SAMLET: Etter to år med pandemi kan endelig elevene samles til landsmøte.

Elevene vil ikke «tilbake til normalen»

Denne uken samles 560 elever fra hele landet til Elevorganisasjonens landsmøte «Elevtinget», for første gang siden før pandemien.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Med klar røst annonserte leder for Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs i sin åpningstale av «Elevtinget» at det ikke er et mål for elevene å komme «tilbake til normalen», slik ordlyden fra flere hold har vært den siste tiden.

– Normalen i norsk skole er ræva, sier Udnæs til en fullsatt sal med elever fra hele landet.

– Vi skal ikke tilbake til normalen, vi skal lage en ny skole.

– NORMALEN ER RÆVA: Edvard Botterli Udnæs er leder for Elevorganisasjonen. Han mener det er feil å gå «tilbake til normalen». – Nå må vi videre, sier han til VG.

Til VG utdyper Udnæs:

– Pandemien har gjort det klart og tydelig hvilke systemer som er for svake. Vi har lært mye av denne krisen i skolen, og nå må vi ta sjansen. Vi kan ikke gå tilbake til sånn det var før 12. mars 2020 – vi må videre.

– Hva skal «den nye skolen» inneholde?

– Det er mye. Det viktigste er at skolen må være tilpasset hver elev.

Flere gjennombrudd

560 elever fra alle fylker er denne uken samlet på Gardermoen for å bli enige om hva som skal til for å skape verdens beste skole. I sin åpningstale trekker Udnæs frem at flere store gjennombrudd i norske skolepolitikk startet som forslag ved Elevtingets talerstol.

– Ting vi tar for gitt i skolen i dag, har ikke alltid vært der. Før det var politikk, var det et innlegg på denne talerstolen.

Udnæs trekker fram eksempler som at alle skoler har elevråd, at det i dag finnes en egen arbeidsmiljølov for elevene og at elever i videregående opplæring i dag ikke trenger å betale for skolebøker, som eksempler.

PÅ TALERSTOLEN: Flere store gjennombrudd i norske skolepolitikk startet som forslag ved Elevtingets talerstol, slår Edvard Botterli Udnæs fast i sin åpningstale.

Gir eksamen «stryk»

Elevlederen er klar på hva han mener må være det neste store gjennombruddet til Elevorganisasjonen:

– Kjære Elevting, vi må avskaffe eksamen, slår Udnæs fast fra talerstolen.

For tredje år på rad er vårens eksamener i grunnskolen og videregående opplæring avlyst.

– Elevorganisasjonen har vært imot eksamen siden 60-tallet, forteller Udnæs til VG.

EKSAMEN: Elevorganisasjonen mener eksamen er gammeldags.

– Løsningen har nesten ikke endret seg tiden tippoldeforeldrene våre gikk på skolen. Å vurdere 13 års skolegang på fem timer er håpløst.

På spørsmål om hvordan elevene heller bør vurderes svarer Udnæs at det er det de skal diskutere på Elevtinget. I tillegg legger elevene hardt press på kunnskapsminister Tonje Brenna, for å finne alternativer til eksamen.

Udnæs sier de ikke ønsker å erstatte eksamen med det første og beste, men finne en bedre løsning. Han trekker frem mappevurdering som eksempel.

– Læring er ikke bare å pugge til en prøve. Det er hele prosessen. Det må vurderingsformen reflektere.

Se video: Ikke alle elever ønsket å avlyse eksamen