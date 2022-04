Kasper og Fredrik har meditert hver for seg i snart seks år. Nå går de sammen for å fremme meditasjon på sosiale medier.

Hadde sosial angst: Startet meditasjons-konto på Instagram

Kasper og Fredrik inviterer folk til å meditere med dem på Instagram. – Jeg hadde en sosial angst og var tynget av det.

Av Lara Rashid

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– For min egen del startet jeg med meditasjon for fem-seks år siden da jeg gikk igjennom en tung periode med mye sosial angst, sier Kasper Kristoffersen (27) til VG.

Kasper og Fredrik Austad (30) har sammen startet instagramkontoen «To gutter» hvor de inviterer folk på sosiale medier til å meditere med dem.

– Vi valgte å lage instagramkontoen for å dele det vi gjorde, og sånn at flere kunne praktisere det med oss. Motivasjonen for å gjøre dette er å få folk til å ta en ekstra pust i hverdagen, sier Fredrik.

Fredrik og Kasper på besøk på galleriet Hos Arne, hvor de skal snakke om indre og ytre ro.

Meditasjon er en praksis hvor oppmerksomheten skal fokusere på pust, lyder, følelser og tanker for å oppnå en fysisk og mental velvære, ifølge Store norske leksikon.

Gjennom livesendinger på Instagram vil de at folk skal bli med dem og meditere.

– Men på lengre sikt ønsker vil å lansere et digitalt medlemskap og «community» hvor folk kan være med oss å meditere ukentlig. Vi vil også ha fysiske arrangementer hvor man kan meditere sammen, sier Fredrik.

Vil ikke ha sykdomsfokus

Som mange andre var de begge på søken etter noe som kunne løsne opp i de tunge følelsene de bar på. Sånn kom de over meditasjon.

– Jeg hadde sosial angst og var tynget av det. Da søkte jeg en del selvhjelp og podkaster, og sånn kom jeg over meditasjon som et verktøy, sier Kasper.

Og det tok ikke lang tid før Kasper følte at meditasjonen hjalp.

– Det er morsomt er at mange tror det er veldig uoppnåelig å komme til en tilstand med indre ro. Men for meg så skulle det ikke så mye til for å gi slipp på stresset og samtidig kjenne på en litt dypere ro enn det jeg hadde til vanlig.

Hjemme i leiligheten til Fredrik møter VG han og Kasper som forteller hvorfor de startet med instagramkontoen «To gutter».

Men selv om både Fredrik og Kasper opplever at meditasjon har hjulpet dem personlig gjennom tunge tider, så vil de ikke ha fokus på at meditasjon er en kur for «alt».

– Vi har diskutert at vi ikke vil ha sykdomsfokus når vi lager dette. Vi vil ikke at folk skal tro at det er noe galt med dem, og at meditasjon kan kurere det. For oss handler dette om å opprettholde en god mental helse, sier Fredrik.

– Sosiale medier kan berike livene våre

– Mange opplever sosiale medier som en plattform som er angstfremkallende. Hvorfor tenker dere da at Instagram kan brukes til å finne roen?

– Sosiale medier kan være et angstfylt sted, men jeg tenker også det er et sted hvor man kan gjøre plass til å motivere og inspirere andre. For oss betyr dette en plattform hvor man også kan snakke om mindfulness, svarer Fredrik.

Kasper nikker og legger til at han på generelt grunnlag oppfordrer folk til å være mindre på mobilen.

Fredrik forteller at meditasjon ikke bare handler om å kontrollere de negative følelsene, men også å være i nuet når livet er bra.

– Sosiale medier er noe jeg fortsatt synes er vanskelig den dag i dag, sier han og legger til:

– Men nå er det jo sånn at vi bruker mye sosiale medier, og den tar mye av vår oppmerksomhet. Jeg tror om vi er mer bevisste på hva vi legger ut og hvordan det brukes, så kan sosiale medier være positivt, svarer han.

Fredrik er enig. Han tror også at sosiale medier beriker livene våre ved at man kan lytte til og lære av andre som er på plattformen.

– Sosiale medier kan også være grobunnen for nye samtaler, nye måter å tenke på og et sted hvor man kan bli bedre kjent med andre mennesker, sier han.

Kasper har tidligere vært i mediene som ekskjæresten til influencer Sophie Elise og som strikkemodell og designer på kolleksjonen hun lagde med Dorthe Skappel.

Instagram, meditasjon og stressmestring

Instagramkontoen «To gutter» følges av flere norske kjendiser.

Der er likevel ikke den eneste kontoen i Norge som bruker plattformen til å fremme meditasjon og stressmestring. Lege og gründer Tonje Oord har instagramkontoen Samtalelegen og har over 8000 følgere, mens lege og forfatter Aili Hannsidal, bedre kjent som endorfinlegen, har over 7000 følgere.