medisinen godkjennes brukt for HER2-negativ brystkreft er helt i det blå.

Kreftforeningen synes funnene er spennende og kjærkomne. Men er bekymret:

– Vi vet så altfor godt at i Norge får selv ikke de HER2-positive kvinnene tilgang til denne behandlingen - kvinner vi vet ville hatt god effekt, og fått lengre og bedre liv - dersom de fikk tilgang til disse medisinener, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

BISMAK: Funnene er gledelig siden denne undergruppen av brystkreft mangler effektiv behandling og gode medikamenter har vært et savn, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, som synes innføring av nye medikamenter tar for lang tid i Norge.

Legemiddelet kan også ha alvorlige komplikasjoner. Tre pasienter i studien døde av en lungesykdom. Først må Astra Zenica søke godkjenning hos det Europeiske legemiddelverket. Det kan ta et halvt år. Så må Beslutningsforum vurdere en kost-nytteeffekt. Det kan også ta tid.

– Det er en spennende nye medisin som jeg håper norske pasienter får nytte av snarlig, sier Eikesdal.