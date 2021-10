GAMMEL: Den 1300-år gamle skien lå med undersiden opp. Det er mulig at eieren har brukt den til å jakte villrein.

Fant historisk skipar: − Man skjønner at man er med på noe veldig spesielt

I 2014 fant forskere en 1300 år gammel ski i en isbre. Syv år og et par smelteliter med brevann senere har de funnet den andre skien. – Dette er det best bevarte forhistoriske skiparet i historien!

Det sier Espen Finstad, arkeolog i Innlandet fylkeskommune til VG. Skiene ble funnet i isen ved Reinheimen nasjonalpark.

Siden 2006 har arkeologer ved Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo trålet isen i høyfjellet i Innlandet i Sør-Norge. Gjennom prosjektets levetid har de funnet 3–4000 gjenstander fra både nær og fjern fortid, anslår Finstad.

Finstad forklarer at forskerne så at isen ved det opprinnelige skifunnet hadde trukket seg tilbake en hel del. Da de undersøkte funnstedet fant de den nye skien fem meter fra lokasjonen til den forrige skien. Skien lå i isen i 2014, nå er den smeltet frem.

To av tre

Det ferske skifunnet er et av prosjektets mest spektakulære funn til nå. Ifølge arkeologen er det av verdenshistorisk betydning.

– Skipar er ekstremt sjeldne å finne, og dette er et skipar med bindinger, sier Finstad og presiserer at forhistoriske ski (eldre enn ca. år 1000 Evt. i Norge journ.anm.) har blitt funnet et tyvetalls ganger i Norge.

– Det er kun tre ski som har bevarte bindinger – og to av de kommer fra dette funnet, sier Finstad.

– Dette er det best bevarte forhistoriske skiparet i historien!

Den tredje forhistoriske skien med binding ble funnet i Finland.

BINDING: Skiglade mennesker på 700-tallet brukte også bindinger på skiene. Nå har norske forskere funnet to av tre eksisterende forhistoriske par med binding.

– Tankekors

– Man skjønner at man er med på noe veldig spesielt når man står der. Det er bare å nye situasjonen når man får holde på et par ski som er 1300 år gamle. Samtidig er det et tankekors at isen og snøen blir borte på grunn av klimaendringer. Det er det dystre baktepper her, sier Finstad med henvisning til at det er nedsmeltingen av isbreene som gjør det mulig for forskerne å finne spor etter fortidens menneskeaktivitet i fjellheim.

Ifølge forskeren går trekker flere av isbreene seg tilbake med en veldig hastighet.

– Det går veldig fort. Mange steder er det snakk om 50-, 60-, og 70-meter. Jeg vil si det er et annet landskap nå enn da vi begynte på prosjektet i 2006.

LANNG: Skien er 187 cm lang og 17 cm på det bredeste.

Skiparet – som dateres til en gang på 700-tallet – og andre funn gir arkeologene unike muligheter til å studere fortidens bruk av fjellheimen, forteller forskeren.

– Vi får mye ny kunnskap ut av funn som dette. Både skihistorisk men også om hvordan mennesker brukte disse landskapene. Vi vet at det var masse villrein på denne tiden. Rein var en attraktiv vare både for å skaffe seg mat, penger og makt, sier Finstad.

Fjellene ble også brukt som ferdselsruter allerede den gang, påpeker han.

Forskerne har foreløpig ikke noe svar på hvorfor skiparet ble værende på fjellet.

– Skiene har blitt igjen av en eller annen grunn. Om det har vært en ulykke eller at en jeger har satt de ifra seg er vanskelig å si.

fullskjerm neste IKKE HVERDAGSFUNN: Dette er en av tre kjente forhistoriske skipar med bindinger. Fra venstre arkeologene Espen Finstad (Secrets of the Ice/Innlandet fylkeskommune) og Julian Post-Melby (Kulturhistorisk museum i Oslo). 1 av 6 Foto: Andreas Christopher Nilsson, secretsoftheice.com

Fortsatt mange funn

Forskergruppen antar de kommer mange funn fremover. Ifølge Finstad er de eldste funnene så gamle som 6000 år.

– Nå smelter eldre og eldre is. Det er fortsatt mange forhistoriske funn som ligger der. Det er derfor vi har et program, vi skal holde på til isen smelter.

Hvor lang tid det vil ta er arkeologen ikke sikker på.

– Det klimaforskerne sier er at innen dette århundret kommer 90 prosent av all isen på Fastlands-Norge til å forsvinne.

Det brearkeologiske sikringsprogrammet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum i Oslo, forklarer Finstad. Prosjektet har en egen nettside, og ifølge arkeologen har de allerede fått oppmerksomhet for funnet.

– Vi får flere henvendelser fra hele verden, forteller arkeologen.