SJELDENT: Jodtabletter skal bare tas hvis en atomulykke har inntruffet – og myndighetene ber om at du tar den, forklarer assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad

Nakstad om jod-hamstring: Mange kjøper feil tabletter

Det er ikke kosttilskuddet jod du skal ha i skapet i tilfelle atomulykke eller atomkrig. Du skal i utgangspunktet ta bare én tablett hvis det skjer. Og er du over 40, trenger du det ikke.

Helsedirektoratet får nå mange henvendelser fra folk som er bekymret for utviklingen i Ukraina og ønsker å ha jodtabletter hjemme.

– Vi ser dessverre at mange nå kjøper feil tabletter eller altfor mange tabletter, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad til VG.

I tillegg kjøper folk jodtabletter selv om de er i en aldersgruppe som ikke trenger dem.

JODIX ER RIKTIG: Høykonsentrert jod som reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen ved en atomhendelse.

På krigens første dag erobret russiske styrker Tsjernobyl, åstedet for historiens verste kjernekraftulykke, nord i Ukraina.

Allerede dagen etter meldte flere norske apotek om at de var utsolgt for jodtabletter, som Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet siden 2019 har anbefalt oss å ha hjemme som atomberedskap.

– Fredag solgte vi like mye på én dag som det vi gjør på et helt år, uttalte pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til E24.

Info Fakta: Hvem skal ta jod? Og når og hvorfor? Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas.

Tablettene skal i utgangspunktet bare tas én gang etter en atomhendelse, men i spesielle situasjoner med vedvarende eksponering for radioaktivt jod kan det bli gitt råd fra myndighetene om en ny dosering etter et døgn for personer som ikke er spedbarn, gravide eller ammende.

Ved en atomhendelse er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år samt gravide og ammende tar jodtabletter, fordi de har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen.

Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år.

Personer over 40 år tar opp så lite jod i skjoldbruskkjertelen at det ikke er nødvendig med jodtabletter ved atomhendelser.

Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter.

Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter. Kilde: Helsedirektoratet Vis mer

Også i Danmark og Sverige hamstrer befolkningen jod, ifølge danske TV2 og Sydsvenskan.

«NB! Ikke til atomberedskap!»

I hyllene med B-vitamin, jern og kalsium står det en boks merket «Jod». Det er et kosttilskudd som inneholder bare små mengder av næringsstoffet.

Flere apotek har nå skrevet «NB! Ikke til atomberedskap!» og lignende om kosttilskuddet i sine nettbutikker.

– Det er ingen grunn til å kjøpe kosttilskudd for dette formålet. Det vil ikke ha ønsket effekt, sier Nakstad.

FEIL – OG UTSOLGT: Kosttilskudd-jod, her utsolgt på mandag, tas for å opprettholde normal funksjon av skjoldbruskkjertel og nervesystem.

Jodix er derimot tabletter til beredskap ved atomhendelser og inneholder opp til 900 ganger mer jod.

I tillegg distribueres «Kaliumjodid Recip» til norske kommuner for bruk blant annet hos skoleelever.

Info Fakta: Jodtabletter Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge.

«Jodix» (130 mg) selges reseptfritt på apotek.

«Kaliumjodid Recip» (65 mg) distribueres til norske kommuner for bruk blant annet hos skoleelever.

Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip.

For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedleggene.

En vanlig familie har ikke behov for mer enn én 10-pakning med tabletter kjøpt på apotek.

Tablettene bør lagres uten at barn får tak i dem, men det er viktig å ha dem hjemme fordi rådet om å ta dem normalt vil bli gitt av DSA sammen med et råd om å oppholde seg innendørs.

Norske kommuner har bestilt egne tabletter av Helsedirektoratet som er tiltenkt barn dersom behovet oppstår i skoletiden.

De beskytter bare mot radioaktivt jod, ikke mot andre radioaktive stoffer. Kilde: Helsedirektoratet Vis mer

En normal familie trenger ikke mer enn en tipakning Jodix. Har du passert 40, trenger du ikke ta jodtabletter. I utgangspunktet skal du bare ta én tablett ved en atomhendelse.

Barn og unge under 18 år, gravide og ammende er de som skal ta jodtabletter hvis det skjer.

Bare i helt spesielle situasjoner er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år.

Forstår folks reaksjon – og jodkjøp

Nakstad sier at det er lite sannsynlig at du noen gang får bruk for disse tablettene, selv om du anbefales å ha dem i beredskap.

Jodtabletter er kun aktuelle for yngre aldersgrupper, de skal bare skal tas hvis en atomulykke har inntruffet – og myndighetene ber om at du tar tabletten.

Søndag beordret Russlands president Vladimir Putin at atomvåpenstyrkene skulle settes i «kampberedskap».

Eksperter mener at det er lite sannsynlig at Putin faktisk vil bruke atomvåpen.

Bakgrunn: Dette vet vi om Russlands atomvåpen

I tillegg har Ukraina har 15 aktive atomreaktorer, og flere av dem befinner seg i nærheten av kamphandlinger.

– Forstår dere befolkningens reaksjon – og jodkjøp – sånn som situasjonen er nå, Nakstad?

– Det er veldig forståelig at folk nå ønsker å ha slike tabletter i beredskap, selv om rådet om å anskaffe dem har vært det samme i flere år, svarer han.

– Hvor kommer misforståelsene fra?

– Jodtabletter som et beredskapstiltak er nytt for de fleste, derfor er det ikke så rart at det oppstår en del misforståelser og usikkerhet, sier Nakstad.

Kan bli spredd med vinden over store avstander

Hamstring er altså ikke nødvendig, men hvorfor skal man egentlig ta jodtabletter?

Årsaken til at Helsedirektoratet sammen med DSA anbefalte dette for noen år siden, er at det finnes mange gamle kjernekraftverk i Europa og at det har vært ulykker i Tsjernobyl, Ukraina i 1986 og i Fukushima, Japan i 2011 som har medført utslipp av radioaktivt jod.

– Selv om det er lite sannsynlig, er det en viss fare for at Norge kan rammes av radioaktivt nedfall slik det skjedde etter Tsjernobyl-ulykken, sier Nakstad.

HISTORIENS VERSTE: Reaktor 4 i atomkraftverket i Tsjernobyl eksploderte natt til 26. april 1986.

Ved en tilsvarende ulykke i dag som involverer et kjernekraftverk, et reaktordrevet fartøy eller atomvåpen, kan radioaktivt jod bli spredd med vinden over store avstander og tas opp i skjoldbruskkjertelen hos barn og unge som puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat eller drikke.

Tilskudd av naturlig jod vil da blokkere opptaket av radioaktivt jod og redusere risikoen for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen, forklarer Nakstad.