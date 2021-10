VEKKET NABOER: Harry Mathisen (57) løp rundt for å vekke naboene da det begynte å brenne i en boligblokk i Rykkinn i Bærum lørdag morgen.

Brann i boligblokk: Harry (57) sparket inn dør og vekket naboer

RYKKINN (VG) Harry Mathisen (57) løp rundt for å vekke naboene da det begynte å brenne i boligblokken i Rykkinn i Bærum lørdag morgen.

Mathisen forteller til VG at han ble vekket av kona.

– Hun vekket meg og sa det var brann i fjerde etasje. Det var mye røyk her. Jeg var oppe og spanet for å se hvor det brant, og det var brann i fjerde etasje. Jeg løp ned og hentet brannslukkingsapparatet mitt, et pulverapparat på seks eller åtte kilo.

Brannen i Paal Bergs vei Rykkinn i Bærum ble meldt til brannvesenet klokken 06.04.

Klokken 06.27 sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG at det brant kraftig i en leilighet i fjerde etasje, og at brannmannskapene ikke hadde kontroll.

Ni minutter senere ble brannen meldt slukket. Ifølge politiet er det ikke meldt om at noen ble skadet.

Slik beskriver Harry Mathisen hvordan han opplevde den dramatiske hendelsen:

– Jeg sprang opp og vekket folk i tredje etasje. Så sprang jeg opp i fjerde etasje og vekket dem. Jeg sparket inn døren der og så det var fyr i gangen. Jeg prøvde å slukke, men det var så mye røyk. Jeg bare sprøytet inn pulver og prøvde å slukke den brannen jeg så.

Mathisen forteller at han deretter løp ned igjen for å hente luft.

– Så sprang jeg opp igjen for å høre om det var folk i fjerde etasje, og få dem ut, og rope brann, brann, brann. Jeg prøvde å slukke, men det gikk ikke. Det var for sterk varme, sier Mathisen til VG.

– Hva skjedde så?

– Da kom brannvesenet og politiet. Da fikk jeg ikke lov til å være der lenger

Ifølge politiet er det fem etasjer i blokken. 39 leiligheter og 91 beboere er registrert på adressen.

FANT KATTEN: Abdel Zomlot (18) fikk bli med brannvesenet inn i familieleiligheten for å lete etter kattungen.

Mathisen sier at han ikke vet noe om brannårsaken.

– Det skal ikke begynne å brenne i gangen. Da jeg kom inn brant det i gangen, men jeg skal ikke spekulere.

Mathisen ble sjekket av helsepersonell etter å ha vært inne i blokken, men sier til VG at han føler seg ok.

– Jeg hadde et tørkle over hodet, sier han.

BANKET PÅ DØRER: Salah Zomlot (22) var en av nesten hundre beboere som ble evakuert da det begynte å brenne i en blogblokk i Rykkinn i Bærum lørdag morgen.

Salah Zomlot (22) bor i samme etasje som brannen startet, sammen med familien. Også han banket på flere dører dører for å forsikre seg om at folk hadde kommet seg ut.

– Vi kjente det luktet svidd. Da jeg går ut i gangen, er det fyr og flammer der, og mye røyk.

– Min første tanke var at jeg måtte få ut familien, og naboene. Jeg banket på alle dørene, sier 22-åringen.

Om familiens leilighet har fått skader, visste han ikke da VG snakket med ham utenfor blokken lørdag morgen.

– Det er mye røyk inne i leiligheten. Jeg håper det har gått bra, sier han.

Salahs bror, Abdel Zomlot (18), fikk bli med brannvesenet inn i familieleiligheten for å lete etter familiens kattunge. Gleden var stor blant han og brødrene da han fant den.

– Den hadde gjemt seg under spisebordet. Den var livredd. Vi er så glade nå, sier Abdel til VG.