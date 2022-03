«NOEN TUSENLAPPER»: Hadija Tajik anslår at hun bidra med «Noen tusenlapper» i utgifter til foreldrenes husholdning.

Langer ut mot Tajiks nye opplysninger: − Dette holder ikke

Hverken Rødt, Frp eller Venstre fester lit til arbeidsminister Hadia Tajiks (Ap) forklaring på hva hun betalte hjemme hos foreldrene da hun fikk skattefri pendlerbolig.

«Noen tusenlapper» er Tajiks anslag på hva hun bidro med av utgifter i foreldrenes husholdning, etter at hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig.

Det fikk hun først da hun leverte inn en leiekontrakt, men denne ble aldri benyttet. Tajik sier hun i stedet valgte å bo hos foreldrene når hun var i Rogaland, etter at hun ble politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen.

Men for å få skattefri pendlerbolig, må man ha utgifter på hjemstedet. Det kan ikke Tajik dokumentere i dag at hun har hatt.

Overfor VG tirsdag sier hun at hun nå har gått opp med sine foreldre hva hun kan ha betalt, og sier at det i snitt dreide seg om noen tusenlapper i måneden, til store og små innkjøp.

Hun vil imidlertid ikke konkretisere hva slags innkjøp det var snakk om.

Det får Rødts stortingsrepresentant og rogalending Mímir Krístjansson til å reagere.

– Dette holder ikke, altså.

– Jeg har en trygda mor. Når jeg er hjemme på besøk, hender det seg at jeg kjøper ting både på Ikea, Clas Ohlson og Vinmonopolet til henne. Men jeg ville jo ikke finne på å si at jeg har boligutgifter hos henne av den grunn, sier Krístjansson til VG.

– Du er nødt til å være politiker som vil ha skattefri pendlerbolig for å klare å tenke at det skal kvalifisere til «boutgifter», sier han.

Tajik ville overfor VG ikke vil gå ytterligere i detalj, og viser blant annet til at dette er private opplysninger:

– Jeg har vært opptatt av at denne saken ikke bare handler om meg og mitt liv, men også familien min sitt liv. Jeg er en offentlig person. Mine familiemedlemmer er ikke det, sa Tajik til VG.

Heller ikke det faller i god jord hos Rødt-representanten.

– Dette handler ikke om privatlivets fred. Det står ikke til troende at Hadia Tajik ikke skal kunne huske én eneste ting hun har kjøpt til foreldrene som ikke er av en så privat karakter at hun ikke kan dele det med offentligheten, sier Krístjansson.

– Svært Alvorlig

I løpet av tirsdag har også Frp og Venstre stilt spørsmål til Tajik og Statsministerens kontor (SMK) om denne saken.

– Saken fremstår enda mer alvorlig etter de siste svarene Tajik gir til VG, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

– Hun har frem til nå sagt at hun ikke husker hvor mye hun har bidratt med til foreldrene, da fremstår det underlig at hun nå - etter flere dager med kritiske spørsmål - plutselig husker at hun har gitt kontanter og kjøpt utstyr, sier Listhaug og legger til at Tajik foreløpig ikke har dokumentert utleggene.

– På toppen av det hele dukker det opp en tredje adresse! Det fremstår som svært krevende for Tajik å vite hvor hun har bodd, utdyper Listhaug.

– Hvor alvorlig mener Frp at saken er?

– Fremskrittspartiet mener saken er svært alvorlig. Vi snakker om øverste ansvarlige statsråd for Nav, og de tar overhodet ikke lett på saker der for flest gjør feil. Vi hører om folk som møtes med sanksjoner for å ha krysset feil på et skjema. Da nytter det ikke å si at man har gjort feil eller misforstått, sier Listhaug.

Listhaug mener Tajiks ønske om å tilbakebetale ikke bøter på såret.

– Selv om hun betaler 200.000 eller 1000.000 ekstra i skatt så retter ikke det opp i denne saken, nettopp fordi den handler om noe så grunnleggende som tillit. Det er derfor vi må ha svar på flere spørsmål til Stortinget.

Frp avventer nå Tajiks svar i Stortinget. Listhaug ber også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) komme på banen.

– Har dere tillit til ministeren?

– Vi har behov for å få svar på en rekke spørsmål før vi kan svare på det. Det er også på tide at statsministeren kommer ut av sin hule for å svare på spørsmål. Vi ber ham komme ut nå, sier hun og legger til:

– Det bør gjøre inntrykk at LO er ute og er så tydelige i sin kritikk. Medlemmene reagerer kraftig på denne saken. Det gjør også folk flest.

– Er dette alt?

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, stiller seg undrende til Tajiks svar til VG.

– Er dette alt? Jeg er veldig overrasket. Jeg trodde at når Tajik først skulle fortelle nå så skulle hun komme med en troverdig plan for hvordan saken skulle håndteres videre for at det ikke skal være forskjell mellom kong Salomo og Jørgen hattemaker, sier Bjørlo til VG.

– Hun sier at hun selv har regnet ut hvor mye hun vil betale «Sånn blir det og ferdig med det», sier han.

– Dette bringer ikke sakens kjerne videre, sier Bjørlo og utdyper:

– Skal politikere ha tillit kan vi ikke behandle oss selv annerledes enn de lenger nede ved bordet som blir tatt for fiktiv dokumentasjon overfor staten. Dette er ikke godt nok. Jeg tror enda ikke Tajik har skjønt alvoret i saken, avslutter han.

Hadia Tajik har foreløpig ikke svart på VGs spørsmål om kommentar til denne saken.