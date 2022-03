GIR ROS: Abid Raja sier det var riktig av Hadia Tajik å trekke seg, men at det er viktig å fortelle at hun har betydd mye, spesielt for norske med minoritetsbakgrunn.

Raja om Tajiks avgang: − Synd for Norge

Tidligere statsråd i Erna Solbergs regjering, Venstre-nestleder Abid Raja (46), roser Hadia Tajik (38) - som et viktig forbilde.

Av Bjørn Haugan

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag gikk Hadia Tajik av som arbeids- og inkluderingsminister, etter VGs avsløring av hennes pendlerboligsak.

– Jeg har stor forståelse for beslutningen Tajik har tatt om å trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister. Det er ingen tvil om at det var riktig og viktig. Politikere er avhengige av tillit, og da må vi også være ryddige når vi gjør feil, sier Raja.

– Samtidig vil jeg si at Hadia, fortsetter han:

– Fram til denne saken – har vært et sjeldent og godt forbilde for mange. Det er lite mangfold blant politikerne i Norge, spesielt på toppen. For kvinner med minoritetsbakgrunn har veien vært enda lenger.

– Et forbilde

Han sier at spesielt for unge kvinner med minoritetsbakgrunn, så har hun vært et viktig forbilde.

– Ja, jeg er sikker på at Hadia ikke bare har vært et forbilde for jenter med minoritetsbakgrunn, men også har vært det for jenter og kvinner generelt i Norge. Således er hennes avgang et tap for Norge.

Tajik og Raja har endel til felles:

Begge har innvandrerbakgrunn - foreldrene kom til Norge fra Pakistan på 1970-tallet.

Og: De er, sammen med tidligere barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, de eneste med innvandrerbakgrunn som har vært statsråder i Norge.

– Hadia er den første kvinnen med minoritetsbakgrunn som har nådd så langt, både som nestleder i Arbeiderpartiet og som statsråd, sier Raja.

– Blant stjernene på himmelen

Han sier at hun har gått foran.

– Det betyr noe at hun har vært så synlig, og så dyktig. Det har vært godt å se henne der oppe blant stjernene på himmelen, noe for mange unge kvinner å strekke seg etter, uavhengig av politisk ståsted.

Hun ble statsråd og sentral norsk politiker før henne:

Tajik ble valgt inn på Stortinget i 2009 og da hun ble kulturminister i Jens Stoltenbergs andre regjering i 2012, ble hun den yngste kvinnelige statsråden i historien - og den første muslimen.

Raja ble valgt inn på Stortinget i 2013 og ble statsråd i Erna Solbergs regjering i 2020.

YNGST, MEN FØRST: 10. oktober 2013 møtte avtroppende kulturminister Hadia Tajik, nyvalgt stortingsrepresentant Abid Raja før fremleggelsen av den avtroppende regjeringens statsbudsjett i Stortinget.

Venstre-nestlederen sier det har vært fint å kunne prate om Tajik i barneoppdragelsen.

– Jeg er i tillegg til å være politiker også pappa til to tenåringsjenter. Det har vært flott å kunne vise til rollemodeller som Hadia på den nasjonale scenen.

– Har i det stille heiet på henne

Han sier politisk ståsted ikke er viktig i denne sammenhengen.

– Selv om vi har vært politisk uenige har jeg i mange sammenhenger i det stille heiet på henne. Hun har demonstrert ved eksemplets makt at du kan lykkes i Norge, uansett opphav, bakgrunn og kjønn, sier han og vektlegger at alle kan.

– Med hardt arbeid har du mulighet til å nå toppen i Norge. Hun har vært med å knuse glasstak og vist at bakgrunn og opphav også kan være en styrke. Det er mye lærdom i dette for ungdom på min barns alder.

VENSTRE-KARRIERE: Abid Raja er stortingsrepresentant, 2. nestleder for Venstre, tidligere kultur- og likestillingsminister.

–Du kan mistenkes for å ønske og kapre innvandrerstemmer med din støtte til henne?

– Nei, det er overhode ikke derfor jeg sier dette. Jeg sier dette både fordi minoriteter trenger forbilder, og fordi også majoritetsbefolkningen har godt av å se flinke minoriteter i vesentlige posisjoner.

– Frykter du en regjering nå uten noen med minoritetsbakgrunn?

– I vår krysskulturelle brytningstid, så skal vi ikke undervurdere også den symbolsk betydningen av å ha en dyktig statsråd med minoritetsbakgrunn i regjering. Jeg håper derfor at Støre også vil tenke på mangfold når han velger ny statsråd, og han har også anledning til gjøre rokkeringer av poster, sier Raja.

PS: Lørdag meldte NRK og andre medier at Hadia Tajik ikke blir parlamentarisk leder i AP.