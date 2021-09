LUNSJ-SAMTALE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok seg tid til en telefonsamtale til ukjent samtalepartner da det ble tid for lunsj under regjerings-sonderingene i Hurdal tirsdag.

Universitetssektoren: Krever at Sp i regjering holder seg unna Nesna

HURDALSJØEN HOTELL (VG) Universitets- og høgskolerådet krever at Ap sier nei til Sps krav om at en ny regjering skal garantere for høyskole på Nesna.

Det er gått tre år siden Nord universitet bestemte seg for å legge ned studiestedet Nesna på Helgeland, som før universitetsfusjonen het Høgskolen i Nesna.

Høyskolen har for Senterpartiet blitt et symbol på nedbygging av studietilbud i Distrikts-Norge. En egen folkeaksjon kjemper for å gjenoppbygge høyskolen.

Men rådet som er talerør for 32 høgskoler og universiteter i Norge, advarer mot at en ny regjering griper inn.

STYRELEDER: Sunniva Whittaker er styreleder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder.

– Det er en viktig oppgave for en ny regjering å prioritere en tillitsreform med overordnede mål og mindre detaljstyring. Derfor har en samlet sektor funnet det nødvendig med et brev til de tre partiene som nå sonderer mulighetene for forhandlinger om en regjeringsplattform, sier styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker til VG.

– Kan dette tolkes som en advarsel mot at Sp og en ny regjering vil bevare- og satse på Høgskolen i Nesna?

– Ja, vi er mot detaljstyring av sektoren. Det gjelder også i saken om nedleggelse av studiesteder som på Nesna. Vår holdning er at det er institusjonene og universitetsstyrene som skal styre dette, svarer Whittaker.

– Er det ikke legitimt av et nytt regjeringsparti med distriktsprofil å satse på Nesna?

– Jeg tenker at universitets- og høyskolesektoren selv må gis tillit – og selv er den som best har oversikt over og styring med studieinstitusjonene, sier Whittaker som til daglig er rektor ved Universitetet i Agder.

Studiestedet Nesna på lagt ned i 2019.

Kravliste

Onsdag fortsetter den rødgrønne trioen Ap, Sp og SV med sonderingene på Hurdalsjøen Hotell i Viken.

På kravlisten som tirsdag ble sendt som et eget brev til de tre potensielle regjeringspartiene, er det også et punkt om å gi universiteter og høyskoler handlingsrom og penger til å ta enda større ansvar for livslang læring.

Andelen av befolkningen i Norge med høyere utdanning, utgjør 35 prosent, noe som er vesentlig lavere enn Danmark og Sverige, der andelen er henholdsvis 40 og 44 prosent.

I kravlisten fra rådet på syv punkter, er det også fremhevet å innfri studentenes krav om studiestøtte til 1,5 G (ganger grunnbeløpet i folketrygden), samt å etablere en opptrappingsplan for digitalisering av sektoren.

LUFTETUR: Trygve Slagsvold Vedum har lovet å få inn i regjeringserklæringen at det skal være høyskole på Nesna. Det har universitetssektoren merket seg. Tirsdag fikk Sp-lederen seg en kort luftetur utenfor Hurdalsjøen hotell – men uten å snakke politikk i det hele tatt.

Vedums valgløfte

Senterpartiet holder kortene tett til brystet i sonderingene som pågår i Hurdal. Men i sitt stortingsprogram fremhever partiet behovet for å styrke lærerutdanningen i distriktene der Nesna i mange år har vært et studiested med stor satsing på lærerutdanning.

I den tidlige valgkampen i år besøkte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum Nesna – og kunne komme med et tydelig løfte til lokalbefolkningen:

– Etter valget skal vi skrive regjeringserklæring om at det skal være høyskole på Nesna. Som et symbol på en ny politikk, sa Sp-lederen til de fremmøtte på brygga i Helgelandskommunen – med Hurtigruten som kulisse i bakgrunnen.

UTDANNINGSPOLITIKER: Marit Knutsdatter Strand (Sp) deltar ikke i regjerings-sonderingene i Hurdal. Men hun får også innspill om at en ny regjering må satse på Nesna som studiested.

Sp: Får også andre innspill

Sp-representant Marit Knutsdatter Strand på Stortinget, nyanserer med at ikke alle er enig med Universitets- og høgskolerådet:

– Jeg opplever også at andre i universitets- og høyskolesektoren spiller inn at vi bør satse på Nesna som studiested. Så dette blir å balansere ulike hensyn, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp) til VG.

Hun sitter i utdanningskomiteen på Stortinget, men har selv ennå ikke mottatt brevet fra Universitets- og høgskolerådet.

Strand vektlegger at Nesna er et eksempel på en desentralisert høyere utdanning som Senterpartiet har uttrykt støtte til. Hun viser også til at det i Senterpartiets partiprogram går frem at partiet er enig med sektoren i at det trengs tillit til institusjonenes egen styring og ressursforvaltning.