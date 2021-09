BEKREFTET: Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, bekrefter at Ap ikke hadde noe å gi SV i sonderingene når det kom til oljepolitikken.

LO-topp: Kunne ikke kompromisse om olje

ÅLESUND (VG) Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, bekrefter at Ap ikke hadde noe å gi SV i sonderingene når det kom til oljepolitikken.

Av Bjørn Haugan og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han sier det er «trist at SV ikke kunne være med på en miljøpolitikk som faktisk virker». Fellesforbund-lederen er også sentralstyremedlem i Ap.

Onsdag konkluderte SV med at det ikke er politisk grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger med Ap og Sp. Dermed går SV i opposisjon.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til NTB at det er beklagelig at SV trekker seg.

Som for Ap-leder Jonas Gahr Støre var en flertallsregjering bestående av de tre rødgrønne partiene førstevalget til LO-lederen. Slik blir det altså ikke.

Vil du prøve deg som statsminister? Her kan du legge VGs regjeringskabal

BEKLAGELIG: LO-leder Peggy Hessen Følsvik syns det er beklagelig at SV har valgt å trekke seg.

Står på oljekompromiss

Flere SV-kilder har overfor VG gitt uttrykk for at Aps manglende kompromissvilje når det gjelder nettopp spørsmål som letestans, er en av hovedårsakene til at partileder Audun Lysbakken til slutt trakk konklusjonen om å gå fra samtalene.

Nå bekrefter altså Eggum at Ap gjennom sonderingene har stått på at partiet ikke kan skifte kurs i oljepolitikken.

– Vi har stått på programmet til Ap, som baserer seg på et gjennomarbeidet kompromiss mellom blant annet AUF og fagbevegelsen.

– Det har dere ikke villet kompromisse på?

– Nei, det har vært viktig å stå på og opprettholde den enigheten.

Han sier partiprogrammet ikke åpner for å stanse leting.

– Vi vil ikke åpne for å stanse leting, fordi vi ønsker å bruke og utvikle oljenæringen i det grønne skifte. Vi skal utvikle, ikke avvikle.

– Har du blitt rådført av Støre eller andre i Ap-ledelsen under sonderingene?

– Nei, men det er åpenbart at de har stått på vårt felles kompromiss.

Følsvik, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, sier at LO har stått fast ved Aps oljeformulering i sine samtaler med partiet.

– Vi fikk til et godt kompromiss mellom AUF og fagbevegelsen i Aps nye handlingsprogram, og det er det kompromisset vi har stått på i våre samtaler med Ap, sier hun.

les også Støre: – Hadde håpet på et annet utfall

Eggum sier dette om SVs valg:

– Det er trist at SV ikke kunne være med på en miljøpolitikk som faktisk virker.

Eggum sier de skal bidra til en ny kurs som vil nå klimamålene.

– Landet trenger desperat en ny kurs og folkets tale var klar på valgdagen. Vi i Fellesforbundet har hele tiden sagt at vårt foretrukne alternativ er en rødgrønn regjering med SV på innsiden.

– Men når SV nå har vurdert at dette ikke er mulig, må Ap finne andre løsninger. Det er naturlig en starter der en akkurat slapp, med Sp-forhandlinger.

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor og hans ansatte jobber i industrien og serviceyrker.

– Jeg har stor tro på at Jonas lander dette på en god måte. Forankringen i Stortinget er god og det er mye viktig politikk som skal løfte hverdagen til vanlige folk. Vi må komme i gang med å rydde opp i arbeidslivet, få på plass klimatiltak som faktisk virker og en aktiv næringspolitikk som sikrer jobber.

To alternativer

Med SV ute av prosessen ligger det to alternativer på bordet: en mindretallskoalisjon mellom Ap og Sp eller en ren Ap-regjering.

Følsvik mener det er gode muligheter for at også en mindretallsregjering vil få gjennomslag for sin politikk.

– Dette rokker ikke ved det massive flertallet i Stortinget som ønsker en ny regjering og en ny politikk, sier LO-lederen.

– Er du skuffet?

– Jeg vet ikke om det er riktig ord, men jeg beklager at det ikke var mulig å få til en flertallsregjering nå. I den grad jeg er skuffet, skal jeg fort gå over til å rette innsatsen mot gode resultater, sier Følsvik.

Hun vil ikke svare på hvilken regjering vi nå får, eller hva LO har som sitt andrevalg.

– Det må videre forhandlinger og samtaler vise, sier Følsvik.