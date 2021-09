STORE MENGDER: Politiet har opprettet samarbeid med helsevesenet i Trondheim sentrum.

Folk besvimer i utested-kø i Trondheim: − Redd for å bli trampet i hjel

Flere personer har besvimt i køene til utesteder i Trondheim sentrum.

– Det er så store folkemengder ute i Trondheim sentrum nå. Utenfor utestedene hoper det seg opp lange køer, og folk presser på for å komme seg inn. Det medfører rett og slett at folk blir presset pusten ut av, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim, til VG.

Det er store folkemengder i sentrum av trønder-hovedstaden i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet tidligere i ettermiddag.

Hun sier at politiet har opprettet samarbeid med helsevesenet som er på plass i sentrum for å ta seg av eventuelle personer som kan trenge det.

– De vi har ute som har jobbet ute i Trondheim i mange, mange år, har aldri sett maken, sier hun.

– Redd for å bli trampet ihjel

En av dem som stod i den enorme folkemengden, var Sara Emilie Thode, som er ute for å feire gjenåpning med en venninne.

– Vi ble dyttet alle veier, og tilslutt måtte vi bare komme oss ut av køa, for jeg var livredd for å bli trampet i hjel, sier hun.

Hun sier at de stod i køen fra klokken 21, men at de etter 20 minutter måtte gi opp fordi det var så ubehagelig å bli dyttet rundt av folkemengden. Hun sier også at hun så folk som fikk panikkanfall i folkemengden, og hun kan godt se for seg at folk kunne besvime i køa.

– Det var bare så vidt vi klarte å komme oss ut av køa, sier hun.

Adressa melder at det populære utestedet Downtown i Trondheim sentrum var nødt til å slippe inn gjestene 20 minutter før åpning, for å unngå enda mer kø.

Hundrevis av mennesker

Fotograf Joakim Halvorsen står utenfor nattklubben Downtown i Trondheim.

– Her er det anslagsvis 2000 personer, uten at jeg har telt hver eneste, sier han til VG.

Han sier at han har sett at både politiet, ambulanse og brannvesen har rykket ut, og at de plukker opp personer som trenger medisinsk bistand.