Norske studenter jobber mest

Sammenlignet med Sverige og Danmark, har flere norske studenter deltidsjobb ved siden av studiene. De bruker også flest timer på arbeid i uken, ifølge undersøkelse.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Eurostudent VII-undersøkelsen viser at norske studenter er blant dem som brukes mest tid ved siden av studiene på jobb. I snitt bruker studenter i Norge 13,4 timer i uken på å jobbe ved siden av studiene. I Sverige er tallet 6,3 timer – i Danmark 8,1 timer.

Norsk studentorganisasjon (NSO) reagerer på forskjellene. Undersøkelsen viser også at 1 av 2 norske studenter jobber under semesteret, mens i Sverige jobber 1 av 4. Studentene har i lengre tid krevd økt støtte til 1,5 G, som betyr et gjennomsnitt på 104.716 kroner i året. NSO-leder Tuva Todnem Lund mener det nye Stortinget og regjeringen, etter valget, må øke studiestøtten.

– Dette er timer studenter kunne brukt på studier. Vi mener studiestøtten må økes slik at studenter får tid til å studere mer. Tidligere undersøkelser viser også at økt studiestøtte vil bety økt gjennomføring av studiene, sier NSO-lederen til VG.

Eurostudent VII-undersøkelsen ble gjennomført våren 2019, ett år før coronapandemien. Det er først i år tallene fra andre land er klare – noe som gjør det mulig å kartlegge og sammenligne studentsituasjonen med andre land.

– Vi vet at veldig mange studenter har mistet jobben under pandemien. Jeg tror timene brukt på jobb er lavere nå, samtidig som mange av disse var helt avhengige av inntekten fra deltidsjobben. Disse trenger spesielt at studiestøtten økes, sier Lund.

Har fått økt støtte

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier det er et budsjettspørsmål hva som skjer med studiestøtten.

– Det er verdt å huske at studentene har fått stadig mer å rutte med. Under denne regjeringen har de fått 14.000 kroner mer, uten at det har kommet på plass ved å øke lånene til studentene. Denne undersøkelsen viser først og fremst at norske studenter er svært hardtarbeidende, sier Henrik Asheim i en e-post til VG.

Det er også samlet inn tall på utfordringer studentene har til utdanningen. 4 av 10 opplever høye arbeidskrav og organisatoriske utfordringer, skriver SSB, som har samlet inn de norske tallene.

– Det er veldig fælt å lese, men ikke overraskende. Det er uheldig at mange av disse bruker mye tid på jobb, i tillegg til å ha utfordringer i studiehverdagen, sier NSO-lederen.

– Ganske store forskjeller

Kunnskapsministeren mener det å delta i arbeidslivet gir en uvurderlige kunnskaper som studentene ikke kan få på lesesalen.

– Hva tenker du om at norske studenter arbeider mest i Skandinavia?

– Undersøkelsen viser at studenter i Norge har høy medianinntekt sammenlignet med studenter i mange andre land, men at det er ganske store forskjeller blant de norske studentene også. Så er det sikkert noen studenter som kunne ønsket at de hadde en romsligere økonomisk hverdag, og her prøver regjeringen å støtte opp via økt studiestøtte, flere studentboliger og andre velferdstiltak for studentene, sier Asheim.

Han mener det burde være opp til hver enkelt student å avgjøre hvor mye de kan jobbe, men at det er det opp til politikere å legge til rette for at studenter kan bruke nok tid på studiene til å mestre dem.