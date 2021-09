STORE MENGDER: Politiet har opprettet samarbeid med helsevesenet i Trondheim sentrum.

Køkaos og stygge voldshendelser under gjenåpningen

Stappfulle gate med festende mennesker og svært mye å henge fingrene i for politiet landet rundt er fasit etter gjenåpningen. Flere har blitt skadet under feiringen.

– Det er så store folkemengder ute i Trondheim sentrum nå. Utenfor utestedene hoper det seg opp lange køer, og folk presser på for å komme seg inn. Det medfører rett og slett at folk blir presset pusten ut av, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim, til VG.

Det er store folkemengder i sentrum av trønder-hovedstaden i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet tidligere i ettermiddag.

Hun sier at politiet har opprettet samarbeid med helsevesenet som er på plass i sentrum for å ta seg av personer som eventuelt kan trenge det.

– De vi har ute som har jobbet ute i Trondheim i mange, mange år, har aldri sett maken, sier hun.

Når VG ringer politiet igjen klokken 23.30 forteller operasjonsleder at situasjonen har roet seg rundt utestedene.

Også i andre politidistriktene hatt mer å gjøre enn vanlig, og hendelsene ble alvorligere etter hvert som stengetid nærmet seg.

Like etter klokken 01 meldte Oslo-politiet om en «jevn flyt av ordensforstyrrelser», men ingen alvorlig skadede så langt. Det skulle endre seg. En mann ble alvorlig skadet etter å ha blitt utsatt for vold på Stortorget, og var inn og ut av bevissthet.

I Bergen meldte politiet om mye mennesker uten alvorlige hendelser klokken 23. Etter midnatt rapporterte de om to stygge voldshendelser.

En mann ble slått i ansiktet med en flaske i sentrum, og kort tid etter kom meldingen om at en 19 år gammel mann var slått og sparket så mye at han måtte sendes til Haukeland sykehus.

Sør-øst politidistrikt hadde oppbemannet både med patruljer og på operasjonssentralen, og hadde flere voldshendelser å ta seg av.

– Redd for å bli trampet ihjel

Tidligere på kvelden var Sara Emilie Thode en av de mange som stod i den enorme folkemengden i Trondheim, Hun var ute for å feire gjenåpning med en venninne.

– Vi ble dyttet alle veier, og tilslutt måtte vi bare komme oss ut av køen, for jeg var livredd for å bli trampet i hjel, sier hun.

Hun sier at de stod i køen fra klokken 21, men at de etter 20 minutter måtte gi opp fordi det var så ubehagelig å bli dyttet rundt av folkemengden. Hun sier også at hun så folk som fikk panikkanfall i folkemengden, og hun kan godt se for seg at folk kunne besvime i køa.

– Det var bare så vidt vi klarte å komme oss ut av køa, sier hun.

Adressa melder at det populære utestedet Downtown i Trondheim sentrum var nødt til å slippe inn gjestene 20 minutter før åpning, for å unngå enda mer kø.

Besvimte i køene

Fotograf Joakim Halvorsen så ambulansepersonell plukke opp folk som hadde besvimt i køene til utestedene i Trondheim.

– Noen folk har ligget strødd på gatehjørnene, og det er flere som har spydd utenfor her. De har ingenting i en kø å gjøre, forteller Halvorsen.

Men generelt er stemningen god, rapporterer han.

– Det er så godt humør her. Jevnt over er det fest og skinnvest, som vi sier her i Trøndelag.

Halvorsen forteller at han har snakket med edru folk som kommer til festgatene bare for å se den «texas-stemningen» som er der.

Knuffing og slåsskamp i Bergen

I Bergen meldte operasjonsleder i Vest Politidistrikt Øyvind Hellesund om store folkemengder i sentrum før midnatt lørdag.

Det er mest folk utenfor Ricks, på Torgallmenningen og ved Zachen, ifølge Hellesund.

– Det har vært litt knuffing i køene utenfor utestedene, og en person er kjørt til legevakt etter slåsskamp. Det var én som laget bråk på et utested, men forlot stedet etter at han ble bedt om det, sier Hellesund.

Operasjonslederen karakteriserer situasjonen generelt som under kontroll.

– Til tross for så store folkemengder, og at det er lørdag, så går det bra. Så får vi se ut over natten, sier Hellesund.